Verse pasta, drogend wasgoed en klinkende glazen: pure ontspanning in het persoonlijke werk van deze fotografen

‘Zie de foto’s en stills op deze pagina’s als een reflectie op de tijd die we de afgelopen maanden samen hebben doorgebracht’, zegt de New Yorkse, in Italië wonende fotograaf en filmer Sam Youkilis (29). En maak er als toeschouwer vooral je eigen verhaal bij. ‘Samen’, dat is met zijn partner Maureen E. Evans (33). Zij is in Mexico-Stad geboren, en woont afwisselend aldaar en in Londen. Hun samenzijn kan vorm krijgen, zoals het globetrotters betaamt, in het Italiaanse Umbrië, Sicilië, in Turkije, Mexico of Zwitserland: waar werk en lot hen ook maar brengt. Dat blijkt ook uit hun zinnenstrelende verzameling van recente en niet eerder gepubliceerde beelden.

Als hun foto’s hun relatie weerspiegelen (en waarom zou dat niet zo zijn?) dan wordt die veelvuldig beschenen door het zachte licht van de vroege of late zon. En niet zelden begeleid door het ruisen van de branding en het klinken van de wijnglazen. De twee worden duidelijk tot elkaar aangetrokken – wellicht is er zelfs sprake van jaloersmakende maar evenzeer gegunde harmonie. En ze hebben een passie voor eerlijk, vers en met aandacht bereid eten. Feestelijke maaltijden. Ontbijt met een straffe espresso of een milde latte.

De pasta en de gnocchi worden gerold door een vrouwenhand met ervaring. De olijfolie is van de zuiverste kwaliteit. De pizza is gebakken in een traditionele steenoven. En het wasgoed van de bevolking hangt te drogen aan of tussen de gevels van de hoge, antieke huizen. Zo vormen het ondergoed, de jurken, de shirts en de lakens onbedoeld een etalage van intimiteit, van het leven met kleine of grote geheimen dat zich binnenshuis afspeelt.

Youkilis en Evans, allebei autodidact fotograaf, reizen een groot deel van het jaar de wereld over voor hun opdrachtgevers. Maar er is altijd wel een gelegenheid om tijd te besteden aan hun persoonlijke werk. Een periode waarin de hectiek van alledag plaatsmaakt voor kalmte en ontspanning.

Evans focust in haar werk op lifestyle, meer in het bijzonder op voedsel- en reisfotografie, waarbij ze altijd op zoek is naar ontmoetingen. Op Instagram heeft ze een kleine honderdduizend volgers. Hoewel anders van stijl dan het werk van haar partner – wat meer verstild – vertoond Evans’ fotografie een sterke gelijkenis met die van Youkilis. Interesse in de menselijke maat, tastbaar en op een bepaalde manier kleinschalig en bescheiden van sfeer.

Persoonlijk is ook Youkilis’ werk, zoals blijkt op Instagram, waar zijn mengeling van poëtische filmpjes en stills een enorm bereik heeft: nog nét geen half miljoen volgers. Een criticus van The New York Times tipte zijn foto’s in 2021 nota bene als behorend tot ‘de beste die ik op Instagram heb gezien’. Wie na Volkskrant Magazine nog niet genoeg heeft van de zomerfoto’s vol levenslust, weet ze op Instagram te vinden.