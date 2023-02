Véras Fawaz (youtuber, zanger, filmmaker en nu ook schrijver): ‘Maken is altijd een uitweg geweest’

Maken is voor Véras Fawaz een vloek en een zegen: eerst video’s op YouTube, toen videoclips, nu een boek en een geprezen album over de band met zijn disfunctionele familie. ‘Ik wilde met dit werk aan hen bewijzen: ik ben even gek als jullie.’

Op een avond in 2002 zitten Véras Fawaz, zijn jongere zus en broer in de auto met hun moeder. Zij draait de Turkse mixtape die ze altijd draait, keihard, om de kinderen op de achterbank te overstemmen. Die zingen op hun beurt hun eigen liedjes over de muziek heen, ook keihard. Zijn moeder wordt zo gek van de 8-jarige Fawaz en zijn zusje dat ze hen op een parkeerplaats uit de auto zet. In het donker zoeken ze langs de snelweg de weg naar huis, in het Drentse dorp Nieuw-Buinen.

In Niemand, het boek waarin Véras Fawaz (29) zijn levensloop blootlegt, staat het uitgeschreven gesprek dat hij er vorig jaar met zijn psycholoog over voerde. Haar reactie: ‘Wat erg. Dat je dat als moeder bij je eigen kinderen doet. Wat moest dat erg voor jullie zijn.’ En daarna, als ze ziet dat hij geëmotioneerd is: ‘Ik zie dat het je raakt, waarom?’ Fawaz: ‘Het verhaal raakt mij niet. Ik vind het niet erg wat er is gebeurd. Maar jij raakt mij. Ik raak emotioneel omdat jij emotioneel bent.’ De psycholoog: ‘Waarom?’ Fawaz: ‘Omdat het lijkt alsof je om mij geeft. Dat vind ik erg lief.’

Extreem intiem

Fawaz is wat hij noemt ‘een maker’: hij maakt sinds 2010 YouTube-video’s, maar ook kleding, muziek en videoclips voor artiesten als Goldband, Faberyayo, Merol, Bizzey en Wies. In januari verscheen zijn debuutalbum Het niets, dat hij uitbracht in eigen beheer. De Volkskrant noemde het in een recensie ‘spannend, anders dan alles en bevlogen tegelijk’, was vol lof over zijn ontroerende teksten en elektronische vondsten en vergeleek Fawaz niet als enige met Spinvis: ‘zelfde omfloerste manier van zingen, net zulk origineel taalgebruik en ook een zeer eigenzinnige muzikale aanpak’.

Hij maakte een verzameling indringende liedjes over zoeken naar de zin van het leven, naar zin in het leven, liefde, maar vooral over zijn disfunctionele familie. ‘Familie zat nooit echt in mij, ook al wou ik wel bij jullie zijn’, zingt hij in het openingsnummer Bij jullie zijn, komende zomer ook live te horen op festival Into The Great Wide Open.

Het boek dat later dit jaar verschijnt is een omvangrijke, extreem intieme aanvulling op Het niets, door hemzelf vormgegeven. Er staan gedichten in, een stamboom van Fawaz’ familie, een heleboel foto’s, gedachtewisselingen met vrienden, e-mails, appjes van zijn ouders. Een bericht van Fawaz die 1.000 euro naar zijn vader belooft over te maken omdat hij alles heeft vergokt in een casino in Beiroet, zijn moeder die hem schrijft dat ze hem mist. ‘Ik hou ontzettend veel van je, en zou je graag beter leren kennen.’

Het bevat ook een uittreksel van de diagnostische beschrijving die hij kreeg van zijn psycholoog: ‘Het betreft 29-jarige jongeman, met een blanco hulpverleningsgeschiedenis, die een jaar terug het contact met zijn familie heeft verbroken en die worstelt met zijn levensverhaal en zijn familie.’ (...) ‘Van het filmen maakte hij zijn werk en daaraan ontleent hij zijn identiteit. Hij worstelt met de impact van wat hij heeft meegemaakt, echter emotioneel is er weinig voeling mee.’ Er zijn volgens haar aanwijzingen voor een lichte chronische depressie en onderliggende hechtings- en persoonlijkheidsproblematiek.

