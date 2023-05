Van onze fotografen: zelf geknutselde afbeeldingen voor de liefste moeders

Beeld Hans van Asch

Hans van Asch (59)

‘Mijn moeder was een dwingende vrouw, erg verwend ook. Ik moest haar altijd een hardgekookt eitje op bed brengen. Voor mij was dat iets wrangs, want daar had ik een hekel aan. Het gestolde eiwit van dit eitje lijkt op de pruiken van mijn moeder. De vorm van het eierdopje lijkt op haar brede heupen. Ik heb haar mond en haar ogen realistisch overgetrokken van een foto. Ze had best wel heel lelijke tanden. Het beeld heeft zo een beetje een nare uitstraling en dat is ook goed. Wraak is een groot woord, maar het is wel een spotprentje geworden.’

Beeld Jouk Oosterhof

Jouk Oosterhof (49)

‘Mijn moeder is overleden toen ik 15 was. Toevallig ben ik de afgelopen tijd intensief met haar archief bezig geweest. Ze had als activistische kunstenaar veel aandacht voor haar werk. Ze weefde kleden, maakte grafische affiches, tekeningen, schilderijen en zeefdrukte gordijnen. In dit geweven Moederdagknutselwerk vond ik gordijnen uit haar eigen werk wel op zijn plek. In mijn eigen werk gebruik ik ook veel gordijnen – die hebben een magnetische aantrekkingskracht op mij. Misschien geen toeval. Het tekstje in het knutselwerk kreeg ik zelf tien jaar geleden op Moederdag van mijn eigen dochter. Alleen de essentie is leesbaar: ‘Lieve mama’. De foto van mijn moeder met mij op haar schoot komt uit het boek: Meid, wat ben ik bewust geworden: vijf jaar Dolle Mina en is van Eva Besnyö. Het wolkengordijn, wat haar anoniem maakt, vond ik wel passend voor haar afwezigheid. Ik zou graag weer eens met haar willen praten.’

Beeld Xiaoxiao xu

Xiaoxiao Xu (38)

‘Ik ben geboren in Qingtian, een streek in het zuidoosten van China. In de jaren negentig reisde mijn moeder naar het Westen om op zoek te gaan naar een beter leven. Ze wilde een nieuw bestaan opbouwen in Nederland. Omdat mijn moeder weg was, groeide ik op bij mijn tante. Zeven jaar nadat mijn moeder was aangekomen in Nederland, werd ik door mijn tante op een vliegtuig gezet om in haar voetsporen te volgen. Ik slaagde er niet in om mijn nieuwe bestaan een plek te geven, totdat ik in aanraking kwam met fotografie. Deze foto heb ik gemaakt toen ik voor het eerst na zeven jaar terugkeerde naar de plek waar ik ben opgegroeid. Ik werd er getroffen door de volwassen en kalme blik van het kind, de manier waarop zij is ingepakt in meerdere lagen kleding en het feit dat haar moeder net ballonnen voor haar heeft gekocht. Uit al deze dingen spreekt liefde.’

Beeld Aisha Zeijpveld

Aisha Zeijpveld (40)

‘De laatste keer dat ik iets voor mijn moeder heb gedaan met Moederdag kan ik mij niet herinneren. Met deze foto’s maak ik het hopelijk goed voor de afgelopen veertig jaar. Ik ben online op zoek gegaan naar beelden en toen viel mij op dat veel Moederdagwerkjes van kleine kinderen knutsels zijn van handjes – uitgeknipt, beplakt of gestempeld – in combinatie met planten. Dat heb ik als uitgangspunt genomen voor deze volwassen versie voor mijn eigen moeder. Ik ben inmiddels alweer tien jaar zelf moeder en toch denk ik dat ik het nooit zo goed kan doen als zij.’

Beeld Noël Loozen

Noël Loozen (40)

‘Ik vind het concept van Moederdag erg kitsch. Veel Moederdagversieringen zien er ook hetzelfde uit, heel uniform. Het leek me leuk om daarin over de top te gaan. Deze foto’s zijn een verrassing voor mijn moeder, ze weet niet dat ze in dit Magazine staat. Ik ben samen met mijn broertje naar het huis van mijn moeder gereden met een auto vol ballonnen en versiersels. Als smoes hebben we verzonnen dat ik een korte film over een mislukte loverboy aan het maken was met mijn broertje in de hoofdrol. Mijn moeder geloofde dat en dat is denk ik typisch voor de relatie met onze moeder: we nemen haar graag in de maling. Ik heb gedaan alsof ik foto’s van mijn broertje maakte en toen aan haar gevraagd of zij heel even naar buiten wilde komen. Ze is gewend dat we een beetje aan het klooien zijn, dus het was niet eens moeilijk.’

Beeld Jaap Scheeren

Jaap Scheeren (40)

‘Mijn moeder is een enorm lief en open persoon. Ze geeft me nooit bij direct gelijk, maar bevraagt mijn overtuigingen net zolang tot ik tot de kern kom. Feestdagen waren bij ons thuis altijd gezellig, maar nooit verplicht. Daar had ze zelf namelijk vroeger altijd een hekel aan. Ik heb een zelfportret gemaakt, waarop ik verkleed ben als het ontbijtje dat ik nooit heb gemaakt of gebracht. Mijn kleine-ik, mijn zoon Bouwe Pret, is mijn stoere, volhardende model. Ik hoop dat mensen het werkje uitknippen en een pasfotootje van hun eigen kind erop plakken. Ze kunnen het dan als kaart aan hun eigen moeder geven.’