Van de roségouden iPhone tot vergeten gebouwen: deze kunstenaar legt de willekeur van trends vast

Sara Cwynar, zelfportret. Beeld Sara Cwynar

Spaarpotten. Sara Cwynar (38) kan er geen genoeg van krijgen. En dan niet zomaar de plastic figuren waar kinderen hun zakgeld in bewaren, maar specifieker: spaarvarkens van banken die failliet zijn gegaan. Als ze ’s nachts niet kan slapen, speurt de kunstenaar eBay af om ze te vinden. ‘Toen de Silicon Valley Bank in maart faillissement aanvroeg, begon ik te denken over al die andere banken en bedrijven die inmiddels niet meer bestaan, en hoe het internet is vergeven van de rondzwervende reclamevoorwerpen die totaal overbodig zijn geworden.’ Ze heeft er inmiddels een stuk of twintig, and counting.

Doll Index 2, 1733-1950, 2022 © Sara Cwynar. Beeld Sara Cwynar

Wat is ‘echt‘?

De verweesde spaarvarkens sluiten naadloos aan bij Cwynars aan obsessie grenzende interesse in moderne beeldcultuur. En specifieker: de veranderende betekenis van beelden. Voedselfotografie, Hollywoodkostuums, make-upreclames, de iPhone in roségoud, Pamela Anderson; hoe kan het dat iconen en beelden die ooit het toppunt van modieus, aantrekkelijk of belangrijk waren, die eigenschap na verloop van tijd verliezen?

Ze vertelt erover vanuit haar studio in New York. Enigszins gestresst, want er moet ook nog werk worden afgemaakt voor de kunstbeurs Art Basel, er komt een samenwerking met een modemerk waar ze nog niets over mag zeggen en dan is er nog de nieuwe tentoonstelling in fotografiemuseum Foam Amsterdam, haar derde alweer: S/S 23. De titel is een referentie naar het nieuwe modeseizoen, de druk om steeds maar nieuwe producten te kopen en je te conformeren aan nieuwe idealen. ‘Met haar werk moedigt ze de toeschouwer aan om onder de oppervlakte van het kapitalisme en de moderne beeldcultuur te kijken’, schrijft Foam, ‘om te ontdekken wat ‘echt’ is.’

Pamela as Pamela, 2023. Beeld Sara Cwynar

Geïdealiseerd wereldbeeld

Als student literatuur was Cwynar al fanatiek verzamelaar van oude afbeeldingen, van advertenties tot natuurfotografie. Ze haalde ze overal vandaan: oude encyclopedieën, uit de kasten van haar haar ouders, de New York Public Library’s Picture Collection waar je, als in een soort oerversie van Google, kunt zoeken op zo ongeveer iedere afbeelding ter wereld. Zoals een voice-over in een van haar latere films zegt: ‘Natuurlijk kan ik niet slapen. Er is gewoon te veel te zien.’ Cwynar: ‘Ik vroeg me af wat ik met de rest van mijn leven wilde en waarom ik zo geïnteresseerd was in die oude beelden.’

Still from Red Film, 2018. Beeld Sara Cwynar

Het lezen van De ondraaglijke lichtheid van het bestaan, de beroemde roman van Milan Kundera, liet alles op zijn plaats vallen. Kundera’s definitie van kitsch markeerde de start van Cwynars leven als kunstenaar: ‘De vertrouwde beelden waar we naar kijken om alles wat niet esthetisch aantrekkelijk is aan het leven te negeren’. Of zoals ze het nu uitlegt: ‘Kitsch is als een geïdealiseerde beeldwereld die bovenop de echte wereld is gebouwd, en die de echte wereld op allerlei manieren heeft opgeslokt. Vanaf het moment dat ik dat las, ben ik altijd oud beeldmateriaal blijven verzamelen waarmee ik nieuwe dingen maakte.’

