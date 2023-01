Verslavend knapperige boerenkool met noedels voor na een stevige wandeling

Kookboekenmaker Yvette van Boven maakt een seizoensrecept en geeft suggesties om iets met de restjes te doen. Deze week: boerenkoolnoedels met boerenkoolchips.

We reden door de Ierse heuvels naar zee. We zitten vrij hoog, pas als we door de laatste bocht rijden kijk je vanuit het autoraam ver het dal in. Een machtig uitzicht over het dorp en de weiden beneden, met de zeearm die het dorp in loopt. De lange dijk eroverheen, met de weg naar het zuiden. We staan daar altijd even stil, niet echt, maar in gedachten. We zeggen: ‘Wauw, mooi hè!’ tegen elkaar en daarna zeggen we iets over het weer, want soms belemmert het weer het uitzicht. Doet het dat niet, dan kun je kijken tot voorbij de historische vuurtoren van Galley Head. Waar de walvissen zwemmen. Al heb ik die nog nooit met het blote oog gezien.

Mijn vriend Chris wel, die spot ze doorlopend. Maar hij is dan ook walvisspotter. Regelmatig tipt hij me als hij weer een soort in het vizier heeft, want per walvissoort doen ze hier, het hele jaar door zo’n beetje, deze kust aan. Er is altijd wat te doen voor walvissen. Jagen, eten, paren, beetje plezier hebben.

Om hen heen zwemmen vele dolfijnen of bruinvissen. Die zie je eigenlijk sneller.

Ooit was ik op dolfijnentocht in Schotland. Een hele dag gingen we met de boot weg, mee met de gids met verrekijker en al. Nul zagen we er.

Een paar weken later moesten we hier in Ierland even naar een eilandje voor de kust. Dat ging natuurlijk ook met de boot, een klein pontveer ditmaal. Met een man of twaalf zaten we naast elkaar op de kleine bankjes voor een overtocht van ongeveer 30 minuten. De dolfijnen dansten rond het vaartuig alsof ze ons wilden voortduwen. Ze glimlachten terwijl ze omhoog sprongen en om elkaar heen buitelden. Grappenmakers.

Maar nu reden we door in de auto, voorbij het dorp beneden, richting het wijde strand van Inchydoney. We parkeerden, de hond sprong de auto uit, glimlachend en buitelend achter de bal aan. Grappenmaker.

We sloegen op het strand de hoek om langs de duinen en volgden de waterlijn die daar het land in liep. Een strand tussen groene heuvels: een echt Iers tableau. Achter ons scheen de zon aan een knalblauwe hemel. Voor ons hing een diep donkergrijze lucht. Harde schaduwen. Een regenboog. Aan onze voeten, in het zand, een prachtig skelet van een dolfijn, zelfs de vin nog intact. Ook grappenmakers buitelen ooit langs de regenboog omhoog.

Boerenkoolnoedels met boerenkoolchips

Een perfect maaltje na een lange wandeling. Nul werk, heerlijk voedend. De saus maak ik voor alles (tip: bewaar het recept!).

voor 2 personen 1 rode ui, in fijne halve ringen

zout

3 eetl. (rijst)azijn

250 gram boerenkool, hele bladeren (dus niet fijngemalen in een zak)

1 eetl. olijfolie

200 gram sobanoedels (van boekweit)

½ mango, in dunne schijfjes (ananas kan ook, of een flinke mandarijn in blokjes)

1 rood pepertje, in dunne ringen, verwijder de zaadjes als u niet van heet houdt

1 eetl. sesamzaad voor de-goed-op-alles-saus 3 eetl. witte (ongeroosterde) tahin

3 eetl. (rijst)azijn

sap van ½-1 citroen

2 eetl. honing

3 eetl. sesamolie

3 eet. lichte sojasaus

Week de uienringen in de azijn met een snuf zout terwijl u de rest maakt. Verwarm de oven voor op 180 graden, liefst met hete lucht erbij. Ris het blad van de hardste stelen boerenkool af. Meng de helft met een drup olijfolie en een piepsnuf zout en spreid uit op een bakplaat. Schuif in de oven en bak de boerenkoolchips zo’n 5-8 minuten. Keer ze halverwege en check vaak: ze moeten droogbakken maar niet verbranden.

Breng een pannetje gezouten water aan de kook en voeg de noedels met de rest van de boerenkool toe. Kook een paar minuten, of tot de noedels beetgaar zijn, en giet ze dan af door een zeef.

Roer alle ingrediënten voor de saus door elkaar in een diepe kom, proef goed op de verhouding van zoet, zuur en zout. Schep de noedels met de boerenkool erdoor en meng goed. Voeg de mango, pepers en sesamzaad toe, giet de ui af en schep die er ook door. Schep de noedels in twee schone kommen en verdeel de krokante boerenkool erover.

Opmaaktip

Ga los met die boerenkool, maak gerust meer, want het is een verslavende snack.

De dressing die over is, is dus lekker op alles. Uw (roer- of gebakken) eitje van de volgende dag bijvoorbeeld. Of over groene groente.