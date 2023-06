‘Toen ik de achternaam van mijn biologische moeder op mijn geboorteakte zag, kon ik eigenlijk niet meer terug’

Dat haar nieuwe serie Van Bahia tot Brooklyn zó persoonlijk zou worden, had Nina Jurna niet verwacht. Net als veel mensen die ze spreekt in de Cariben, voelde de geadopteerde correspondent zich altijd ontheemd. Tot ze haar geboorteakte zag. ‘Dat was mijn afslag.’

Op het moment dat Nina Jurna in tranen uitbarst, staat ze buiten beeld. De kijker van haar zevendelige VPRO-serie Van Bahia tot Brooklyn, Caribische verhalen hoort in eerste instantie alleen een lange uithaal, ergens halverwege de vierde aflevering over Curaçao. Dan zwenkt de camera terug naar de rug van de journalist en documentairemaker die staat te snikken, bij het landhuis op het verlaten en overwoekerde terrein van de voormalige plantage Knip.

‘Het bouwde op’, zegt Jurna (54) ongeveer een jaar na die opnamen op een zonnig, leeg terras in Amsterdam. Het is maandagmorgen en ze heeft een jetlag van het formaat ‘flatgebouw’, twee dagen na haar aankomst in Nederland, dagen die volstroomden met vrienden en het weerzien met haar 20-jarige dochter. Ze zegt het lachend, terwijl ze met haar vingers haar slapen masseert. ‘Maar met koffie gaat het.’

Wat ze meemaakte tijdens de reis naar Curaçao, waar Jurna als correspondent Latijns-Amerika voor NRC en voorheen RTL al ‘ontelbaar keer’ was geweest, kwam onverwacht dichtbij. Het oorspronkelijke plan, een aflevering te maken over het Papiamentu, en hoe deze eigen taal de eilandbewoners sterkt in hun zelfbewustzijn, veranderde gedurende de reis in een persoonlijker verhaal.

Het was een opeenstapeling van ontmoetingen, die stuk voor stuk raakten aan de kern van wat je in abstracte termen ‘koloniale pijn’ zou kunnen noemen, die leidden tot de tranen. Er was een lied, dat Jurna op een cassettebandje hoorde, thuis bij antropoloog Rose Mary Allen, een ‘slavenlied’. ‘Di ki manera’, zingt een broze mannenstem: ‘Zeg me hoe, hoe moeten we leven, als de zondaars van deze wereld ons zo slecht behandelen?’ Omdat het perspectief van de slaafgemaakten ontbrak in de officiële geschiedenisboeken, nam Allen in de jaren zeventig gesprekken op met Curaçaoënaars, sommigen waren al over de 100, van wie de ouders nog in slavernij hadden geleefd.

Hoe de echo van het lied doorklinkt in de huidige samenleving, ervaart Jurna tijdens twee beladen ontmoetingen op het eiland. Eerst is er een hallucinant gesprek met een welgestelde zakenvrouw die een oude plantage heeft gekocht maar geen zin heeft ‘nu nog’ bezig te zijn met de slavernijgeschiedenis van die plek. Jurna luistert en knikt.

Dan spreekt ze twee oude zwarte mannen, deelnemers aan de volksopstand in 1969, die begon als staking bij Shell maar uitmondde in een aanklacht tegen het koloniale bestel. Zij rekenen Jurna vanwege haar lichtbruine huidskleur tot de ‘witte’ elite en benadrukken dat ze de taal van de kolonisator spreekt. Weer knikt en luistert Jurna, voordat ze uitlegt dat ze er nooit echt bij hoorde in het Nederlandse dorp waar ze opgroeide vanwege haar huidskleur en donkere krulharen.

Het zijn die gesprekken, in combinatie met de stemmen uit het verleden die op de bandopname klonken, die maken dat Jurna in huilen uitbarst. Haar tranen komen pas op het westpunt van het eiland, bij plantage Knip. Daar ontketende Tula in 1795 een slavenopstand, die hij moest bekopen met een gruwelijke marteldood. Regisseur Martijn Blekendaal, ook van Caribische afkomst, loopt het beeld in en slaat een arm om Jurna heen.

