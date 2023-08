Trio’s, kinks en seksdates? Op datingapp Feeld is alles mogelijk, al kan dat soms óók beklemmend zijn

Beeld Isa Grutter

Je zou denken dat het lastig zou zijn: mensen met naam én foto aan het woord laten over Feeld, de datingapp voor open-minded en ‘sekspositieve’ mensen die al een paar jaar aan populariteit wint. Ik had er eerlijk gezegd een hard hoofd in, toen de Volkskrant de oproep voor deze reportage online zette. Wie heeft er zin om in een weekendmagazine te vertellen over ervaringen op zo’n app – over seksdates, trio’s, kink-experimenten en alle andere dingen waar Feeld om bekendstaat?

Een portret van Feeld en haar gebruikers is een portret van datingapps en de manier waarop die de afgelopen tien jaar de wereld van liefde, seks en relaties zijn gaan vormgeven. Tinder, een van de eerste en nog altijd een van de populairste datingapps, werd gelanceerd in 2012. Daarvoor waren datingapps vooral populair onder gay mannen, als digitale opvolger van de homo-ontmoetingsplaats.

Naar links en rechts swipen

Tinder introduceerde een efficiënte, zij het vrij platgeslagen manier om nieuwe mensen te ontmoeten. Je geeft aan of je man bent of vrouw, of je op mannen of vrouwen valt, en vervolgens krijg je een eindeloze hoeveelheid potentiële partners te zien, over wie je aan de hand van een paar foto’s en een kleine biografie binnen een paar seconden beslist. Iemand die je leuk lijkt, swipe je naar rechts, afvallers naar links – Tinder introduceerde het ‘links- en rechts-swipen’ dat een paar jaar later als terminologie en bezigheid ingeburgerd zou zijn in het moderne datinglandschap.

In de jaren na de lancering van de app werden de eerste Tinderhuwelijken gesloten en de eerste Tinderbaby’s geboren. Was het in de Tinderbeginjaren nog een beetje genant om op een datingapp te zitten, inmiddels is het volslagen normaal. Aan vrijgezellen wordt doorgaans niet gevraagd óf ze op een app zitten, maar op welke.

Beeld Isa Grutter

Als reactie op de enorme populariteit van Tinder – binnen een jaar had de app een miljoen actieve gebruikers; na tweeënhalf jaar waren het er dertig miljoen – kwamen er steeds meer datingappvarianten. Bumble bijvoorbeeld, waarop vrouwen het initiatief nemen tot een gesprek. Happn, een app die focust op het koppelen van singles bij elkaar in de buurt. En ‘exclusieve’ datingapps als Raya en Inner Circle, die alleen mensen toelaten met veel Instagramvolgers, een knap uiterlijk, een hogere opleiding of ‘succesvolle’ carrière. Naast deze bekendere voorbeelden worden alsmaar nieuwe niche-apps gelanceerd, zoals Thursday: een datingapp die alleen op donderdag werkt, zodat gebruikers niet te veel tijd kwijt zijn aan de app. Of Kindred, specifiek voor mensen die geen kinderen kunnen of willen krijgen.

Van aseksueel tot objectum-seksueel

Sinds een paar jaar wint Feeld terrein binnen dit gedifferentieerde datingapplandschap. Feeld is een app voor ‘open-minded vrijgezellen en koppels’ die op zoek zijn naar ‘een nieuwe dimensie van verbinden’ en ‘intense, menselijke ervaringen’, zo valt te lezen op de website. De makers geloven dat niets zo fluïde is als de menselijke relatie, en fluïditeit is dan ook waar het in de app om draait.

Waar Tinder tot 2019 alleen de seksuele voorkeuren ‘mannen’, ‘vrouwen’ of ‘allebei’ aanbood, probeert Feeld vanaf de lancering in 2014 ruimte te bieden aan zo veel mogelijk genders en seksualiteiten. Momenteel biedt Feeld gebruikers een lijst aan met maar liefst achttien mogelijke genders, variërend van cisman of -vrouw, androgyn of genderfluïde tot genderneutraal, transfeminien (geboren met mannelijke geslachtskenmerken, in gedrag en uiterlijk meer vrouwelijk) of pangender (identificatie met meerdere genders).