Vol hoofd, leeg gevoel

In Utrecht laat Fawaz de drukproef zien terwijl de felle zon de gevoelstemperatuur in zijn flat bijna zomers maakt. Hij woont op de vijfde verdieping van een gebouw dat als woon-zorgcomplex fungeerde en tegenwoordig een woongemeenschap is waar ouderen en jongeren door elkaar wonen. Op de grijze bank liggen Star Wars-kussens, erboven hangen ingelijste albumcovers van platen die hij als iconisch beschouwt, onder meer 808s & Heartbreak van Kanye West, Abbey Road van The Beatles, Bitches Brew van Miles Davis en Kid A van Radiohead.

Af en toe staat hij op om een lp om te draaien en er enthousiast iets over te vertellen. ‘Dit is het album Green van Hiroshi Yoshimura. Ik vind het heel rustgevend, maar mijn vriendin vindt zijn ambient muziek juist eng. Als je er bang van wordt, doe ik ’m wel uit.’

Verás Fawaz: 'Ik wist natuurlijk wel dat ik shit heb meegemaakt, dat ik wormen in mijn hoofd heb, maar ik vond dat wel oké.' Beeld Marc de Groot

Waar te beginnen? Misschien bij de klacht waarmee hij zich in 2021 bij de huisarts meldde: een vol hoofd, een leeg gevoel. ‘Ik kreeg niks meer uit mijn vingers, dat was nog nooit gebeurd. Ik heb iets gezegd als: ‘Ik ben een maker en ik kan niet meer maken. Waar ligt dit aan, ben ik depressief ofzo, wat is er aan de hand?’ Ik vertelde haar over een paar dingen die op dat moment speelden binnen mijn familie, dingen die altijd al speelden. Daar schrok zij van. Ik kreeg meteen een doorverwijsbrief om met een psycholoog te gaan praten.’

De wachttijd bleek acht maanden te zijn. In de tussentijd kwam het maken weer op gang: in die periode maakte hij Het niets.

Had je er zelf nog nooit aan gedacht om naar een psycholoog te gaan?

‘Nee. Dat heeft niet echt toegevoegde waarde in mijn leven, dacht ik. Het leek me een beetje... tijdverspilling? Ik wist natuurlijk wel dat ik shit heb meegemaakt, dat ik wormen in mijn hoofd heb, maar ik vond dat wel oké. Dit klinkt misschien een beetje gek, maar op de momenten dat ik me minder goed voel, word ik er ook erg door geïnspireerd. Ik heb ze omarmd, die wormen. Maar als maken niet meer lukt, dan wordt het taai.’

Een van de eerste opdrachten die de psycholoog hem gaf, toen hij uiteindelijk bij haar terechtkon, was om zijn levensverhaal chronologisch op te schrijven, met het idee samen een tijdlijn te maken. ‘Ik vond dat heel moeilijk en onplezierig om te doen. Ik schaamde me ervoor. De waarheid is gewoon lelijk.’

Zijn Libanese vader en zijn moeder gingen uit elkaar toen Fawaz 4 jaar oud was. Naast een broertje en een zusje heeft hij halfzussen en halfbroers, de kinderen die zijn ouders met andere partners kregen. Zijn familiegeschiedenis is een verhaal met tal van wirwarrige vertakkingen dat zich niet ‘even’ laat vertellen. Te complex, haast onmogelijk om volledig te zijn, een te krankzinnige opeenstapeling van gebeurtenissen die verband houden met drugsgebruik, ruzies en prostitutie.