Het leek ons op dat moment knap ingewikkeld om Nina Jurna te zijn.

‘Dat vond ik dus ook wel.’

Wat gebeurde er met je?

‘Ik voelde dat die mix van culturen en geschiedenissen hier ook in mij samenkomt. Dat is een enorme rijkdom, maar voelt ook beladen.’

Ze heeft met de gedachte gespeeld de huilscène uit de serie te laten. ‘Ik vind het eigenlijk te persoonlijk, je stelt je heel kwetsbaar op. Maar ik heb ervoor gekozen de scène erin te laten, omdat ik het belangrijk vind te laten zien dat de erfenis doorwerkt, dat de pijn generaties overstijgt.’

Het plan voor een serie over het Caribisch gebied komt niet van Jurna zelf, maar van de Curaçaose filmmaker en producent Sherman de Jesus. Samen komen ze tot een opzet waarin het clichébeeld van de paradijselijke vakantiebestemming – turquoise zee, wiegende palmbomen, cocktails en strandbedjes – laag voor laag wordt afgepeld om zicht te bieden op de complexe en wrede geschiedenis van de regio, maar vooral op de verhalen van de mensen die uit die geschiedenis zijn voortgekomen. Zware, maar ook optimistische verhalen die getuigen van een nieuw zelfbewustzijn. Een vrouw die onder haar huis in Rio de Janeiro een massagraf van slaafgemaakten vindt, maar in dezelfde stad ook twee vrouwen die thuis biertjes brouwen met op het etiket een ode aan zwarte Braziliaanse heldinnen.

Nina Jurna groeit op als oudste van drie geadopteerde kinderen in Paasloo, een dorpje op de grens van Overijssel en Friesland. Na de school voor journalistiek in Zwolle gaat ze werken voor de Amsterdamse regionale zender AT5. De ontmoeting met haar Surinaams-Arubaanse biologische moeder motiveert haar als twintiger om naar Suriname te verhuizen en daar aan het werk te gaan als correspondent, in eerste instantie voor RTL, inmiddels voor NRC en NOS. Ze ontmoet er de man die later de vader van haar dochter en zoon zal worden. Als hun relatie stukloopt, verhuist ze met de kinderen naar Rio de Janeiro, de stad waar Jurna zich van alle plekken op aarde het meest thuis zegt te voelen.

Na ruim twintig jaar correspondentschap kent ze Latijns-Amerika tot in de krochten. In 2005 interviewt ze Desi Bouterse – een zeldzaamheid voor een Nederlandse journalist. Ook maakt ze reportages over de crisis in Venezuela en volgt ze de opkomst van de extreem-rechtse Braziliaanse (nu ex-)president Bolsonaro.

Dat ‘haar’ continent in de huidige vorm het resultaat is van nietsontziende Europese expansiedrift wist ze ook wel voordat ze deze serie ging maken. Want de giftige erfenis van het kolonialisme sijpelt door in haar verhalen. Jurna schrijft vaak over de macht van oude (Europese) elites of de rechten van minderbedeelde groepen die in het gedrang komen. Maar de geschiedenis daarachter blijft vaak noodgedwongen een bijzaak. Juist daarom wilde ze de reeks Van Bahia tot Brooklyn zo graag maken. ‘Maar dat het zó persoonlijk zou worden, had ik niet voorzien.’

Val je samen met deze serie?

‘Ja, ik voel dat ik onderdeel ben van een groter verhaal. Het gevoel van ontworteling, niet helemaal weten waar ik thuis ben, dat geldt voor iedereen in het Caribisch gebied. Alle mensen daar zijn ooit ergens van afgesneden, hebben een nieuwe identiteit aangenomen door de loop van de geschiedenis. De oorspronkelijke Afrikaanse en inheemse culturen zijn vernietigd, maar iets van de oorsprong heeft het overleefd.

‘In New York zei iemand tegen me dat we de drang hebben te creëren wat voor andere mensen meer vanzelfsprekend is, via muziek, taal, verhalen of op andere manieren, juist omdat we afgesneden en onderdrukt zijn geweest. Ik vond dat wel typerend.’