Beeld Isa Grutter

Wat betreft seksuele voorkeuren heeft Feeld eenentwintig mogelijkheden in de aanbieding – van bi, gay en aseksueel tot objectum-seksueel (voor wie opgewonden raakt van specifieke, niet-levende objecten) of gyneseksueel (voor wie zich aangetrokken voelt tot vrouwelijkheid, niet uitsluitend tot vrouwen). De lijst met verlangens is al even uitgebreid: gebruikers kunnen zoeken naar ‘ethische non-monogamie’ of ‘friends with benefits’, maar ook naar voyeurisme, onderdanige of juist dominante bdsm-relaties of uitsluitend telefoonseks. De helft van de Feeld-gebruikers identificeert zich anders dan heteroseksueel; Feeld biedt iedereen de mogelijkheid op de app van gender te veranderen.

Opties openhouden

Feeld werd in 2014 bedacht door de Bulgaarse ontwerpers Dimo Trifonov en Ana Kirova. Vroeg in hun relatie kreeg Kirova gevoelens voor een andere vrouw. Samen besloten Kirova en Trifonov vervolgens hun relatie te ‘openen’ – oftewel: zoenen, seks, of daten met anderen toe te staan – zodat Kirova erachter zou komen wat die gevoelens betekenden, en of een al dan niet tijdelijke driehoeksrelatie misschien iets voor hen zou zijn. Omdat er weinig tot geen apps bleken te bestaan die daten op deze manier faciliteerden, ontwierp Trifonov er zelf een: 3nder – spreek uit: Thrinder – een datingapp voor mensen met een relatie. ‘Threesomes made easy’ was de slagzin. Binnen een jaar was de app een miljoen keer gedownload.

Toen Tinder begon te dreigen met rechtszaken wegens overtreding van intellectuele eigendomsrechten, doopte Trifonov de app om tot Feeld. Die naam refereert aan ‘playing the field’ (rondkijken, scharrelen, relationeel gezien de opties openhouden), maar meer nog aan het idee dat ieder mens een ‘veld aan emoties en verlangens’ in zich draagt, en dat deze app het mogelijk maakt dat veld te verkennen.

Trifonov en Kirova gebruikten in het begin vooral zichzelf als referentiepunt. Ze merkten dat Trifonov snel op ‘ja’ en ‘nee’ klikte bij het bekijken van profielen, terwijl Kirova moeilijker kon beslissen of iemand haar leuk leek. Om gebruikers de mogelijkheid te bieden een persoon even op te slaan om later te beslissen, besloten ze als eerste datingapp te breken met het naar links en rechts swipen. Iedereen moest zo veel mogelijk vrijheid krijgen hun seksualiteit, sensualiteit en behoeften te onderzoeken. De bedenkers trokken adviseurs aan uit de transgemeenschap en namens mensen die zich identificeren als non-binair, als heteroflexibel, als kinky. Dat resulteerde in het bijzonder uitgebreide keuzemenu.

Beeld Isa Grutter

Alles is mogelijk en niets is raar

Het klinkt misschien onnavolgbaar, zo’n eindeloze lijst met seksuele voorkeuren en verlangens – onnodig bureaucratisch, of juist overdreven woke of inclusief. Veel gebruikers ervaren die lijsten ondertussen juist als bevrijdend. Dat er zo veel verschillende vormen van seksualiteit en gender blijken te bestaan, is voor velen een verademing. Feeld maakt hun duidelijk: als het om verlangens gaat, is alles mogelijk, en niets raar.

Hoewel Feeld geen gebruikersaantallen naar buiten brengt, is wel duidelijk dat de datingapp steeds populairder wordt. In 2019 meldde Feeld dat er per maand zo’n 360 duizend connecties werden gemaakt via de app; inmiddels ligt dat getal rond de 2 miljoen. De meeste gebruikers zijn tussen de 25 en 34 jaar en ongeveer een derde van de gebruikers zegt een relatie te hebben.

