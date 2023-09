Uit de Thracische Vallei in Bulgarije komt deze ‘sauvignon blanc & chardonnay’, die prachtig in balans is

Helaas, ik ben er niet geweest. Ik heb het Bachkovoklooster niet bezocht, net zomin als de rotsformaties die natuurlijke bruggen vormen, en ik heb de Panagyurski-eieren niet gegeten, gepocheerde eieren met paprika, knoflook, yoghurt en kaas. De Thracische Vallei in Bulgarije is een zinderende bestemming en al helemaal als je van wijn houdt. Dat die er al zesduizend jaar lang wordt gemaakt is bewezen. Dat hij in de 20ste eeuw tot de ineenstorting van de Sovjet-Unie niet briljant was – maar wel vooral zoet – evenzeer. Vanaf 1989 ging echter het economische en ook het vineuze licht aan en sindsdien nijveren grote en kleine producenten met inheemse en internationale druivenrassen. De allergrootste is Domaine Boyar en van hen is de Boutique sauvignon blanc & chardonnay 2022. Het grootste aandeel heeft de eerstgenoemde druif, maar de 30 procent chardonnay is in eikenhouten barriques gerijpt, wat een bijzondere invloed heeft op de smaak. Bij de voor sauvignon kenmerkende suggesties van limoen en buxus (jaja, zeg nou maar gewoon kattepis) komt nu zwoel tropisch werk als ananas en mango. En toch is het prachtig in balans. Zeer goed gedaan.

Boutique sauvignon blanc & chardonnay 2022, Domaine Boyar, Thracische Vallei, Bulgarije Storms.nl, € 8,95 Prijs/kwaliteit 9+