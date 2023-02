Uit dat kleine mens onder die enorme deken kroop een niet te negeren kracht

Het zat er al een tijdje aan te komen: de priester werd erbij geroepen, Eva’s schoonmoeder werd bediend.

De telefoon ging, het was de Man.

‘Mijn moeder wordt dit weekend bediend’, zei hij, op de achtergrond klonk het geluid van stemmen, geschuifel, als in een kantoor. Ik hoorde hoe ik hardop nee riep. Raar – alsof dit er niet al tijden aan zat te komen, alsof we hier niet al tijden op hóópten, op een bepaalde manier, alles beter dan dit trieste leven dat toch steeds weer triester bleek te kunnen. Maar nu de priester erbij was geroepen werd het ineens menens, en alleen dan weet je hoe je werkelijk over de dingen denkt.

Pas toen we die zaterdag de kamer in het Limburgse verpleeghuis binnenstapten zag ik wat mijn schoonzus aan de telefoon had bedoeld met 45 kilo. Daar zat ze, mijn schoonmoeder, 91 jaar, de Brabantse met het gestel van ijzer, de vrouw die een openhartoperatie overleefde, valpartijen overleefde, haar man overleefde en al haar veertien broers en zussen, daar zat ze, lag ze, in een luxe rolstoel, onder een deken, hangend aan de rand van het leven. Zag ze ons nog? Uit een draagbare cd-speler klonken de Goldbergvariaties van Bach, en als vanzelf dacht ik aan de scène in The Silence of the Lambs waarin Hannibal Lecter twee bewakers te grazen neemt, rode spetters op een hagelwit shirt en dan dat pianospel en die razernij, het reliëf doet het werk.

In een kring wachtten we de priester af. De reflex van de mens op zulke momenten: gedempte stemmen, eerbiedig willen wezen, tonen dat je besef hebt van de ernst, maar altijd bereid tot kleine relativeringen, geruststellingen, nou jongens, daar zitten we dan, wie wil er een koekje. Ondertussen, in haar stoel, mijn schoonmoeder en haar verzonken ik. Ze lag met haar ogen gesloten, soms gingen ze even open. Ze bewoog niet. Ik had gelezen dat haar ervaringen in deze fase nog slechts zintuigelijk waren, zonder dat gedachten of emoties daar nog betekenis aan gaven. Ze kon kou ervaren, en warmte, lawaaierigheid of juist rust, maar die ervaringen riepen geen gedachten meer op. Het was zaak haar zoveel mogelijk prettige gewaarwordingen te bezorgen en onprettige prikkels te vermijden, als bij een baby, geborgenheid boven alles. Hij wist het niet, maar haar oudste zoon deed het juiste, met haar hand in de zijne. Straks gebeurt het nu, schoot het door me heen.

De priester kwam, er ging een opluchting door de kamer. Hij had een flesje wijwater bij zich en een potje met zalf, uit een linnen tas kwam een paarse stola die hij om zijn nek hing. Hij, vriendelijk: ‘Mijn werkoverall.’

Hij begon.

Een heel verhaal.

Hij was midden in de zin ‘En God zegt: wij dragen de zieken op handen’ toen mijn schoonmoeder ineens begon te praten, heel zachtjes, maar toch. We spitsten onze oren, en nog eens, maar we verstonden het goed. Uit dat kleine mens onder die enorme deken kroop een niet te negeren kracht: ‘Ik heb er genoeg van.’

Daarna: ‘Ik wil pap.’

Spoedoverleg tussen de kinderen en de pastoor: alleen een kruisje dan maar, daarna haastte mijn schoonzus zich naar de gemeenschappelijke keuken voor een bord pap en bleven wij in verwarring achter, schipperend tussen trots en ontsteltenis. Pas later, in de auto terug naar huis, zou ik me afvragen of ze misschien ‘ons pap’ had bedoeld.

Nadat de priester was vertrokken zei niemand meer iets.

Regendruppels sloegen tegen het raam.

Terwijl mijn schoonzus haar moeder kleine hapjes Brinta voerde, keek ik naar de foto op het eikenhouten televisiemeubel. Het was een foto van de Man en onze eerste dochter, daags na de geboorte, zij als een roze frommel tegen zijn schouder, hij overweldigd door de grootsheid van het leven, zoals nu.