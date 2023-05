Vanachter een boom zag Kasper zijn date al in de verte staan

Kasper van Kooten. Beeld Lin Selg

Omdat alle datingplatforms willen dat je foto’s uploadt, is het hele systeem primair op uiterlijk gebaseerd. Voor begin twintigers met foodblogs en gymverslavingen snap ik dat het zo werkt: je spreekt af met de strakste billen of sixpack, maar voor een bijna vijftiger die zijn eigen billen al een tijdje niet meer heeft gezien, is het fijn als er meer is dan uiterlijkheden. Humor, zelfspot, optimisme en interesse zijn sexy vleesvervangers voor een groep die zijn billen gedwongen moet loslaten.

De afspraak met G. (42) is bij een tent in Amsterdam-West. In onze chataanloop was het geanimeerd over de horkerigheid in de samenleving gegaan. Hoe mensen op straat met elkaar omgaan en hun permanente onvrede ventileren. De manier waarop zij daarover dacht en sprak, raakte mijn snaren. En ze had prachtige ogen.

De ontmoeting.

Ik app haar met het excuus dat ik acht minuten later ben. Een keiharde smoes, omdat ik in de snackbar om de hoek in noodtempo een patat oorlog naar binnen zit te werken. Ik heb vanaf 12 uur niets gegeten en we gaan heel veel alcohol drinken, heeft G. vooraf aangekondigd. Het is vrijdagavond, ze heeft de hele week gewerkt ‘als een buffel’, en is klaar ‘om helemaal naar de tering te gaan’. Is zo’n boodschap grappig, of juist sneu? Ik moet haar zien om dat te weten.

Ze zegt dat ze niet weet of ze nog acht minuten in die tent gaat blijven. ‘Het wordt me nu al te veel hier!’, appt ze, met zweetemoji’s erbij. Ik maal de te warme friet sneller weg. Waarom ben je te laat, eikel? Shit, ze belt. Haastig struikel ik naar buiten.

‘Hallo, met wie spreek ik?’, vraag ik als ik opneem.

‘Ja, bijdehand, waar ben je nou?!’ roept ze met een dik Amsterdams accent.

‘Mama, bent u dit?’, probeer ik grappig te antwoorden.

‘Je moeder, ja! Nee schat, ik trek al die corpsballen hier niet! Wat een tyfusherrie maken die!’

Nu zie ik haar ineens staan bellen, met mij. Dat is haar, toch? Ja, ik herken haar van de foto’s. Het begint surrealistisch te worden. ‘Wat wil je doen?’, vraag ik vanachter een boom en ontdek satésaus op mijn kraag.

‘Ja, weet ik veel...’, zegt ze met een hysterisch lachje.

‘Zullen we een stuk wandelen, anders?’, opper ik.

‘Eh, ja, maar waarheen dan?’ De uitspraak van haar ‘dan’ klinkt als een klap op een pan. Streng en licht geïrriteerd.

‘Gewoon zomaar ergens heen, zonder na te denken’, probeer ik poëtisch en voel me Youp van ’t Hek die z’n publiek voorstelt om naar Parijs te gaan liften.

‘Nou, gezellig schat! Waar ben je nu dan?’ Weer die pan-klank.

‘Achter die boom aan de overkant’, zeg ik in mezelf. Dan hardop: ‘Ik stap nét mijn auto uit en loop nu jouw kant op.’ Een omhoogstekende stoeptegel doet me wankelen, het zweet breekt me uit.

‘Volgens mij zie ik je al, ben jij dat?’, vraag ik schijnheilig. ‘Ik denk wel dat ik dat ben, ja’, antwoordt ze. Daar moet ik om lachen. Ze ziet me nog niet, zie ik.

‘Hoehoe!’ roep ik, zoals oma deed als ze bij ons aan de deur stond. Ik zwaai sullig. Als ze me ziet, drukt ze me weg en loopt naar me toe. Onhandige knuffel. Ze is best klein, ik moet een beetje door mijn knieën.

We lopen door de geel verlichte straten. Grote, oneindig diepe ogen heeft ze, waar echt van alles achter schuil kan gaan. Als er een auto passeert probeer ik ze, met het extra licht van de koplampen, te doorgronden. Het kunnen meren van liefde, maar ook van verdriet zijn.

G. doet heel gewoon werk, vertelt ze. Dat ik dat wel mee vind vallen, antwoord ik. Dat ik niet moet jokken, zegt zij. Dat ik nooit jok, lieg ik, maar nu jokte ik echt niet. Ik vind een baan als ambtenaar namelijk meer dan knap in tijden van algehele loketwoede, fakkelparades en overheidshaat.

We besluiten een stil café binnen te gaan. Ze praat onophoudelijk. Mijn oren suizen en ik merk wel dat zij en ik planeten in volstrekt gescheiden banen zijn. Er is veel onrust bij deze vrouw en daar word ik zelf ook een beetje zenuwachtig van. De verveelde barvrouw schuift dichterbij en leunt met haar ellebogen op de bar naast mijn date. Het lijken wel zussen. Ze hebben meteen een enorme leuterklik, praten hard en dwars door elkaar heen terwijl ze samen een gesprek hebben. Ik tol ervan, maar word verder volledig genegeerd.

Ik hoor mijn afspraak tegen de barvrouw een verbijsterend verhaal houden over het maar niet geluiddicht krijgen van haar slaapkamer. Duizenden euro’s heeft ze geïnvesteerd in verkeerde gordijnen, lekkende ‘triple A’-ramen en met merkloos purschuim volgespoten buitenmuren. Onder haar slaapkamerraam zit een studentencafé, haar bovenbuurman schreeuwt de hele nacht omdat hij bipolair is en ze kan van zichzelf al nooit in slaap vallen. Daar heeft ze zware pillen voor, maar daardoor wordt ze weer niet wakker. Ondertussen giet ze de ene na de andere amaretto naar binnen.

De barvrouw geeft G. het nummer van ‘een hoge pief’ bij de gemeente. ‘Een hele leuke gozer ook nog!’ Ik krijg een knipoog van de barvrouw die ik vervolgens tegen G. hoor fluisteren: ‘leuker dan deze saaie drol die je bij je hebt...’

Dit is mijn cue, denk ik opgelucht en kondig aan dat ik maar weer eens ga, omdat ik nog moet rijden. ‘Stuur je wel een tikkie?’, vraag ik in de deuropening. ‘Nee joh, weet je wat parkeren kost?’ Ik bedank en zweef als de gelukkigste vrijgezel op aarde terug naar mijn auto. Ik ga keihard Dreamer van Supertramp draaien en daarna heerlijk slapen.