Jurna is niet het type journalist dat zich opstelt als alwetende expert. Ze straalt op geen enkele manier pretentie uit, niet op het terras in Amsterdam, niet in haar dagelijkse journalistieke werk en niet in de serie, waarin ze het verhaal liever laat vertellen door de mensen die ze interviewt.

In de eerste aflevering gaat ze naar Salvador, hoofdstad van de noordelijke Braziliaanse deelstaat Bahia, waar de overgrote meerderheid van de bevolking zwart is. In een meer in de stad staan zeven reusachtige beelden van orisha’s, zoals de goden in de Afro-Braziliaanse religie candomblé worden genoemd. Aan de oever raakt ze in gesprek met een oudere vrouw. ‘Je huilt veel, hè’, zegt zij tegen Jurna. ‘Je bent emotioneel en verdrietig.’

Je vader, Ben Jurna, zei dat hij kippevel van de scène kreeg, omdat hij haar woorden zo treffend vond. Hij vond het ook knap van de cameraman dat hij dit gesprekje had geregistreerd.

‘Zei hij dat? Mijn vader heeft zelf altijd regiewerk gedaan, dus hij bekijkt alles met die blik. Het grappige is, veel dingen zijn in zo’n serie voorgeproduceerd. Maar dit was een toevallige ontmoeting. We waren daar voor die orishabeelden en ik knoopte een praatje aan. Dat deze vrouw ingewijd was in de candomblé wisten we niet. En ook niet dat ze dit tegen me zou zeggen. Dat vond ik wel wat. Want het klopt, wat ze zei.’

Dat je emotioneel bent en veel huilt.

‘Nou, dat huilen vond ik niet zo leuk. Dat is ook niet echt zo. Maar het klopt wel dat ik snel geraakt ben, geëmotioneerd. Ik ben trouwens blij dat ik dat heb. Ook als journalist want ik zou niet afgestompt willen raken. Ik zie het als een verantwoordelijkheid om in ieder interview, in elk gesprek, met toewijding te luisteren naar mensen. Iemand geeft zich aan je bloot, dat vind ik nogal wat.

‘Misschien zegt die vrouw tegen de volgende die bij haar komt precies hetzelfde. Dat kan. Maar ik vond het mooi. Ze zei dat ik een mooie orisha (god, red.) had. Oxun loopt met je mee, zei ze. Dus ik heb direct zo’n beeldje van Oxun gekocht. (Lacht.) Dat staat bij me thuis, je weet maar nooit, denk ik.

‘Daar blijft het bij. Ik duik niet ineens helemaal in de candomblé. Dat is niet alleen nuchterheid. Ik wil grip houden. Ik zou ook niet zo snel hallucinerende middelen nemen, zoals ayahuasca. Juist omdat ik denk dat het bij mij een enorme uitwerking zou hebben. Er is al genoeg mystiek in mijn leven, zonder dat ik me er extra voor openstel. Bij alles wat ik doe, vertrouw ik op mijn intuïtie en dat is genoeg.’

Je vader zei dat hij nu op televisie de echte Nina ziet en niet iemand haar best doet een reporter te zijn. Had je deze serie twintig jaar geleden ook kunnen maken?

‘Twintig jaar geleden zou ik direct zijn ingegaan tegen zo’n plantagehoudster op Curaçao. Dan was het gesprek meteen voorbij geweest. Nu kan ik me inhouden, luisteren en doorvragen, waardoor zij zonder schroom haar verhaal doet.

‘Maar wat mijn vader zegt, klopt wel, denk ik. Lang heb ik het gevoel gehad dat ik me moest bewijzen voordat ik de verhalen kon maken die ik interessant en belangrijk vond. De verhalen die niet direct als ‘nieuwswaardig’ worden gezien. Dat ik voor bepaalde onderwerpen heb moeten vechten, zoals het thema van deze serie.’

Er is nu meer belangstelling voor verborgen verhalen van het koloniale verleden en slavernij. Had je een serie als deze tien jaar geleden ook mogen maken?