Nieuwsgierig naar nieuwe relatievormen

De app lift mee op twee brede maatschappelijke ontwikkelingen. Enerzijds het gegeven dat Gen Z’ers (geboren tussen 1995 en 2012) minder op hebben met de traditionele ideeën over gender en seksualiteit dan eerdere generaties. Uit onderzoek van de Amerikaanse psycholoog Jean Twenge, die veelvuldig publiceert over generatieverschillen, bleek dit jaar dat binnen de Gen Z-generatie voor het eerst een meerderheid (51 procent) denkt dat er meer dan twee genders bestaan. Daarnaast identificeren Gen Z’ers zich veel vaker als trans en non-binair: 23 op de 1.000, waar onder babyboomers één op de 1.000 zich als trans identificeert. Meer dan 3 procent van de Gen Z’ers beschouwt zichzelf als non-binair; bij babyboomers is dat 1 procent, bij millennials 1,7 procent.

Daarnaast is er de trend dat steeds meer mensen – veelal twintigers, dertigers en veertigers – nieuwsgierig zijn naar andere relatievormen dan standaard hetero-monogamie. Uit een onderzoek dat EenVandaag in 2022 deed onder 2.500 mensen tussen de 16 en 34 jaar, bleek 39 procent te denken dat de mens niet van nature monogaam is. Ongeveer 24 procent zag een open relatie wel zitten. In mijn eigen omgeving – behoorlijk overbevolkt door hoogopgeleide, randstedelijke millennials – is de open relatie gevoelsmatig al meer norm dan uitzondering. Op zo’n beetje elke borrel of verjaardag komt het thema ter sprake. Hoe richt je zoiets in, wat zijn de voor- en nadelen? Niet heel gek: randstedelijke millennials settelen steeds later en stellen kinderen uit, waardoor meer ruimte ontstaat voor ‘is dit alles’-gevoelens en extra tijd om uit te zoeken hoe je die tegen kunt gaan.

In eigen hand

De negatieve kanten van ‘traditionele’ datingapps zijn inmiddels redelijk bekend. Ze kunnen de gebruiker het gevoel geven dat liefde een kwestie is van swipen en het sluimerende gevoel creëren dat je nooit bent uitgedatet – als de derde of vierde afspraak met een nieuwe match tegenvalt, lonkt de app alweer. Hinge en Tinder geven gebruikers graag het idee dat liefde een controleerbare aangelegenheid is die je in eigen hand kunt nemen, overschreeuwen daarmee het onontkoombare feit dat het ook vooral een kwestie is van willekeurige timing, onbegrijpelijke hormonen en een flinke dosis geluk.

Beeld Isa Grutter

Precies zo biedt Feeld ogenschijnlijk vrijheid en ruimte voor ontwikkeling, terwijl de app óók het drukkende gevoel met zich mee kan brengen dat onlosmakelijk verbonden is aan eindeloze mogelijkheden. Vrienden die op Feeld zitten, beschrijven hoe de app spanning toevoegt aan het gesettelde leven, maar ook een gevoel van beklemming kan geven. Je hebt je relatie geopend, je gaat op Feeld, je hebt een match, dus daar moet je daar iets mee. En als de ander een match heeft, sla jij ook snel aan het swipen.

Single vrienden ervaren dezelfde paradoxale gevoelens: wie akkoord is gegaan met een FWB-constructie (‘friends with benefits’: seks zonder romantiek) durft niet uit te komen voor onverhoopt ontstane gevoelens. En het is lastig nee zeggen tijdens een kinky date die op de app spannend leek, maar in de praktijk toch een beetje te eng. Je hebt online toch al aangegeven dat je dit leuk vond?