Hij probeert het nu toch weer, en dan klinkt het dus zo: ‘Nou, het komt erop neer dat, eh… Toen we op mijn 12de met mijn moeder naar Nieuwegein verhuisden kreeg ik een nieuwe stiefvader. Voor die tijd kwamen er ook vaak nieuwe vriendjes van mijn moeder over de vloer, die dan wel en dan weer niet bij ons introkken.

‘Het was heel raar om van een dorp naar de stad te gaan. Mijn broertje begon al op jonge leeftijd drugs te gebruiken, door mijn zus. Hij heeft een ghb-verslaving. Mijn moeder ging vaak uit, en dan gebruikte ze ook pillen. Dat maakte mij op zich niet zoveel uit, dat doet iedereen – nou ja, iedereen, ik heb nooit drugs gedaan. Maar bijna al mijn vrienden wel.

Mijn zusje kreeg een relatie met een Roemeen die gewelddadig was en met wie ze op haar 17de een kind kreeg. Ze begon met stelen, en toen het kindje nog geen jaar was moest ze de gevangenis in. Mijn zus heeft veel zelfmoordpogingen gedaan. Uiteindelijk ging ze vreemd met mijn stiefvader. Daarop werd mijn moeder suïcidaal. Ik heb de pillen van haar moeten afpakken.’

Waar het op neerkomt: ‘Het zijn allemaal karakters over wie je geweldige films kunt maken, maar als het je familie is, dan is het gewoon heel tragisch.’ Korte stilte. ‘Dus dat eigenlijk.’ Daarna: ‘Hoe de psycholoog reageerde op dat verhaal over mijn zusje en mij langs de snelweg, dat was echt nieuw voor mij. Dat zij erkende dat dit niet normaal is. Ik had daar zelf nooit zo bij stilgestaan.’

Hoe verhield jij je tot die instabiliteit?

‘Ik sloot me ervoor af. Ze noemden mij thuis kluizenaar. Ik zat altijd op zolder en kwam alleen naar beneden om te eten. Ik was bezig met YouTube, of ik was films aan het kijken. Gewoon, escapisme.

‘Bij de psycholoog werd ik me ervan bewust hoeveel extreme gebeurtenissen ik was vergeten, of kennelijk heb onderdrukt. Bijvoorbeeld dat ik op een dag huilend op school kwam en aan mijn beste vriend Thijs vertelde dat mijn stiefvader mijn broertje had proberen te verdrinken in het water achter ons huis. Ik wist daar niks meer van, tot Thijs dat laatst vertelde.’

Hoe oud was je toen je uit huis ging?

‘Ik woonde tot mijn 22ste thuis. Mijn broertje had dusdanig veel schulden dat er op een gegeven moment mensen met een pistool bij ons voor de deur stonden. Mijn moeder wist niet wat ze moest doen. Uiteindelijk besloot zij een wietplantage te beginnen in mijn slaapkamer, maar daarvoor moest ik wel het huis uit. Ik ben gaan samenwonen met mijn ex. Dat vond ik eerst eng, maar uiteindelijk was het bevrijdend en heerlijk en wilde ik nooit meer terug. Eigenlijk besefte ik toen pas uit wat voor een kutsituatie ik kwam.’

Verás Fawaz: 'Ik heb twee jaar geleden een video gemaakt met de titel 'Sorry', een excuusvideo voor het geval ik ooit word gecanceld.' Beeld Marc de Groot

Twee jaar geleden besloot hij het contact met zijn familie te verbreken. ‘Niet met de intentie dat het voor altijd zou zijn. Ik heb mijn broertje en zusje gebeld en gezegd dat ik even wat rust nodig had. Mijn moeder durfde ik niet te bellen. Ik heb mijn telefoonnummer veranderd. Er werd een half jaar lang aangebeld en ik heb niet opengedaan. Ik kon haar niet uitleggen waarom ik afstand had genomen, maar ik voelde wel dat er een absolute noodzaak was.’

Kun je het nu wel uitleggen?

