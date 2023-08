U bent er bijna: in deel 5 van de zomerquiz gaan we de wildernis in

Fruit en landschappen gaan goed samen, ook in muziek. We zoeken:

1. Een fruit-heuvelcombinatie uit 1950.

2. En een fruit-veldencombinatie uit 1967.

3. De liefde voor fruit kan nog verder gaan. In welke zomerse film uit 2017 vrijt de hoofdpersoon in Italië met een stuk fruit?

4. Lekker door de woestijn hiken? Dan krijg je dorst. Maar als je mazzel hebt krijg je (net als in de reclame) dwars door een tv een fles sap uit de jaren negentig aangeboden. Hoe heet dit sap? Of (zelfde antwoord) wat is de Latijnse naam voor de granaatappel?

5. Je zou je kunnen verstoppen achter de Mount Everest of de Grand Canyon, maar dat zal niet genoeg zijn om deze soulzanger bij je weg te houden. In welk lied begint hij daarover?

6. Er zijn meer artiesten die aangeven dat verstoppen geen zin heeft. Ms. Lauryn Hill zong het ook in een beroemd refrein. Maar van wie is het origineel?

7. In Fight Club ramde hij nog iedereen in elkaar, maar in deze heerlijke film is hij de opperpadvinder. Hij helpt twee verliefde kinderen te zoeken die de wildernis in zijn getrokken. Welke film zoeken we?

8. Er is een frisdrank die is vernoemd naar speciaal bergwater. Populair in de VS, in Nederland niet. Het is verschillende keren uit de schappen gehaald omdat het niet erg gezond is.

9. De natuur biedt genoeg metaforen voor menselijk gelazer. Een groep uit de VS maakte in 1995 een indrukwekkende hit over cascades die symbool stonden voor drugs dealen en hiv. Welke groep?

10. Lekker lopen hoort bij de natuur. Bijvoorbeeld on the Wild Side, Like an Egyptian, On water of This way. Met welk apparaatje luister je deze nummers het best onderweg?

11. De wereld staat in de fik, maar zomerhits gaan niet vaak over klimaatverandering. Toch wist een vrij jonge Nederlandse zangeres van een waarschuwingslied een hit te maken. Wie?

12. O jee, een woordspeling: deze steensoort heeft zowel een lage vrouwen- als een lage mannenstem in zich.

V11L1 V9L2 V1L3 V4L4 V12L6 V10L5 V7L8 V8L5