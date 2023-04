Van cartoons naar catwalk: grote rode laarzen, felgekleurde kinderklompen en megamuiltjes

Minnie Mouse Beeld Image Select

De iconen

Stijlvolle stripvrouwtjes zijn er genoeg. Opvallend vaak zijn die echter in het bezit van behoorlijk uit de kluiten gewassen voeten. Dat levert naast een dolkomisch silhouet ook lastige stijlkwesties op. Sommige stripfiguren lossen dat euvel praktisch op. Zowel tante Sidonia als Olijfje van Popeye heeft de zoektocht naar elegant schoeisel gewoon opgegeven en gekozen voor stevige, bruine stappers.

Zo niet Minnie Mouse en Katrien Duck. Hoewel deze besties zeker niet achteraan stonden bij het uitdelen van de grote schoenmaten, zullen we ze nooit aantreffen in dergelijk androgyn schoeisel. De gulle afmetingen van respectievelijk muizenpoot en eendenflipper zijn voor hen geen reden om elegantie te schuwen. Integendeel, hun voeten zijn immer gestoken in weliswaar flinke, maar altijd bevallige muiltjes – soms met een strikje, en altijd in een vrolijke kleur.

De sterveling

MSCHF is een New Yorks kunst- en reclamecollectief dat in alles de moderne tijdgeest vertegenwoordigt, van de naam (uiteraard zonder burgerlijke klinkers) tot de meesterlijke marketing. Bij MSCHF ontwerpen ze producten, of nee: creëren ze content die in principe maar één doel voor ogen heeft: viraal gaan. ‘Viraal gaan’ is de 21ste-eeuwse variant van Andy Warhols 15 minutes of fame. Ik ga viraal, dus ik besta.

Het nieuwste virale succes van MSCHF is een rode laars, die het collectief ‘cartoonlaarzen voor een coole 3D-wereld’ noemt. Want ‘cartoon is een abstractie die ons bevrijdt van de beperkingen van de realiteit’. Dan kun je zeggen: doe niet zo pretentieus, het zijn maar stripverhalen, maar dat is juist helemaal van deze tijd: lage cultuur verheffen tot kunst. Muziekproducer Diplo, die in zijn rode laarzen een basketbalwedstrijd bezocht, werd overigens wel gebeld door Dora. Haar aapje Boots wil graag zijn laarzen terug.

Muziekproducer Diplo in zijn rode laarzen bij een basketbalwedstrijd, naast hem model Emily Ratajkowski. Beeld Instagram Diplo

Op de catwalk

De wereld van de cartoons diende wel vaker als inspiratiebron voor modehuizen, denk bijvoorbeeld aan de beruchte Spongebob-collectie van Moschino. De cartoonificatie stopte meestal bij de schoenen, want ontwerpers wisten heus wel: weinig vrouwen zijn bereid de hoofdprijs te betalen voor felgekleurde kleuterschoenen die ook nog eens het formaat van de voet verdubbelen. Tót dit voorjaar. Op de catwalks was het een komen en gaan van juist dat type felgekleurde kinderklompen. Hoe cartooniger, hoe beter, leek de boodschap van onder andere Loewe, Prada en Fendi.

Loewe Beeld Imaxtree

Fendi Beeld Imaxtree

Prada Beeld Imaxtree

Fendi Beeld Imaxtree

Loewe Beeld Imaxtree

Loewe Beeld Imaxtree

Huiswerk

* Om een cliniclowneffect te voorkomen houd je het umfeld van de cartoonschoen zo chic mogelijk.

* Zonder aan leeftijdsdiscriminatie te doen, is deze trend vooral leuk voor de wat jongere mens (zie bovenstaand cliniclownargument).

* Maar die moeten dan wel voor de volledige tekenfilmallure kiezen met schoenen in felle snoepkleuren met plastic uitstraling.