‘Er was een directe aanleiding die te maken had met het drugsgebruik van mijn moeder, maar meer in het algemeen: dat we hetzelfde bloed delen, is dat een reden om elkaar te blijven zien? Daar wilde ik over nadenken. De normen en waarden van mijn familie rijmen gewoon niet met wie ik ben en waar ik naartoe wil. Al die spanningen kosten zo veel energie. Mezelf daarin mengen houdt mij achter.

‘Nadat ik met ze had gebroken voelde ik me eerst heel alleen. Je familie, dat zijn toch de mensen op wie je altijd kunt terugvallen – of zo zag ik het in ieder geval. Terwijl de praktijk is dat ik veel lieve vrienden heb bij wie ik terechtkan en bij wie ik me veiliger voel.’

Inmiddels spreekt hij zijn ouders weer. Ze waren in december aanwezig bij een luistersessie waar hij Het niets voor het eerst aan familie, vrienden en kennissen liet horen. Een echte reactie bleef uit, zegt hij. ‘Mijn moeder vindt het heel triest, mijn vader ‘apart’. Van mijn broers en zussen heb ik niks gehoord. Ik had ze er graag allemaal bij gehad, maar dat is misschien ook egoïstisch.’

Wat is de reactie waarop je had gehoopt?

‘Gewoon: je hebt gelijk, het is allemaal gebeurd, en dat heeft grote gevolgen gehad voor ons als familie, voor hoe wij zijn geworden en met elkaar omgaan.

‘Mijn familie zegt altijd tegen mij dat ik de enige van ons ben die ‘geslaagd’ is. Ik wilde met dit werk aan hen bewijzen: ik ben even gek als jullie. Het enige verschil is dat de één ontsnapping zoekt in drugs of andere middelen, en dat ik wat er allemaal is gebeurd heb kunnen verwerken in muziek.’

Hoe komt het dat jij een ander pad hebt genomen, denk je?

‘Afstand. En maken. Maken is altijd een uitweg geweest.’

Dat was het al toen hij in 2010 zijn eerste YouTube-kanaal begon met vrienden, Standeard TV, ‘non-informatieve inhoudsloze items zonder een actueel onderwerp met een komische ondertoon’. Later ging hij verder met het kanaal Fijne vrienden, dat stopte in 2017 en nog 134 duizend abonnees heeft.

Hoe hij erop terugkijkt: ‘Ik had niet de controle over mijn eigen thuissituatie, maar in de montage van mijn video’s was ik een soort god. Ik kon het narratief bepalen, alles aanpassen. De respons op die video’s was ook superverslavend en cool.

‘Ik had eigenlijk niet de ambitie om zelf voor de camera te staan, maar ik merkte dat ik er wel een stuk socialer door werd. Het maakte niet uit hoe grof en raar; voor de camera durfde ik alles, terwijl ik nooit met onbekenden durfde te praten. Die filmpjes waren mijn manier om verbinding te maken.’

Waarom durfde je het wel als het werd vastgelegd?

‘Omdát het werd vastgelegd. Als je er iets van maakt, dient het duidelijk een doel. Dan is het niet voor niets geweest, snap je? Ik denk dat ik al mijn sociale skills heb geleerd door wat ik voor de camera heb gedaan. Vrienden maken, gewoon leuk zijn.’

Wat kregen kijkers van jou te zien?

‘Een beetje een quirky, bijdehand iemand. Ik ben eigenlijk best wel stil en introvert, zit veel in mijn hoofd, maar ik merkte dat mensen dat extraverte leuk vonden.

‘Ik heb in die tijd van alles gedaan waar ik al lang niet meer achter sta. Ik ben bijvoorbeeld naar een Asian Party geweest, waar ik allemaal racistische dingen heb gezegd, uit rebellie en stoerdoenerij. Ik heb pepperspray in mijn ogen gespoten en een beker leeggedronken met de afvoer van een bong (een soort waterpijp, red.) en gefilmd dat ik daar de hele dag van moest kotsen. Van die Jackass-shit, alleen maar om op te vallen.

