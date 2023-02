Velen kijken neer op deze eenvoudige wijn, maar Onno Kleyn geeft hem een dikke 8

Veel mensen zijn kritisch over de supermarktwijn van Castel Frères. Onno Kleyn proeft of dat wel terecht is.

640 miljoen flessen wijn per jaar maken ze, Castel Frères. Daarmee zijn ze de grootste producent van Frankrijk en nummer vier van de wereld. Enorme stromen eenvoudige wijn komen ervandaan, voor velen een reden om er diep op neer te kijken. Als antwoord liet hoofdwijnmaker Cédric Jenin een clubje specialisten en mij onlangs proeven van een rijtje topwijnen die ze ook maken. Heel bijzonder, samenwerking met eersteklas wijnbedrijven, heel duur, nauwelijks te krijgen. Even de spierballen laten rollen dus. Voor mij aanleiding om het gewone aanbod hier eens door te proeven, Maison Castel, verkrijgbaar bij Plus. Alles kost dezelfde 5,99, schuimwijn incluis, als het al niet in de aanbieding is. Voor dat geld bekommert Castel zich getuige het Terra Vitis-label ook nog om duurzaamheid.

De mousserende Cuvée Blanche, de chardonnay 2020, de rosé 2021 en de cabernet sauvignon 2019 uit de Languedoc: alle wijnen zijn correct en schoon, maar ik verwachtte niet anders. Mijn voorkeur ging uit naar de rode en witte bordeaux. De rode met veel kleur en donker bosfruit in het aroma, de witte door de gebruikte sauvignon blanc-druif heerlijk fris en geurig.

Maison Castel bordeaux blanc Beeld .