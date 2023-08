Vakantie is zwemmen, eten en lezen voor Maartje Wortel en Femke Heemskerk – en dat kan ook in eigen land

Femke Heemskerk en Maartje Wortel Beeld Hilde Harshagen

Waar zijn jullie?

Wortel: ‘In het Flevoparkbad in Amsterdam, op vijf minuten van ons huis. Voor mij is vakantie zwemmen, en dat kan overal. Ook mensen die niet op vakantie kunnen, hebben de mogelijkheid om hier te zwemmen. Je kunt sowieso een hele dag in het gras liggen, een boek lezen, koffiedrinken.’

Heemskerk: ‘Ik heb zowat een jaar niet gezwommen. Dankzij dit zwembad ga ik weer bijna elke dag.’

Wortel: ‘We zijn net terug van een kampeervakantie in Slovenië. Ik vond het dit jaar extra moeilijk om naar het buitenland te gaan. Ik maak me nogal zorgen over het klimaat. Bij veel dingen die ik doe, denk ik: is dat nou nodig? Bovendien hou ik totaal niet van de hitte. Eenmaal daar, in de bergen en tussen het groen, weet je paradoxaal genoeg ook weer waarvoor je actie voert. Dat is wél echt nodig. Het is verdrietig dat er zo veel schoonheid verloren gaat.’

Hoe is het daar? is de zomerrubriek van Volkskrant Magazine waarin (bekende) Nederlanders naar hun vakantiebelevenissen wordt gevraagd.

Bezoeken jullie tijdens buitenlandse vakanties ook zwembaden?

Wortel: ‘We zwemmen overal. Femke is natuurlijk veel sneller dan ik, vaak cirkelt ze om mij heen, als een orka die me bewaakt. Heel lief. Ik zou wel willen schrijven zoals een zwembad eruitziet: overzichtelijk, helder, vrij. Ik hou van de esthetiek van een zwembad. Als ik alleen al een zwembad zie, voel ik me gelukkig.’

Heemskerk: ‘Als je zwemt ben je alleen met je gedachten en het water, je ervaart geen prikkels, het is kalm. Het valt me op dat veel schrijvers zwemmen, trouwens.’

Zijn jullie hetzelfde vakantietype?

Heemskerk: ‘We doen en willen eigenlijk vaak automatisch hetzelfde. Als het regent zetten we alsnog gelijk de tent op. Dat is niet heel slim misschien, maar we willen er dan zo graag in zitten.’

Wortel: ‘Femke wilde in Slovenië graag beren spotten. We kampeerden in een bos waar honderden beren leven. Ik denk dan: we zien een beer als die toevallig langs loopt, of niet. Uiteindelijk hebben we vijf uur in een kijkhut gezeten en geen beer gezien. Ik wilde naar de wijnstreek, dat hoefde van Femke dan weer niet. Het enige andere verschil tussen ons is dat ik alles benoem; als ik een berg zie, zeg ik ‘kijk, een berg!’, en bij een hond ‘daar, een hond!’ Femke ervaart de dingen meestal liever in stilte. Op een gegeven moment had ik door dat ik beter even niet kon praten.’

Een vakantie is zogenaamd de beste relatietest. Wat is jullie tip?

Wortel: ‘Haha. Gewoon gaan.’

Heemskerk: ‘Ik vind het leuk om tentstokken en stoelen in elkaar te zetten, Maartje kan goed koken. Ik hou ervan te kijken hoe zij kookt voor de tent. Volgens mij moet je allebei doen waar je goed in bent.’

Een schrijver en een boekverkoper samen op vakantie – hoe groot is jullie leesstapel?

Heemskerk: ‘We hadden een tas vol boeken mee naar Slovenië. De details van Ia Genberg vonden we beiden mooi. Terug naar Reims van Didier Eribon viel helaas uit elkaar tijdens een overstroming in de tent.’

Hoe ziet jullie ideale vakantiedag eruit?

Heemskerk: ‘De tent openritsen en meteen zwemmen.’

Wortel: ‘Nu we het zo over vakantie hebben, komt het concept me wat bevreemdend voor. Ik hou van kamperen, maar tegelijkertijd is het nogal geprivilegieerd om op vakantie te kunnen. Het blijft toch wel pijnlijk absurd dat wij ervoor kunnen kiezen om in de regen in een tentje te bivakkeren, terwijl dat voor zo veel mensen geen keuze is.’

Dan: ‘Voor een vakantiegevoel werkt het volgens mij prima je voor te stellen dat je op een andere plek bent, waar alles nieuw is. Dan kun je met gemak in je eigen buurt blijven. Ik begrijp goed dat mensen hard werken voor hun welverdiende vakantie, dat je soms gewoon weg wilt; naar een andere omgeving, met andere mensen en een andere taal.’

Heemskerk: ‘Maar uiteindelijk is vakantie toch vaak zwemmen, eten en lezen. Dat kan inderdaad net zo goed hier.’

Gedragen jullie je anders op vakantie?

Wortel: ‘Ik denk dat mijn karaktereigenschappen worden uitvergroot op vakantie. Misschien omdat ik extra ontspannen ben, en nog ruimer in m’n fantasie kan zitten, of juist omdat ik het veilige anker van thuis kwijt ben. Mijn angsten worden op vakantie vaak erger. Dan denk ik opeens dat ik ernstig ziek ben. Of ik raak in paniek van de hitte, en vrees dan dat ik er ter plekke aan bezwijk, en daarna dat de hele mensheid eraan zal bezwijken.’

En jij, Femke, ben jij een ander mens?

Heemskerk: ‘Ik ben geloof ik wel stabiel.’