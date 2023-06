Voor alle toekomstige en gewezen jarigen: een echte verjaardagstaart met aardbeien

Beeld Oof Verschuren

Het was feestweekend. Iedereen – in onze beide families – die maar jarig kon zijn was het tegelijkertijd. Nu zijn ze dat elk jaar wel, maar nu vierde iedereen het ook. En ook nog eens op exact dezelfde dagen. Man Oof en ik moesten onszelf dus over de verjaardagsfeestjes verdelen om overal bij te zijn en met de verjaarsvisite te kunnen proosten.

Zo zie je familie nooit, zo zie je ze dagen achterelkaar. Er was familie speciaal overgekomen uit het buitenland, er waren vrienden die we familie noemen. We proostten, we aten feestelijke gangen verjaarsdiners en -lunches, we maakten feestfoto’s en deelden ze op de feestgroepsapps. We spraken over vakanties die eraan kwamen of net waren afgelopen, over de voortgang van het leven van kinderen, kleinkinderen, nichtjes en neefjes, over de ziekte van een huisdier, over lichamelijke ongemakken en over nieuwe liefdes. Over de verhuizing van het ene en het vruchteloos woningzoeken van het andere familielid.

O, en daar kwam weer een nieuwe gang, we proostten opnieuw. De hond draaide zich nog eens om onder tafel, de lege kinderwagen van de baby gleed plots de gracht in. Nu kwamen er ook nog hulpvaardige buren bij. En terwijl de spiksplinternieuwe wagen uit de smalle gracht werd getakeld en druipend voor het restaurant werd teruggezet, werden binnen de glazen alweer gevuld en gingen de foto’s van de vordering van verbouwingen, werk en tuinen rond.

De koffie kwam op tafel, ‘of wilt u liever thee?’ Er waren bonbonnetjes, huisgemaakte snoeperijen en blokjes koek. Maar... wat ik helemaal heb gemist was: taart. Échte verjaardagstaart. Niemand had er een.

Daarom hierbij voor alle toekomstige en gewezen jarigen: aardbeienverjaardagstaart! HIEP HOERA! Kom, nog één keer proosten dan.

Aardbeientaart

voor het deeg 300 gram bloem 50 gram poedersuiker snuf zout 150 gram koude boter, in blokjes 1 dooier 2 eetl. ijskoud water voor de vulling 125 ml slagroom 60 ml citroensap, plus de rasp van 1 citroen 90 gram suiker 500 gram aardbeien, kroontje verwijderd 5 eieren snuf zout

Meng de bloem, poedersuiker en het zout in een kom of keukenmachine.

Voeg de boter toe en pulseer – of wrijf met schone handen – tot het deeg de textuur van grove broodkruimels heeft. Klop de eidooier met het ijswater los en giet het druppel voor druppel bij het deeg tot het deeg net samenkomt. Soms heeft u niet alles nodig. Vorm een platte bal en laat hem afgedekt minstens 1 uur in de koelkast rusten.

Vet een taartvorm van 24/26 cm in. Knip bakpapier op de maat van de bodem, leg hem erin en vet ook in.

Rol het deeg uit op een licht bebloemd aanrecht tot een lap die in de vorm past. Bekleed de vorm ermee en snij de randen netjes bij. Zet de vorm 30 minuten in de koelkast, zo blijft hij tijdens het bakken beter in model.

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Bak de bodem 15 minuten blind voor (= een extra vel bakpapier in de vorm gedrukt, gevuld met een nepvulling zoals gedroogde bonen), verwijder dan de blindbakvulling en bak de bodem nog zeker 10 minuten opdat de bodem ook gaart.

Haal de vorm uit de oven en zet hem op een bakplaat. Als er gaatjes in het deeg zitten zal de vulling er straks misschien doorheen sijpelen en een bakplaat houdt tegen dat de oven vies wordt.

Snij voor de garnering straks de grootste aardbeien uit de doos in schijfjes en snij ze op maat om rozetten te vormen. Alle afsnijdsels bewaart u.

Doe de rest van de aardbeien en de afsnijdsels (bij elkaar zo’n 250-300 gram) samen met de slagroom, citroensap en rasp, suiker, eieren en zout in de blender en maal helemaal glad. Draai de oventemperatuur terug naar 150 graden. Zet bakplaat met de deegschelp op het rooster in de oven, giet het beslag erin en bak de taart nog 40-45 minuten. De taart is gaar als het midden nét gestold is. Laat helemaal afkoelen op een rooster.

Leg de aardbeirozetten voorzichtig op de vulling met behulp van een paletmes of kaasschaaf. Dien op.

Opmaaktip

De afsnijdsels van het deeg rolt u opnieuw uit tot een dunne lap. Steek of snij er koekjes uit, besmeer ze met een lik geklopt ei en bestrooi met kristalsuiker en een snuf zoutflakes. Bak ze 15 minuten op 180 graden.