‘Zeker niet. Bij AT5, waar ik als jonge journalist begon, maakte ik ooit een reportage over (vrijheidsstrijder en schrijver, red.) Anton de Kom. Dat mocht, maar ik moest het materiaal in mijn vrije tijd monteren. Dat is wel wat langer geleden, eind jaren negentig.

‘Toen zag ik al welke verhalen ik wilde maken: over mensen die nooit op tv kwamen. Ik had een heel plan geschreven waarin stond dat ik me zou bezighouden met wat toen nog ‘de multiculturele samenleving’ werd genoemd. Er is nooit op dat plan gereageerd.’

In de aflevering over Suriname ga je met twee ooms en een tante naar plantage Concordia waar je overgrootmoeder – geboren na de afschaffing van de slavernij – werkte. Zij en haar zus kregen de grond, waar hun voorouders als slaafgemaakten hadden gewerkt, van de laatste eigenaar, omdat ze goed voor hem hadden gezorgd. Je familie wil er nu vanaf. Jij hebt daar moeite mee. Waarom?

‘Het is te beladen voor hen. Ik voel die lading ook: er is daar zo veel gebeurd, generatie op generatie heeft daar geleefd zonder enig bezit, ze waren niets, het waren geen mensen. Ik denk dan: als je het wegdoet, is alles voor niets geweest. Doordat onze voorouders die ellende hebben overleefd, bestaan wij nu, in vrijheid. Ik zie dat niet als een last, maar ervaar het juist als een soort overlevingskracht.

‘Misschien sta ik er anders in, omdat ik niet in een Surinaams gezin ben opgegroeid. Voor mij is zo’n plek waar mijn familie heeft geleefd een ontdekking. Voor hen is die wetenschap hun hele leven al aanwezig.’

Jurna groeide op in ‘een liefdevol gezin’. Haar jongere broer en zus zijn geboren in Zuid-Korea. Jurna is de enige die zich van jongs af aan ‘ontheemd en anders’ voelt omdat er niemand is in wie ze zichzelf herkent.

Op school is ze het enige bruine kind. Thuis lijken haar ouders op elkaar en vertonen haar broer en zus gelijkenissen, maar zij lijkt op niemand. Als puber kan Jurna zich kwaad maken op al die mensen die weten waar ze vandaan komen en wie hun ouders zijn en dat allemaal vanzelfsprekend vinden. ‘Ik dacht: waarom heb ik dat niet?’

Toch begint ze pas met zoeken als ze 23 is, zes jaar nadat haar adoptiemoeder aan kanker is overleden. ‘Dat verlies heeft ons allemaal getekend. Het ging heel snel, binnen een jaar was ze overleden. De gezinsconstructie breekt op zo’n moment. Ik ben toen direct volwassen geworden.’

Je vriendin Babette Niemel zei: ‘Al Nina’s vriendinnen zijn stiekem verliefd op haar vader. Het is zo’n liefdevolle man, zo toegewijd. Maar Nina heeft het hem niet makkelijk gemaakt.’

‘Als ik me in hem verplaats, lijkt het me niet makkelijk dat je dochter gaat zoeken naar haar biologische familie. Omdat dat iets buiten hem is, terwijl hij mijn vader is.

‘Toch heeft hij me altijd geholpen met mijn zoektocht. Ik vond het belangrijk om tegen hem te zeggen dat hij mijn vader is, wat er ook gebeurt.

‘Op een gegeven moment wist mijn vader via via mijn geboorteakte te ritselen, dat bleek nog niet eenvoudig. Ik weet nog dat die kwam, met de post. En dat ik op de akte de achternaam van mijn biologische moeder zag staan. Als je dat ziet, kun je eigenlijk niet meer terug.’

De naam leidde naar een telefoonnummer, maar je liet een vriend bellen. Vond je de directe confrontatie te ingewikkeld?

