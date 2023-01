Van Shakespeare tot Alice in Wonderland: in Oxford ligt de (literaire) geschiedenis overal voor het oprapen

Beeld Joost Stokhof

Dat Oxford een buitengewone stad is, realiseert Bart van Es (50) zich nog dagelijks. Hij is professor Engelse literatuur aan St Catherine’s College in Oxford, en gespecialiseerd in Shakespeare. Hij schreef ook Ver-geet-mij-niet, over het joodse meisje dat in de oorlog bij Van Es’ grootouders zat ondergedoken. Nu werkt hij aan een boek over Robert Armin, de acteur die in Shakespeares komische stukken speelde. Bart van Es is Nederlands, maar woont sinds 1986 in Engeland, en sinds 1999 in Oxford. ‘Al die zachtkleurige kalkstenen gebouwen hier, de torens, de ramen, de historie. Buitenproportionele grandeur voor een moderne stad van 150 duizend inwoners in een middelgroot Europees land, maar het blijft mooi. Oxford is een academische stad, waar de wetenschap heel serieus wordt genomen, maar staat niet buiten de wereld. Het is een politieke stad, bijna de helft van de Britse premiers is hier opgeleid, en een industriestad zelfs, de Mini wordt hier gebouwd.’

Hart van de stad

Bart van Es: ‘Radcliffe Square, met de klinkers, is het hart van Oxford. Hier staat de universiteitskerk St Mary’s en Radcliffe Camera, de koepelbibliotheek. ’s Avonds, in het licht van de gele straatlantaarns, is het heel sfeervol. Ik vind het altijd leuk om de toren van St Mary’s te beklimmen en over alle universiteitsgebouwen in de omtrek uit te kijken. All Souls College zit ook aan Radcliffe Square, een legendarisch onderzoeksinstituut, waar je zo de 18de eeuw inloopt. All Souls heeft een mooie bibliotheek, die eerst vernoemd was naar een slavenhoudersfamilie, maar nu All Souls College Library heet. De koloniale rijkdom van Oxford staat tegenwoordig vaak ter discussie. En (bijna) aan het plein: het stijlvolle restaurant Quod, met zicht op St Mary’s. Het heeft een overdekte tuin, voor straks in de lente.’

Radcliffe Camera, Radcliffe Square

University Church of St Mary the Virgin, High Street

All Souls College, High Street, bij Catte Street

Quod, 92-94 High Street

Victoriaanse markt

‘De overdekte markt werd al in 1770 gebouwd en bestaat nog steeds. Het geeft me altijd een Victoriaans gevoel om er rond te lopen. Er zijn winkeltjes met hoeden, wol, bloemen, kaas, thee, Libanese take away en Engelse pies.’

The Covered Market, Market Street

Shakespeares zoon

‘William Shakespeare is waarschijnlijk één keer in Oxford geweest, waar hij gelogeerd zou hebben in The Golden Cross Inn, nu de Pizza Express. Binnen is nog een oude muurschildering die aan de Inn herinnert. Maar het kan net zo goed dat hij in herberg The Crown te gast was, want Shakespeare was bevriend met het herbergierskoppel John en Jane Davenant. Er ging zelfs een verhaal dat hun zoon William niet van John was, maar van Shakespeare. The Crown is nu een Vodafone-vestiging, maar boven in het pand bevindt zich nog de oude Painted Room, ‘Shakespeares kamer’, met de 16de-eeuwse muurschilderingen.’

Pizza Express, 8 Golden Cross

Painted Room/Vodafone, 3 Cornmarket Street

Boeken, boeken, boeken

‘Blackwell’s ziet er van buiten niet eens zo groot uit, maar van binnen is het een reusachtige, fantastisch gesorteerde boekwinkel, met een grote verdieping ondergronds en op zolder een antiquariaat. En vlak naast Blackwell’s zit − nog meer boeken − de Weston Library, onderdeel van de Bodleian, de moederbibliotheek van Oxford. In het moderne atrium van de Weston ga ik altijd graag koffiedrinken.’

Blackwell’s Bookshop, 48-51 Broad Street

Blackwell Hall, Weston Library, Broadstreet

Beeld Joost Stokhof

Harry Potter, Alice in Wonderland

‘De Universiteit van Oxford bestaat uit 39 zelfstandige colleges, met allemaal een eigen karakter. In de meeste colleges worden rondleidingen gegeven. Christ Church College is de beroemdste. De majestueuze eetzaal was de inspiratie voor de eetzaal van Zweinstein in de Harry Potter-films. In de kathedraal is een glas-in-loodraam gewijd aan Alice in Wonderland. Haar schepper Lewis Carroll was verbonden aan Christ Church. Mijn eigen St Catherine’s College wijkt af van de andere, omdat het een modern gebouw is uit de jaren zestig. Architect Arne Jacobsen ontwierp niet alleen het gebouw, maar ook de verlichting en zelfs het bestek in de eetzaal. St Catherine’s ligt net buiten het centrum, in het groen, en dicht bij Magdalen College, dat je uitspreekt als Maudlin College. Magdalen, naast de rivier de Cherwell, heeft een eigen hertenkamp en is bekend om het prachtig zingende koor. Er wordt bijna elke avond in de kapel gezongen, voor iedereen toegankelijk.’

Christ Church College, St Aldate’s

St Catherine’s College, Manor Road

Magdalen College, High Street (bij Magdalen Bridge)

Beeld Joost Stokhof

Engelse pilaren

‘De dino’s en de Japanse spinkrab zijn indrukwekkend, maar het Museum of Natural History is vooral een geweldig gebouw, met dat dak van gietijzer en glas en al die versierde pilaren. Elke pilaar is gemaakt van een andere steensoort die in Engeland voorkomt.’

Oxford University Museum of Natural History, Parks Road

Beeld Joost Stokhof

Dineren in de kas

‘De Victoriaanse kas, waar de familie Gee eind 19de eeuw trouw- en rouwboeketten verkocht, is nu een glazen restaurant dat nog altijd Gees heet. Pizza’s en mediterrane gerechten eten tussen de planten en bomen.’

Gees Restaurant & Bar, 61-63 Banbury Road

Zondagse roast en boot

‘Typisch Oxfords weekenddagje: langs de Cherwell wandelen, dwars door de dure wijk Park Town. En dan bij Cherwell Boathouse Sunday roast eten met Yorkshire pudding, bij mooi weer buiten aan het water. En daarna punteren in de rivier, in zo’n bootje met een stok.’

Cherwell Boathouse, Bardwell Road

Eeuwenoud weiland

‘Het uitgestrekte weiland Port Meadow ligt al eeuwen aan Oxfords andere rivier, de Theems. Er lopen paarden en koeien, er liggen woonboten in de rivier. Fijn, groen buitengebied in de stad. Fietsen langs de Theems richting het noorden doen wij ook graag, of wandelen in de vele bossen rond Oxford.’

Port Meadow, Walton Well Road