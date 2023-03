Van oud geld tot neopunk: je kunt qua mood alle kanten op met de Schotse ruit

Vivienne Westwood in mei 2022 tijdens het bijwonen van een screening van de documentaire ‘Wake Up Punk’ in Londen. Beeld Dave Benett/WireImage

Het icoon: Dame Vivienne Westwood

Dat is pas liefde: een Schotse ruit – ofwel tartan* – vernoemen naar je partner en die officieel laten registreren in The Scottish Register of Tartans. Vivienne Westwood deed het in 1993 met de MacAndreas-tartan, een ontwerp ter ere van haar man Andreas Kronthaler. Toen Dame Vivienne afgelopen december overleed, verloren we niet alleen de hogepriesteres van de punk, een technisch geniaal ontwerper en een van de origineelste stemmen in de mode, maar ook de grootste pleitbezorger van de Schotse ruit. Ze rukte het wollen ruitpatroon eigenhandig uit het domein van de bibliothecaresse en de Britse country squire en maakte het cool, sexy, punk en vaak alle drie tegelijk. Ze ontwikkelde nog meer eigen tartans (zoals de MacPoiret), maar de MacAndreas werd de handtekening van het huis.

* Volgens The Scottish Register of Tartans is een tartan ‘een ontwerp van twee of meer elkaar afwisselende, gekleurde en geweven strepen die horizontaal en verticaal worden gecombineerd om zo een zichzelf herhalend geruit patroon te vormen’.

De sterveling: Helena Bonham Carter

Bij de herdenkingsdienst voor Vivienne Westwood werden veel odes gebracht, onder meer in muzikale zin door Nick Cave, die Into my arms zong. Prachtig. Helena Bonham Carter, de actrice die zich net als Westwood Dame mag noemen, herdacht de ons ontvallen ontwerper met een lofrede. ‘Lichamen slijten, geesten niet’, sprak ze, maar zat de echte ode ’m niet in het tartan-ensemble dat ze combineerde met een parelketting? Wat we hier zien is de combinatie van geschiedenis en extravagantie (punk meets Tante Til) die zo Brits is dat-ie alleen door Westwood ontworpen had kunnen worden.

Helena Bonham Carter bij de herdenkingsdienst voor Vivienne Westwood, op 16 februari 2023 in Londen. Beeld GC Images

Op de catwalk

Onder meer zangeres Dua Lipa en actrice/zangeres Olivia Rodrigo droegen hem al en sindsdien staat hij boven aan alle modeverlanglijstjes: de mini-kilt van het Brits-Bulgaarse ontwerpersduo Chopova Lowena, gelukkig een terugkerend item in hun collecties. Je verwacht het misschien niet direct, maar dit rokje is een ware allemansvriend die past bij alle genders en maten. Het is enerzijds geïnspireerd door Bulgaarse folklore en anderzijds volkomen schatplichtig aan Westwood (veiligheidsspelden, printclashing, punk vibes). De catwalk van Junya Watanabe was ondertussen gevuld met wat leek op klonen van Dame Viv herself, waarbij de Schotse ruit dus ook niet ontbrak.

Chopova Lowena Beeld Imaxtree

Alessandra Rich Beeld Imaxtree

Junya Watanabe Beeld Imaxtree

Chopova Lowena Beeld Imaxtree

Junya Watanabe Beeld Imaxtree

Sunnei Beeld Imaxtree

Huiswerk

* Je kunt qua mood alle kanten op met de Schotse ruit, van oud geld tot neopunk, het is maar hoe je hem verder aankleedt.

* Deins niet terug voor het mixen van verschillende ruiten tegelijk, of het toevoegen van andere prints – van streep tot luipaard – voor een verrassend smaakvol resultaat.

* Reeds bewezen door menig Schot: de geruite kilt is een killerlook voor mannen. Wie durft?