‘Ik ben er niet trots op, maar ik laat al die video’s doelbewust online staan. Ze zijn een herinnering aan waar ik vandaan kom en wie ik nu ben. Ik heb twee jaar geleden een video gemaakt met de titel Sorry, een excuusvideo voor het geval ik ooit word gecanceld. Die ga ik live gooien als het zover is, en dan zie je aan de uploaddatum dat ik ’m in 2021 al heb gemaakt.’

Hij staat op: ‘Ik ga weer even een andere plaat opzetten. Heb je de film Drive my car gezien? Dit is de soundtrack, ook gemaakt door een Japanner.’

Zijn moeder zag hij de afgelopen periode wat vaker. ‘Mijn oma heeft kanker. Ze woont in het noorden, we zijn er de afgelopen tijd een paar keer samen naartoe gereden. Het is een rit van tweeënhalf uur, die extra lang duurt omdat het met mijn moeder is. Ik merk aan de onderwerpen die ze aansnijdt dat het boek en de plaat toch wel indruk op haar hebben gemaakt. Ze vroeg laatst hoe ik dacht over leven na de dood, en ze begon over iets wat mijn vader ooit heeft gedaan en hoe zij daarop reageerde, bijna als een soort excuus.’

Het contact met zijn broertje en zusje is minimaal. ‘Ik denk ook niet dat daarin snel verandering zal komen. Zij kiezen ervoor om drugs te blijven gebruiken en die situatie te aanvaarden, maar ik accepteer ’m niet meer.

‘Een maand geleden was ik bij een familiebezoek met mijn vriendin, die zij allemaal voor het eerst zagen. Mijn broertje zat op de bank te spacen op de ghb, het vriendje van mijn zusje schold me uit voor klootzak en homo, mijn zusje wist niet wat ze daarmee aan moest, mijn moeder was de hele tijd heen en weer aan het lopen. Na tien minuten heb ik tegen haar gezegd: ‘Nou mam, wij gaan weer.’ Het was een laatste bevestiging voor mij. Ik heb besloten: dit hoeft niet meer. Ik wil niet blijven vechten voor iets wat er niet is.’

Verás Fawaz: 'Ik ontdekte eergisteren dat iemand een Wikipedia-pagina over mij heeft gemaakt. Dat vond ik toch geruststellend.' Beeld Marc de Groot

Dat heeft alles te maken met het positievere vaarwater waarin hij zelf is terechtgekomen, zegt hij. Fawaz denkt aan een opvolger van Het niets, een album dat Het alles moet heten. ‘Ik heb erg veel zin om optimistische muziek te maken.’

Zijn eerste speelfilm zit ook in de pijplijn. Het wordt een tragikomedie over het einde van de wereld op het platteland, met in de hoofdrol een van zijn beste vrienden, Gover Meit – oftewel: cabaretier en tv-persoonlijkheid Stefano Keizers. De werktitel is Exloo.

De financiering is nog niet rond. ‘Maar als het niet lukt, betalen Gover en ik het zelf. Ik heb de Netflix-documentaire van Suzan en Freek gemonteerd. Mijn naam heb ik van de aftiteling laten halen, maar van het geld dat ik met die montage verdiende heb ik het album helemaal afbetaald. Ik edit bioscooptrailers voor Nederlandse films die ik haat om uiteindelijk zelf een film te kunnen maken.’

Helemaal achter in zijn boek beschrijft hij onder het kopje ‘Alles wat ik maak’ wat zijn drijfveren zijn en waarom hij al deze persoonlijke dingen deelt: voor de aandacht, om zich geliefd te voelen, om beter begrepen te worden door vrienden. ‘Alles wat ik maak, maak ik voor mijn familie, want ik wil dat ze mijn pijn voelen.’

Kun je inmiddels net zo makkelijk over die pijn práten als dat je er iets van maakt?