Dolgraag in gesprek

Toen de oproep voor deze reportage een paar uur online stond, verschenen de eerste mailtjes in mijn inbox. Een dag later had ik er tien. Nog een dag later twintig. Hoewel niet iedereen direct in de krant wilde, kreeg ik van alle kanten uitgebreid te horen hoe mensen nieuwe kanten van zichzelf hadden ontdekt door Feeld. Hoe de app je leert ‘intieme wensen te formuleren’, ‘grenzen aan te geven’, hoe je er mensen kunt ontmoeten met dezelfde verlangens als jij – verlangens waarvan je altijd dacht dat ze raar waren. Hoe je via de app makkelijker aan losse sekscontacten kunt komen dan via Bumble of Hinge, waar daten met het oog op vaste verkering veel meer de norm is. Hoe je dankzij de app je relatie spannend kunt houden, doordat je er samen met je partner op zoek kunt gaan naar avontuur. Of doordat je met derden kunt blijven chatten terwijl je een relatie hebt, zonder dat dat wordt veroordeeld. Ondanks de eindeloze lijsten aan genders en seksualiteiten lijken de meeste Feeldgebruikers toch één ding gemeen te hebben: ze willen allemaal dolgraag over de app in gesprek. We spraken vijf gebruikers over de rol van de app in hun leven.

Quirien (27): ‘Het zou mooi zijn als we opener zouden zijn over onze verlangens’

Querine Beeld Tom van Huisstede

‘Het grootste deel van mijn leven heb ik conventionele keuzes gemaakt. Ik kom uit een traditionele omgeving, heb finance gestudeerd en bij een studentenvereniging gezeten. In zo’n omgeving leer je wat seks betreft vooral ‘hoe het hoort’, je ontwikkelt je individuele voorkeuren niet echt.

‘Ik heb altijd bepaalde seksuele interesses gehad die ik eerder niet kon onderzoeken – wat die precies zijn, laat ik liever in het midden. Binnen mijn studentenvereniging bestond veel schaamte rond seksualiteit. Als je als meisje een keer met iemand mee naar huis ging, bestond de kans dat je string de volgende dag als trofee in de kroonluchter hing. Je moest eigenlijk tegelijk een pornoster zijn en een heilige maagd, maar je kon nauwelijks ontdekken wat je zelf leuk of fijn vond. Nadat ik was afgestudeerd ben ik mezelf verder gaan ontwikkelen, sinds twee jaar weet ik dat seks heel leuk en vrij kan zijn.

‘Waar apps als Bumble of Happn kunnen voelen als een soort sollicitatiegesprek – passen wij op papier bij elkaar, hebben we dezelfde hobby’s en interesses – draait Feeld alleen maar om aantrekkingskracht. Je hebt het in de chat best snel over seks: wat je wel en niet leuk vindt, wat je eventueel zou willen onderzoeken. Je voelt daardoor snel aan of je seksueel met iemand klikt. Het fijne is dat het niet uitmaakt of je iemand wel of niet aan je ouders zou voorstellen. Ik heb inmiddels geleerd dat je met mensen die in het normale leven niet je type zijn seksueel gezien een goede match kunt vormen.

‘Op Feeld zitten veel meer mannen dan vrouwen, als vrouw is je positie best precair. Er gebeurt iets primairs met mannen als je aangeeft: ik vind seks leuk en sta open voor bepaalde dingen. Soms laten ze meteen al hun fantasieën op je los, dat is heel naar. Je ziet meteen een kant van iemand die doorgaans lang verborgen blijft, een soort diepere kern. Ik matchte laatst met een jongen met wie ik heb gestudeerd. In Groningen was hij cool en knap. Hij appte mij via Feeld elke dag, erg opdringerig. Als ik met hem was gaan daten, was ik er misschien pas na een jaar achter gekomen dat hij zo pushy was.

‘Om op Feeld te kunnen daten, moet je goed weten waar je grenzen liggen en die durven aangeven. Ik ben weleens over mijn eigen grenzen heen gegaan door meteen met iemand bij mij thuis af te spreken en niet eerst in een café. Omdat je via Feeld al besproken hebt wat je wilt, is het op zo’n moment moeilijk de-escaleren. Zo’n ervaring gaat je niet in de koude kleren zitten. Ik ben daarna even van de app afgegaan. Er zitten ook een hoop mannen op Feeld die gewoon hun gang willen gaan op iemand. Ik probeer die types er meteen uit te filteren. Zo iemand moet maar naar de Wallen.

