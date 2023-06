Trijntje Oosterhuis pendelt tussen podia, madeliefjeskettingen en familie

Trijntje Oosterhuis Beeld Erik Smits

’s Middags maakte zangeres Trijntje Oosterhuis (50) madeliefjeskettingen in de tuin, samen met haar dochter van 7, zo met je nagels een opening maken in het steeltje van de bloem, en dan het steeltje van het andere bloemetje erdoorheen rijgen: het vraagt om precisie en geduld en dat is precies wat Oosterhuis op zo’n moment nodig heeft. ’s Avonds is mama (van ook nog drie pubers van 15, 16 en 18) de hort op, of, specifieker verwoord: het podium op.

Week uit is een rubriek in Volkskrant Magazine waarin (bekende) Nederlanders de balans opmaken van hun afgelopen week.

De afgelopen tijd stond ze daar vooral voor een gezongen eerbetoon aan Henny Vrienten. Oosterhuis had zich in 2021 vol overgave gestort op een album met de Doe Maar-zanger, maar toen werd Vrienten ziek – zodanig ziek dat het doemscenario waarheid werd. Ze zetten het project stil, maar Vrienten drukte hen op het hart ermee door te gaan. Trijntje zingt Vrienten met Vrienten samen met het Residentie Orkest Den Haag is een album met bewerkingen van zijn laatste drie soloalbums. In de liveversie met band spelen ook twee van Vrientens zoons en zijn dochter mee. In september is de laatste show in Carré.

Work hard, geniet hard, de zangeres doet het een beetje volgens dat adagium, want ja, ‘een tour voor een moeder van vier is sowieso een pittige klus’, maar: ‘Het is zó eervol zo’n zaal in beroering te zien raken.’ In een van die shows kreeg Oosterhuis trouwens een aanzoek op het podium – niet van haar eigen partner, haha, nee, dat zou wat zijn, maar een van haar vaste fans werd door zijn vriend en plein public ten huwelijk gevraagd. ‘Fantastisch.’

Verder nog noemenswaardig: de familiereünie met inmiddels honderd (!) nazaten sterk. Oosterhuis’ moeder komt uit een gezin van elf kinderen en al die kinderen hebben kinderen en ook die kinderen hebben weer kinderen, en iedereen klit dan eens per jaar samen rondom een barbecue. Oosterhuis kent de meesten, maar die rondrennende kleintjes roepen steevast de vraag op: van wie zou dat er eentje zijn?

En dit is dus het leven van Trijntje Oosterhuis: pendelend tussen podia, familie en madeliefjeskettingen.