‘Nee. Ik vind het nog steeds makkelijker om er een mooi boek van te maken dan om het er met mijn vrienden over te hebben. Toen ik van de psycholoog die tijdlijn moest maken en dat zo verschrikkelijk was om te doen, dacht ik: dit ga ik in mijn boek verwerken. Dan is de pijn niet voor niets geweest.

‘Mijn vorige vriendinnetje Naaz (zangeres Naaz Mohammad, red.) vond het moeilijk dat ik niet over mijn gevoelens kon praten. Daardoor ging die relatie uit. Zij zei: ‘In mijn vrienden zie ik kleur, en in jou zie ik grijs.’ Ik heb me toen een half jaar lang grijs gevoeld. Ik was zó verliefd op haar. Ik wilde nooit meer dat een relatie zou uitgaan omdat ik niet kan praten over mijn gevoelens.

‘Het voelt verlossend dat het nu allemaal op papier staat en dat andere mensen nu het hele verhaal kunnen lezen. Dat zit ’m voor mij ook in de vorm; als ik er een boek van maak, of een album, bestaat het niet meer alleen in mijn hoofd. Ik hoef het niet meer alleen te dragen.’

In zijn flat biedt de bank uitzicht op een grijs bord aan de muur. ‘Véras Fawaz’, heeft hij er met een stift op geschreven, in dikke zwarte letters. Het is voor de helft een to do-lijst. Op de andere helft staan vier doelen waarop hij zich voorlopig wil focussen, met erachter vijf hokjes: rijbewijs, huis Amsterdam, album 2 Het alles, film Exloo. Alleen achter rijbewijs is één hokje ingekleurd, alle andere hokjes zijn leeg.

De hokjes staan voor ‘levels’, zoals in een game, legt hij uit. ‘Het leven is in essentie ook een soort role-playing game, een spel met een verhaal en een personage dat zich ontwikkelt, alleen voltrekt de progressie zich voor een groot deel onbewust. Met die hokjes wil ik de vooruitgang proberen vast te leggen. In 2014 heb ik vijftien rijlessen gehad en mijn theorie gehaald, die ondertussen is verlopen, maar toch. Ik gun mezelf één ingekleurd hokje.’

Hoeveel ingekleurde hokjes scoort het leven tot nu toe?

Denkt even na. ‘Twee uit vijf.’

Wat vind je daarvan?

‘Vind ik goed. Het hoeft niet meer te zijn. Er was ooit een game die ik heel leuk vond, The Elder Scrolls V: Skyrim, en op een dag vond ik een ‘cheat code’ waarmee ik binnen die game alles kon hebben wat ik wilde zonder dat ik er iets voor hoefde te doen. Het leuke was er meteen vanaf.

‘Ik wil beter leren koken. Ik wil mijn eigen kledingbedrijf opzetten. Ik wil een restaurant openen. Ik wil films maken. Ik wil een huis in het buitenland, in Engeland. Ik vind het een supernice vooruitzicht, dat er nog zo veel te maken en te winnen is.’

Op welke momenten steekt somberheid bij jou de kop op?

‘Als ik veel alleen ben en weinig te doen heb. Dan voel ik me snel nutteloos. Ik vind ‘doelloos’ het ergste wat er is, voor mezelf dan. Daar kan ik slecht mee omgaan. Ik heb ook een serieuze angst om vergeten te worden, ik weet niet waarom. Ik moet iets achterlaten.’ Begint te lachen: ‘Ik ontdekte eergisteren dat iemand een Wikipedia-pagina over mij heeft gemaakt. Dat vond ik toch geruststellend. De een maakt kinderen, ik wil gewoon hele goede films maken, en muziek. Heb jij dat niet, dat je bang bent om vergeten te worden?’

Ik denk daar eigenlijk niet echt over na.

Is even stil. ‘Ik ben stiekem jaloers op mensen die gewoon... tevreden kunnen zijn. Ik vind maken heel leuk, maar het is ook een vloek. Ik móét maken, anders voel ik me ongelukkig.’