‘Seks en liefde zijn complexe thema’s voor mij, ik weet nog niet welke rol ze precies in mijn leven spelen. Ik weet bijvoorbeeld niet of ik nog in monogamie geloof, maar ook niet of ik polyamorie dan een aantrekkelijke optie vind. Ik weet niet of seks voor mij gelijkstaat aan liefde en ik weet ook niet of ik vind dat dat zo moet zijn. Een app als Feeld helpt mij enorm bij dit onderzoek. Zelf vind ik het jammer dat andere datingapps vergeleken bij Feeld nog zo traditioneel zijn. Het zou mooi zijn als we allemaal wat opener zouden zijn over onze verlangens, dan maak je uiteindelijk waardevollere connecties. Ik zie veel relaties om me heen waarin de vrouw seks vooral ziet als een moetje – liever conformeren en even meedoen dan je grenzen aangeven. Ik vind dat kwalijk. Inmiddels heb ik mede door Feeld het zelfvertrouwen ontwikkeld om in bed aan te geven wat ik wel en niet wil.’

Eveline (28): ‘Vanuit vrouwen ligt er nog een taboe op seks’

Eveline Beeld Tom van Huisstede

‘Sinds een half jaar ben ik na twee lange relaties weer single. Toen ik op datingapps ging, vond ik Bumble en Breeze een beetje degelijk. Ik wilde ontdekken wat er nog meer was naast binnen de lijntjes met iemand een drankje doen. Feeld vond ik meteen interessant. Het is echt een sekspositieve app, iedereen is heel uitgesproken over z’n behoeften en verlangens. Ik wil niet in detail treden, maar Feeld gaf me de mogelijkheid bepaalde kinks voor mezelf te ontdekken. Doordat de gesprekken open zijn, en beide partijen consent belangrijk vinden, krijg je op Feeld de ruimte voor zoiets.

‘Omdat je je op Feeld zo snel blootgeeft kan het contact erg kwetsbaar zijn. Het is snel intiem, daar zit een risico in. Ik sprak een tijdje met iemand af via Feeld die er op een gegeven moment geen zin meer in had. Dat vond ik moeilijk, omdat het zo’n achtbaan was: van heel snel heel intens naar ineens helemaal klaar. Af en toe denk ik sowieso: ik ben klaar met deze app, en de mannen die erop zitten. Maar dan ga ik toch weer door. Die aandacht is verslavend.

‘Ik zie Feeld en de rest van mijn leven als twee verschillende werelden. Mijn meeste matches zijn niet-Nederlands – vooral expats – en ik chat alleen maar met ze via Telegram. Ik wil niet dat ze meteen mijn telefoonnummer hebben. Laatst had ik een match met iemand die ik via via kende. Dat voelde gek: ik wil niet dat die twee werelden samenkomen.

‘Mensen hebben vaak een oppervlakkig beeld van bdsm, maar door Feeld leer ik veel over dit soort kinks en de psychologie achter bepaalde voorkeuren. Ik vind het inmiddels ook leuk daar met vrienden over te praten, ook al hebben die meestal een vaste relatie en een koophuis, en staan ze ver van die wereld af. Hun vooroordelen wil ik graag weerleggen.

‘Tijdens dates via andere apps zit je vaak best lang met iemand in een bar wijn te drinken, voordat je precies weet waarnaar iemand op zoek is. Ik vind dat niet relaxed. Met Feeld hoeft dat niet: je weet vooraf al of je seksueel met iemand klikt. Ja, het is best gek om iemand dan in het echt te zien als je al zo veel over seks hebt gepraat. Doorgaans zijn het ook types op wie ik normaal gesproken niet zou vallen. Meer einzelgängers, ofzo.

‘Ik match best vaak met een stel, maar ga daar niet altijd op in. Als ik zo’n meisje vraag wat ze precies zoekt op de app, krijg je doorgaans een vaag verhaal over experimenteren. Je voelt dan dat ze vooral bezig is haar eigen relatie spannend te houden, te voldoen aan de fantasieën van de man, en dat ze als stel helemaal niet nadenken over hoe zo’n ervaring voor een biseksuele vrouw als ik zou zijn. Ik heb geen zin om een experiment te zijn, het moet voor mij ook leuk zijn, niet alleen voor jou en je vriend.

