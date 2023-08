Van een oud paar All Stars nieuwe sneakers maken: dat doe je met goede verf, een klein kwastje en wat geduld

De Perfect All Star Beeld Hilde Harshagen

Toen Aimée Adriaansen (25) op de middelbare school in Breda zat, beschilderde ze voor het eerst haar schoenen: een paar witte Adidas-sneakers. Veel te saai vond ze, zo’n witte schoen, dus besloot ze er bloemen op te schilderen. Na leuke reacties hoopte ze toen al dat ze er ooit een bedrijf van kon maken, en dat is inmiddels gelukt. Niet dat de witte sneakers met bloemen nu op een speciale plek in haar kast staan, omdat alles daarmee begonnen is – nee, die heeft ze later weer roze overgeschilderd.

Na dat eerste paar kwamen familieleden, vrienden en klasgenoten met hun oude sneakers langs. Dat is volgens Adriaansen het leukst: als je oude schoenen hebt die je niet meer aandoet, omdat je ze te saai vindt of ze niet meer bij je garderobe passen, kun je ze met een kwast flink veranderen. Je kunt ze ook helemaal een andere kleur geven. En het verven zelf is bijna meditatief, volgens Adriaansen: je hoeft niet meer naar yoga als je een tijdje loopt te priegelen met een kwast.

De perfecte is een zomerrubriek van Volkskrant Magazine waarin iemand vanuit zijn/haar expertise uit hoe je een perfect (zomer)ding maakt.

Alleen als je van je hobby je werk maakt, zoals Adriaansen heeft gedaan, ben je soms wat minder in een meditatieve staat. Laatst moest ze voor een bedrijf zeshonderd paar sneakers customizen, dat zijn twaalfhonderd schoenen plus de doos, die ook moest worden beschilderd. Dan zit je dus met vijftig man te schilderen, twee maanden lang. Dan houden we het toch liever bij wat simpele bloemetjes op een paar All Stars.

Zo maak je de perfecte All Stars:

1. Als je All Stars gaat beschilderen, kun je textielverf gebruiken. Mocht je (leren) sneakers willen beschilderen in plaats van All Stars, gebruik dan leerverf. Meestal geldt: hoe duurder de verf, hoe beter. Je kunt het beste blauw, geel en rood halen, zodat je goed kan mengen, en wit en zwart. Kleine penselen werken beter dan grote, want dan kun je preciezer zijn. Zorg daarnaast voor een bordje om je verf te mengen, een glas water, en een oude lap om je kwasten mee te drogen.

2. Maak je schoenen schoon voordat je ze gaat verven. Je All Stars mogen op een lage temperatuur in de was, zorg er wel voor dat ze droog zijn voordat je begint. Leren sneakers maak je schoon met aceton en watjes, zodat de verf goed hecht. Doe dat voorzichtig: aceton bijt en kan een doffe plek veroorzaken als je er te veel van gebruikt.

3. Maak van tevoren met een potlood een schets van je schildering. Dat is ook handig als je iets wilt schrijven, want dan weet je zeker dat alle letters op je schoen passen. Je moet wel over je potlood heen schilderen, want uitgummen kan niet meer. Tape de schoen af op de plekken waar je geen verf wilt hebben. In principe kun je alle stoffen onderdelen beschilderen, behalve de veters.

4. Knijp wat verf uit op je bordje. Je hoeft de verf niet aan te lengen met water. Integendeel: zorg ervoor dat je penseel droog is, ook als je van kleur wilt veranderen.

5. Als je een niet-witte schoen verft, verf dan eerst de ondergrond van het stuk dat je wilt schilderen wit. Meestal moet dat in meerdere lagen om het goed te laten dekken, pas dan kun je kleur gebruiken.

6. Wacht een minuut of tien tot je All Stars droog zijn, of föhn ze om dat te versnellen. Daarna kun je er meteen mee weglopen.

