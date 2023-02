Verliezen is alleen erg als je zelfbeeld ervan afhangt – en recent was dat bij Thomas het geval

Ik kan heel goed tegen mijn verlies. Zolang het maar met iets is waar ik slecht in ben. Als je mij bijvoorbeeld inmaakt met tafeltennis, zie je aan de overzijde van de tafel een gelukzalig hijgende verliezer, die vraagt of je nog een potje wilt. Niet om redenen van goede manieren of sportiviteit, maar omdat verliezen alleen erg is wanneer je zelfbeeld ervan afhangt. En ik identificeer me nou eenmaal niet met mijn oog-handcoördinatie, die immers vergelijkbaar is met die van een dronken brandnetel (maar Thomas, brandnetels hebben helemaal geen ogen of handen! Klopt, en dientengevolge komt hun coördinatie ervan overeen met de mijne).

Hetzelfde geldt voor schaken: verpletter me maar, veeg me van het bord, verneder me maar door al je pionnen eerst tot koninginnen te promoveren. Ik blijf het een prachtig spel vinden, wat je ook met me doet. Elke keer weer zal ik onder de indruk zijn van hoe je het overzicht bewaart met al die mogelijkheden, en hoe je het concentratievermogen kunt opbrengen ze in het hoofd te houden. Ik voel me niet geroepen dat ook te kunnen, want ik heb me er lang geleden al bij neergelegd dat ik de aandachtsspanne van een bromvlieg heb, en het geduld van een 5-jarige. Geeft niks, ik kan weer heel andere dingen.

Moet wel gezegd: die andere dingen, daarvan heb ik liever niet dat anderen er al te goed in zijn. Laat staan beter. Dat is ook de reden waarom ik geen studie heb gekozen in iets waar ik goed in was. Jarenlang had ik bijvoorbeeld te horen gekregen dat ik zo goed kon pianospelen, en mijn ego had zich daaromheen gekruld als een poes rond een warme kruik. Bij de vooropleiding conservatorium echter, bleken er ineens anderen beter te zijn dan ik. Mijn ego vond dat zó confronterend, dat het besloot dat acteren misschien toch meer iets voor mij was. En dus ging ik naar de oriëntatiecursus toneelschool. Theater kon immers niet anders dan een warm bad zijn voor de stralende ster van al die schooltoneelstukken, toch? Maar eenmaal daar werd ik plots omringd door jongens en meisjes die meer konden, meer durfden, eleganter bewogen en betere dictie hadden dan ik.

En dus ging ik Chinees studeren. Wat zal ik zeggen. Ik was jong en laf.

Nou ben ik prima terechtgekomen, en ik maak me sterk dat ik geen porseleinen zelfbeeld meer heb. Of een eigenwaarde van gatenkaas. Of een ego van chocola – verzin uw eigen beeldspraak, u snapt wat ik bedoel. Toch heb ik nog één echte zwakte: kenniskwisjes. Dan staat er ineens veel op het spel. Nu zit ik vrij goed in mijn nutteloze feitjes, al zeg ik het zelf. Hoofdstad van Nebraska? Eerste sprekende film? Uitvinder van borrelnootjes? Bring it on.

Maar laatst deed ik mee aan een televisiekwis. Het ging vrij aardig, totdat ik aan het eind werd ingehaald door mijn tegenstander. Ze hadden zo’n stomme regel dat de laatste paar vragen ineens heel veel punten waard waren, en zo verloor ik alsnog. Dat kwam natuurlijk gewoon doordat zij sommige dingen wel wist, en ik niet. Maar zo objectief voelde ik me niet. Ik ervoer het als een schrijnend onrecht, als een perversiteit van de kosmos, als een aanslag op de rechtsstaat. Laat me nou dat éne dingetje wél goed kunnen!

Zou iedereen nou zo’n dingetje hebben?