‘Ik zou Feeld niet aan iedereen aanraden, het ligt er echt aan waar je behoeften liggen. Ik denk wel dat veel mensen meer plezier aan seks zouden beleven als ze er wat opener over zouden communiceren. Ik heb het idee dat er vooral vanuit vrouwen nog een taboe ligt op seks, dat het idee nog heerst dat je niet te makkelijk mag zijn. Terwijl seks ook hartstikke leuk kan zijn en je niet ‘makkelijk’ bent als je daarvan wilt genieten.’

Gerrit (32) en Sofia (27): ‘Alles is mogelijk, zolang het maar besproken en gedeeld wordt’

Sophie en Gerrit Beeld Meryl Willems

Gerrit: ‘Sofia en ik leerden elkaar kennen via Feeld. Toen iemand mij die app aanraadde, leek dat mij in eerste instantie niets, omdat ik dacht dat Feeld alleen om seks draaide. Ik zocht vooral naar iemand met wie ik mijn nieuwsgierigheid kon delen, in plaats van dat we na een paar dates meteen naar een relatie moesten toewerken. Op Feeld matchte ik met Sofia, zij kwam net uit een lange relatie en vertelde dat ze nu vooral bezig was met onderzoeken waar ze zelf behoefte aan had. Zo raakten we verzeild in eindeloze gesprekken, waarin we heel eerlijk waren over eerdere relaties en ervaringen. Inmiddels is dat onderzoek een relatie geworden, waarin radicale eerlijkheid en alsmaar onderzoeken de basis vormt.’

Sofia: ‘Door Feeld krijg ik meer zelfvertrouwen. Ik heb lang het gevoel gehad dat ik wel op mannen viel, maar mannen niet op mij. Doordat ik nu met veel mensen match, weet ik nu: er zijn heus wel mannen die in mij geïnteresseerd zijn.’

‘Toen ik voor het eerst met iemand naar bed ging, durfde ik niet te zeggen dat ik nog maagd was – dat leek me maar genant. Voorheen ging ik qua seks meer mee in wat anderen van me verwachtten of wat de maatschappij voor mijn gevoel van me vroeg. Toch maar met iemand zoenen als ik de hele avond samen aan een bar had gestaan, ook al had ik er geen zin in. Door Feeld leer ik dat ik juist gehoor mag geven aan mijn eigen behoeften, en het ook gewoon mag zeggen als ik ergens geen zin in heb.’

Gerrit: ‘Tot nu toe hebben we één keer samen met iemand gedatet. Ik heb daar veel van geleerd, vooral door de gesprekken die we met z’n drieën konden voeren over intimiteit.’

Sofia: ‘Voor mij werkte dat ook, vooral omdat we alle mogelijke scenario’s steeds met elkaar bespraken.’

Gerrit: ‘Ik ben wat grenzelozer, dus ik leer in zo’n situatie van Sofia om wat rustiger aan te doen. We proberen allebei ons steeds te verplaatsen in de ander, zodat we allebei de ruimte krijgen om ons te ontwikkelen. Alles is in principe mogelijk, zolang het maar besproken en gedeeld wordt. ’

Sofia: ‘Momenteel zijn we allebei nog actief op Feeld, we staan nu als stel op de app.’

Gerrit: ‘Ik vind het mooi dat we dit samen kunnen uitzoeken, en dat we op deze manier vragen aan elkaar blijven stellen die in een traditionelere relatie niet boven zouden komen drijven. Op die manier komen we ook veel blinde vlekken en vooroordelen tegen bij elkaar. Laatst hadden we bijvoorbeeld een leuke match, maar volgens Sofia was zij alleen geïnteresseerd in mij. Daar hebben we toen een goed gesprek over gehad. Dat is voor mij waardevol. In eerdere relaties was ik altijd bang om iemand te kwetsen.’