‘Ja, ik wilde haar een brief schrijven. Dus we hadden een smoesje bedacht over een reünie waarvoor ze werd uitgenodigd. Ze had het meteen door. Ze vroeg: ‘Gaat dit over 13 maart?’ Dat is mijn verjaardag. Ze zei dat ze daar wel over wilde praten. Toen hebben we een afspraak gemaakt.’

Hoe was de eerste ontmoeting?

‘Het was niet zoals in Spoorloos. Ik heb me gewoon aan haar voorgesteld in de stationshal van Utrecht Centraal. We liepen in Hoog Catharijne en ik wilde de hele tijd in de etalageruiten kijken hoe we er samen uitzagen, of we op elkaar leken. We zijn naar haar huis gegaan en ze heeft me ook meegenomen naar mijn Surinaamse oma. Dat was wel een soort Spoorloos-moment. (Jurna bootst een liefdevolle omhelzing na.)

‘Als ik er nu over nadenk, moet het voor mijn biologische moeder een enorme stap zijn geweest. Ze heeft na dat telefoontje gewoon opeens iedereen verteld dat ze ook nog een dochter had. Dat wisten maar een paar mensen.’

Je bent geboren in een kindertehuis in Renkum. Wist je moeder voor jouw geboorte al dat ze haar kind zou afstaan?

‘De hele maatschappij pushte je in die tijd, in de jaren zestig, in die richting. Als alleenstaande moeder in Nederland, waar mijn moeder woonde, werd je verstoten uit de samenleving. Dat heeft wel gemaakt dat ik beter begrijp wat er is gebeurd. Kijk, als zij ervoor had gekozen om abortus te plegen had ik nooit bestaan...

‘Moeders deden onder dwang afstand van hun kinderen, daar is net weer een nieuw groot onderzoek naar gestart. Er waren toen speciale plekken in kindertehuizen waar vrouwen konden bevallen. Ik heb daar negen maanden gezeten voordat ik werd geadopteerd.’

Hoe voelt het om te weten dat je daar de eerste negen maanden van je leven alleen bent geweest?

‘Ik zie het soms voor me. Al heb ik van mijn vader begrepen dat ik in die eerste maanden wel een soort vaste verzorger heb gehad. De eerste drie jaar van een kinderleven zijn het belangrijkst, daar heb ik veel over gelezen. Omdat ik terechtkwam bij ouders die van me hielden, denk ik dat het uiteindelijk toch is goedgekomen met mijn hechting.’

Voelde je je minder ontheemd nadat je je biologische moeder had leren kennen?

‘Ja, ja. Dat ik in de jaren negentig naar Suriname ging kwam daaruit voort. Ik heb mijn hart verloren aan het land en de mensen. Dit is waar mijn roots liggen. Ik kreeg een soort bedding. ​​Daarvoor was ik ankerloos, zoekende. Ik voelde me daarna een ander, steviger persoon.’

Weten waar je vandaan komt is een mensenrecht, heb je weleens gezegd.

‘Dat vind ik echt. Een vriendin van mij werkt met Braziliaanse adoptiekinderen, ze doet dna-testen met moeders die onder dwang hun kinderen hebben moeten afstaan. Als je dit soort misstanden als overheid wilt goedmaken, moet je daar groots in investeren, vind ik. Een dna-test is de enige manier om zeker te weten dat het om moeder en kind gaat. Maak die gratis beschikbaar voor iedereen. Er zijn zo veel mensen die in onrust leven omdat ze niet weten waar hun kind is of waar ze zelf vandaan komen.’

In Zomergasten, nu vier jaar geleden, toonde je een fragment van een documentaire over Chileense vrouwen die in de woestijn graven naar menselijke resten van familieleden die onder dictator Augusto Pinochet zijn vermoord. De kans dat ze iets vinden is nihil, toch zoeken ze door. Je zei: ‘Ik begrijp deze vrouwen.’

‘Als je de stap om te zoeken eenmaal hebt gezet, kun je niet meer terug naar onwetendheid. Dan heb je een afslag genomen. Mijn geboortecertificaat was mijn afslag. Net als deze vrouwen kon ik niet stoppen met zoeken. Nadat ik mijn moeder had gevonden, moest ik ook weten wie mijn biologische vader is.’

