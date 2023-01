Verzamelaar Ab Bakker verklapt het geheim achter de perfecte ‘pressed penny’

Ab Bakker Beeld Jan Dirk van der Burg

Ab Bakker (68), Veghel

Op de winkelwagenmuntjesbeurs in wijkgebouw de Golfstroom heeft Ab eigenlijk niet veel te zoeken. ‘Ik heb ze wel jaren verzameld. In mijn catalogus stonden zevenduizend winkelwagentjesmunten, maar ik ben sinds een jaar of vijf overgestapt naar pressed pennies.’ Dat zijn die gewalste muntjes die als souvenir uit een automaat komen bij pretparken en dierentuinen en die in elk huishouden eindigen in het rommellaatje. Maar niet bij Ab. ‘Vorig jaar gingen we naar de Veluwe op vakantie. Nou, dan heb ik mijn lijstje al klaar: langs de Apenheul, Ouwehands Dierenpark en de Gazelle­fabriek: die hebben automaten.

De sport is dan om zónder te betalen langs de kassa te komen, want ik kom alleen voor de automaat. Lukt altijd, ik neem mijn mappie mee en ga het liefst een uur voor sluitingstijd, dan snappen ze dat je niet voor het park komt.’ Ab draait vaak meerdere setjes die hij ruilt met collega’s uit het pressed penny-netwerk. ‘Het belangrijkste is dat je nieuwe stuivers gebruikt, die kan je mooi oppoetsen. Als ik er eentje in de cola leg en na drie uur een gum eroverheen haal, glanst-ie aan alle kanten. Bij oude stuivers pers je het vuil er al in. Dan kan je poetsen wat je wil, maar echt mooi wordt-ie nooit meer.’