Contemporary Floral Arrangement - #144.551 (1967) #2 The Relationship is a Matter of Style, 2023. Beeld Sara Cwynar

De grillen van mode en smaak

Neem de levensgrote, bizar gedetailleerde foto’s uit de serie Contemporary Flower, te zien in Foam. De basis bestaat uit gefotografeerde, verknipte en weer aan elkaar gelegde afbeeldingen van boeketten uit de jaren vijftig tot zeventig. ‘Ik vond de subjectieve versie van schoonheid daaraan mooi, hoe zelfs iets natuurlijks als bloemen onderhevig kan zijn aan de grillen van mode en smaak, en hoe die bloemen na verloop van tijd zelfs belachelijk kunnen lijken.’

Over die afbeeldingen legde Cwynar als in een collage haar eigen boeketten. Maar wie goed kijkt, ziet dat haar nieuwe boeketten zijn opgebouwd uit oude telefoons, knopen, wasknijpers, luciferdoosjes met vergeten figuren erop en honderden andere, afgedankte of nutteloos geworden voorwerpen. Inmiddels net zo verwelkt en vergeten als de oude boeketfoto’s.

Menselijke moeite

Speciaal voor Foam maakte Cwynar ook nieuw werk, over architectuur die ooit bijzonder werd geacht maar inmiddels verlaten, vergeten of voor iets heel anders in gebruik is. Ze vond de gebouwen al bladerend in oude encyclopedieën. ‘Als je in het architectuurdeel kijkt, vind je meestal foto’s van gebouwen als het Vaticaan of de Akropolis. Maar er staan ook altijd een paar bouwwerken tussen waarvan je nu niet meer begrijpt waarom ze zijn opgenomen. Die gebouwen ben ik opnieuw gaan fotograferen.’

Simon Fraser University, 2023, pigment print. Beeld Sara Cwynar

Beelden van bizarre, postmodernistische waterpompstations en half vergeten Mayaruïnes wisselen elkaar af, maar ook de Simon Fraser University in Vancouver komt voorbij: een pompeus, ontoegankelijk ogend universiteitsgebouw in de stijl van het brutalisme. ‘Er zit zo ontzettend veel menselijke moeite in het ontwerpen en maken van een gebouw. Van de Mayaruïnes weten we zelfs tot op de dag van vandaag niet precies hoe mensenhanden ze hebben gebouwd. En toch verdwijnt zelfs van architectuur uiteindelijk de oorspronkelijke betekenis. Dat vind ik interessant.’ De beelden bevestigen haar stelling: ‘De meest stijlvolle dingen vervagen het snelst.’

Isle of Dogs, 2023, archival pigment. Beeld Sara Cwynar

Roségouden iPhone

Daarover gesproken: ‘Is het niet bizar hoe je duizend euro betaalt voor iets dat is ontworpen om razendsnel verouderd te lijken?’ Cwynar doelt op de iPhone. En dan specifiek die in roségoud, immens populair rond 2017. Niet toevallig maakte Cwynar in datzelfde jaar een film, getiteld Rose Gold. ‘Ik wilde een project maken over consumentisme gericht op vrouwen, hoe reclame en fotografie ons vertellen wie we zouden moeten zijn. En roségoud vond ik een goed voorbeeld van hoe feminisme, net als andere social justice-bewegingen, wordt opgepikt door bedrijven als een soort viering van het ultiem vrouwelijke en dan op een cynische manier aan ons terug wordt verkocht. Bovendien is roségoud ook nog zo’n specifieke kleur die voor mij de totale willekeur van trends laat zien: alsof iemand dat zomaar besluit en de rest van ons er gewoon in meegaat. Totaal oppervlakkig en commercieel. Terwijl het tegelijkertijd ook gewoon lekker kan voelen om iets nieuws te willen.’ Zelfs al weet je nu al dat het je later gaat vervelen? Cwynar, lachend: ‘Jazeker. Ik heb toen óók zo’n iPhone gekocht. En twee jaar later kocht ik een nieuwe.’