Die zoektocht bleef decennialang bij Jurna, als een permanente achtergrondruis. Het gevoel van onrust was er altijd, al kon ze er soms jarenlang niet mee bezig zijn, tot het haar weer bekroop en ze ’s nachts zat te googlen. Van haar moeder had ze bij de eerste ontmoeting een naam gekregen en op een gegeven moment vond ze bij die naam een adres, in Limburg.

Daar rijdt ze naartoe tijdens een bezoek aan Nederland in 2013, met een goede vriend die haar had overgehaald door te zeggen dat ze niets te verliezen heeft. Maar als de man van wie Jurna vermoedt dat hij haar vader is opendoet, krijgt ze een ‘complete black-out.’ Terug in de auto begint ze te twijfelen. Misschien is het hem niet? Ze belt zijn nummer. ‘Ik kan jou niet helpen’, zei hij en gooide de hoorn erop. Ik was natuurlijk in alle staten.’

Het gevoel van afwijzing is zo sterk dat ze de zoektocht weer jaren laat rusten. Tot ze hem in 2017 een brief schrijft met het voorstel een dna-test te doen. ‘Die brief kwam puur uit mijn hart. Je hoeft me nooit meer te zien, maar ik wil het gewoon zeker weten.’

Hij zegt er geen flauw benul van te hebben dat hij iemands vader zou kunnen zijn. Daarop stuurt Jurna hem alles wat ze weet over zijn ontmoeting en kortdurende verhouding met haar biologische moeder. Waar en wanneer hij en Nina’s moeder elkaar leerden kennen, hoe vaak ze elkaar hadden gezien, details over zijn herkomst. Haar biologische moeder had een olifantengeheugen. ‘Hij mailde me terug. ‘Wat jij hier schrijft, kan alleen maar over mij gaan, dus ik wil die dna-test wel doen.’ Het bleek een match.’

Hoe was dat voor jou, toen je die uitslag kreeg dat hij je biologische vader was?

‘O, dat was... Je hebt dat sprookje met een wolf die stenen in zijn buik heeft. Dat was ik, maar nu zonder die stenen. Ik voelde me zo licht, alsof ik vloog.

‘Inmiddels hebben we goed contact, we zijn in 2019 ook met hem en zijn vrouw naar Palestina gegaan, waar hij vandaan komt. Mijn kinderen zijn ook mee geweest.’

Sinds die reis draagt Jurna een ketting, een zilveren olijfblad met inscriptie, die ze van familie kreeg. In het Arabisch staat er: Palestina.

In Zomergasten zei je dat jouw kinderen niet meer naar hun wortels hoeven te zoeken, want dat heb jij al voor ze gedaan. Wat hebben die zoektochten jou zelf opgeleverd?

‘Het is het belangrijkste thema in mijn leven gebleken. Mijn kinderen zullen hun eigen zoektocht hebben, die heeft uiteindelijk iedereen. Maar ik vond het belangrijk dat zij in ieder geval weten hoe het zit, dat ze weten waar zij vandaan komen.’

Je bent met je kinderen van Suriname naar Brazilië geëmigreerd toen de relatie met hun vader eindigde. Je was alleenstaande moeder en correspondent voor een heel continent.

‘Als ik terugdenk aan die tijd, vraag ik me ook af hoe ik dat deed. Mijn dochter was 8, mijn zoon 5. Het was een wild plan. Maar ik ben toch gegaan. Omdat ik zeker wist dat ik diep ongelukkig zou worden als ik naar Nederland zou gaan, en ik wilde niet in Suriname blijven. Hun vader stond niet te juichen toen ik uit Suriname vertrok, al begreep hij me wel. De kinderen belden veel met hem via Facetime, en ze waren elke zomer twee maanden daar.’

‘In Brazilië is het normaal om een inwonende oppas te hebben, dus daar ben ik als eerst naar gaan zoeken. De eerste twee jaar gingen fantastisch. Tot de crisis in 2013 kwam en ik mijn baan bij RTL verloor. Je verhalen zijn niet urgent genoeg, zeiden ze. Dat was wel een klap, hoor. Achteraf bleken veel collega-correspondenten dit te horen hebben gekregen.’

