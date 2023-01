Veel Nederlanders durven geen kleur te bekennen, zegt kunstenaar Iriée Zamblé (die kleuren zelf niet schuwt)

Iriée Zamblé Beeld Jordi Huisman

Wie? Iriée Zamblé (27) Werkzaamheden? Beeldend kunstenaar

Waarom heb je voor deze plek gekozen?

‘De Pythonbrug is een ontmoetingsplek op Zeeburg. Ik ken het hier goed omdat ik hier ben opgegroeid. Het ontwerp heeft in mijn ogen een jarenzeventigsfeer. De brug was er nog niet in die tijd, maar het golvende ontwerp is een soort groovy werveling. Ik ben sowieso erg fan van de stijlstromingen uit de jaren zeventig. Het is een tijd van herevaluatie in stijl en muziek en het is een tijd van revolutie voor zwarte mensen. Daaruit haal ik vaak inspiratie.’

Hoe verhoudt deze plek zich tot jouw eigen werk?

‘Een brug is een manier om van de ene kant naar de andere kant te komen. Het is de belichaming van tussen twee werelden zitten. Ik denk dat mijn werk ook een middel is om twee punten bij elkaar te brengen. Ik wil met mijn schilderijen vorm geven aan zowel mijn West-Afrikaanse als Europese zijn. Elke serie schilderijen staat voor een ander stukje van die samensmelting. Omdat mijn culturele identiteit niet de norm is, voel ik me genoodzaakt alternatieve structuren naast de gebaande paden te creëren. Dat uit ik met taal, zwarte figuratie en mode. Daarnaast ben ik recentelijk een kunstenaarsvereniging begonnen, om kunstenaars te verbinden met wie ik zelf een sterke affiniteit voel. Met die kunstenaars wil ik een plek maken waar we vrijuit kunnen spreken en onze angsten kunnen delen zonder oordeel van buitenaf.’

Hoe zou jij jouw kledingstijl omschrijven?

‘Als ik eerlijk ben, zit ik zes dagen per week praktisch gekleed in een trainingspak in mijn atelier. Mijn haar wordt dan bij elkaar gehouden in een ontplofte knot. Zodra ik de kans krijg om iets moois aan te doen voor een expositie ga ik los. Maar hoe ik mij kleed, ligt ook aan hoe ik mij voel. Als ik mij onzichtbaar wil opstellen, draag ik vooral losse en zwarte kleding. Verder denk ik niet veel na over wat ik aan doe. Al sinds ik jong ben doe ik vooral aan wat ik wil.’

Zowel je kledingstijl als schilderijen zijn erg kleurrijk. Waarom?

‘Ik ben geboren met een fascinatie voor kleur en heb dit omgezet naar het werk dat ik nu maak. Uit kleur haal ik nieuwe inspiratie. In elk land verschillen de kleuren die we zien veel door de architectuur en kledingstijl. Dat vind ik interessant. In veel Afrikaanse kleding, doeken en patronen is kleur de maatstaf. Het is normaal om kleurrijk gekleed te gaan. Ik heb het gevoel dat mensen in Nederland dit niet altijd durven. Dat vind ik jammer. Ik hou ervan om met kleur te kunnen uiten wie je bent.’

Beeld Jordi Huisman

Jurk

‘Dit is een draagbaar kunstwerk van Bonnie Ogilvie. Zij heeft een serie zijden tartans gemaakt die elk een ander design hebben en daarmee steeds een andere groep personen representeert. Zo draag ik degene die het heeft gemaakt ook een beetje bij me. Deze tartan kan op veel manieren worden geknoopt en vormt zich daarmee naar jouw lichaam.’

Beeld Jordi Huisman

Voetbalshirt

‘Deze is van het Ivoriaans voetbalelftal ofwel les éléphants. Ik ben deels Ivoriaans, dus dat vind ik leuk aan dit shirt. Ik draag graag een mix van stijlen. De tartandoek zou zonder het shirt elegant zijn en het shirt is dat minder, dus zo speel ik met de verwachtingen.’

Oorbellen

‘Ik heb vaak grote oorringen in zoals deze gouden set. Het voelt kaal als ik geen oorbellen draag.’

Iriée Zamblé Beeld Jordi Huisman

Haar

‘Mila van Kinki Kappers zocht mensen op wier krullend haar ze met kleuren kon oefenen. Ik vond het een goede gelegenheid om wat nieuws te doen met mijn haar. Ze heeft mijn haar toen blauw geverfd. Ik vind kappers ook kunstenaars, want ik had het zelf niet zo mooi kunnen verven.’

Beeld Jordi Huisman

Kam

‘Mijn kam gaat overal mee naartoe. Met het uitgaan willen ze de kam tijdens de tassencontrole nog weleens afpakken. Nou, ik dacht het niet. De kam hoort bij mij.’

Beeld Jordi Huisman

Tas

‘Het merk Telfar snapt het. Hun tassen komen in goede en hysterische kleuren en allerlei maten. In die van mij past een heleboel. Ik ben altijd onderweg en reis vooral veel tussen Amsterdam en Rotterdam. Het was een van mijn eerste designeraankopen om mezelf te belonen voor mijn harde werk.’