Sofia: ‘De relatie met Gerrit is voor mij ook heel anders dan mijn eerdere relaties. Omdat we er zo onderzoekend in staan hebben we meteen uitgebreid gepraat over eerdere relaties en ervaringen. Ik geloof dat je niet voor honderd procent van je partner kunt zijn, misschien voor 99 procent, maar er blijft altijd een ruimte over die je zelf moet ontwikkelen. Feeld helpt daarbij.’

Frank (29): ‘Ik heb in m’n profiel gezet dat ik cerebrale parese heb’

Frank Beeld Tom van Huisstede

‘Eigenlijk heb ik Feeld gedownload met een eerdere partner, omdat we er destijds over dachten een trio te doen. We hebben toen een beetje rondgeswipet, maar lieten het idee vervolgens toch varen. Feeld stond sindsdien op mijn telefoon, en inmiddels ben ik alweer een tijdje vrijgezel, dus een paar maanden geleden opende ik de app weer eens. Toen ik een beetje ging rondkijken, viel het me meteen op dat er veel aardige, open-minded mensen op zitten.

‘Omdat ik de bewegingsstoornis cerebrale parese heb, date ik liever via datingapps. Ik heb daar meer succes dan tijdens het uitgaan. Mensen schrikken toch van mijn spasmen, je ziet een soort muur ontstaan als je iemand aanspreekt in de kroeg. Mijn voordeel is dat ik goed kan lullen en grappig ben, tijdens het uitgaan kan ik daardoor ook weleens succes hebben, maar op datingapps heb ik er nog meer aan.

‘Eerst zette ik niet in mijn profiel dat ik een handicap had, en deelde ik dat pas als ik via een datingapp een afspraak had. Ik vond het wel zo eerlijk als iemand dat van tevoren wist. Zeker in de helft van de gevallen ben ik toen meteen geghost (waarbij iemand ineens niets meer van zich laat horen, red.). Veel anderen dropen na een eerste date af met een slappe smoes, maar dan had ik wel aangevoeld dat ze mijn handicap ingewikkeld vonden.

‘Op Feeld heb ik wel in m’n profiel gezet dat ik cerebrale parese heb. Daardoor heb ik volgens mij minder matches, maar ik merk wel dat er tijdens het daten geen ongemak is over mijn handicap. Op eerste dates via andere apps was er toch altijd zo’n spanning: zal ik erover beginnen of vraagt zij ernaar? Omdat Feeld een heel open-minded app is, voelt dat gesprek veel minder beladen.

‘Voor iemand als ik is het fijn om te daten via een sekspositieve app als Feeld. Mensen met een handicap hebben ook weleens behoefte aan seks of intimiteit zonder dat ze meteen een relatie willen. Hopelijk kan een app als Feeld de combinatie seks en handicaps een beetje uit de taboesfeer halen. Toen ik jonger was, ben ik daar zelf onzeker over geweest, durfde ik niet uit te komen voor mijn verlangens. Op Feeld kom je veel mensen tegen met handicaps – zowel fysieke als mentale. Ik denk dat zo’n app erg waardevol kan zijn voor mensen met een handicap. Omdat je ziet: ik ben niet de enige persoon met een handicap die ook weleens iets wil met een ander.

‘De dates die ik via Feeld heb gehad, waren vrij vergelijkbaar met de dates via andere datingapps. Dat was even mijn verwachting bijstellen: het is dus niet zo dat je bij een match via Feeld meteen met elkaar naar bed gaat. Uiteindelijk vond ik dat geen teleurstelling, het ís ook leuker om elkaar eerst een beetje te leren kennen.

‘Natuurlijk heb ik me ook afgevraagd of mensen met handicaps ook iemands kink kunnen zijn. Ik heb er weleens op gegoogled, maar tot nu toe heb ik niet het idee dat zoiets bestaat. Het enige wat je wel tegenkomt qua handicapfetisj draait meer om groeiafwijkingen en mensen zonder armen of benen. Ook op Feeld ben ik de cerebrale-pareseniche nog niet tegengekomen. Maar misschien vind ik die nog, je weet maar nooit.’

Alle achternamen van de geïnterviewden zijn bekend bij de redactie.