En toen?

‘Toen wilde ik in een zwart gat kruipen. Maar met twee kinderen moet je door. Het is pittig geweest, ook financieel. We moesten ons bewaakte appartement in de wijk Copacabana, vlak bij zee, uit en zijn tijdelijk verhuisd naar een favela.

‘Ik heb een sterke overlevingsdrang en mijn kinderen hebben er nooit onder geleden. Als ik ernaar vraag, herinneren ze zich van die tijd dat we altijd op het strand pannekoeken gingen eten. Dat deden we omdat pannekoeken goedkoop waren en het strand gratis. Maar voor hen is het een goede herinnering.’

Jurna’s dochter woont sinds haar 15de in Nederland omdat het onderwijs hier toegankelijker is dan in Rio. Eerst woonde ze bij familie, nu al een poos op zichzelf. ‘Ik vind het knap hoe ze het heeft gedaan.’ Haar zoon wilde op zijn 13de in Suriname wonen, bij zijn vader. ‘Als je dat wilt, vind ik het goed’, zei Jurna. Na zijn eindexamen wil hij ook naar Nederland. Beide kinderen hebben hier goed contact met hun biologische en niet-biologische familie.’

Jouw zoektocht heeft hun een grote familie opgeleverd.

‘Ik zie ook aan mijn kinderen dat ze ervan genieten om familie in de buurt te hebben. Dat hadden ze in Rio niet. Ik ben blij dat ik dat voor hen heb opengebroken. Zij kunnen er verder mee doen wat ze willen.’

In de serie vraagt een man op Jamaica welke kleur je hart is. Je twijfelt geen seconde en zegt ‘zwart’.

‘Op Jamaica zijn mensen in navolging van denker en activist Marcus Garvey erg bezig met het panafrikanisme. Ze dromen van een terugkeer naar Afrika. Ik zei toen tegen deze man, een rastafari, dat ik me in de Cariben juist thuis voel. Waarop hij vraagt: maar welke kleur is je hart? Als ik zou moeten kiezen, kies ik zwart. Gelukkig hoef ik niet te kiezen. Want wat ik precies ben, weet ik niet. In de Cariben zie je oneindig veel tinten. Daar ben ik er een van. Juist daarom voel ik me er zo thuis.’

De koloniale erfenis heeft zwarte en bruine mensen geleerd niet van hun eigen kleur te houden, zegt een New Yorker met Dominicaanse ouders tegen je in de serie. Hij leerde van denkers, schrijvers en activisten als Malcolm X – zelf ook een kind van een Caribische moeder, geboren op het eiland Grenada – om zich ‘trots zwart’ te voelen. Wanneer ben jij je gaan verdiepen in de ‘lading’ van je huidskleur?

‘Na mijn 20ste ben ik er boeken over gaan lezen. Al was ik al een jaar of 11 toen ik De hut van Oom Tom las, dat was een vormend boek voor mij. Ik logeerde bij mijn Friese oma en vond het daar in de kast. Het was gruwelijk, het ging over lijfstraffen en marteling. Ik had nog nooit over slavernij geleerd. Het was een volwassenenuitgave dus er stonden geen plaatjes in, maar aan de hand van de beschrijvingen wist ik meteen: dit gaat over mij. Deze geschiedenis is niet leuk en gaat over mij.

‘In New York sprak ik met een jonge vrouw met Dominicaanse roots. Zij was recent naar Ghana geweest, op ‘rootsreis’. Bij het slavenfort was ze door de Door of no return gelopen, waar slaafgemaakten doorheen gingen voor ze werden verscheept. Aan de andere kant van de poort staat: Door of return. Voor mensen uit de diaspora die terugkeren, in vrijheid. Dat was voor haar zo’n aangrijpend en betekenisvol moment, om te voelen dat de cirkel rond was en dat iedereen uit de diaspora bij elkaar hoort. Dat gevoel herken ik enorm. Alleen had ik het in de Cariben.’

