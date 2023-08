Tobi Lakmaker staat op het punt te verhuizen en gaat maar één ding missen als het straks zover is

Sinds enige tijd zegt iedereen precies hetzelfde tegen me. Dat houdt vermoedelijk verband met het feit dat ik sinds enige tijd precies hetzelfde tegen iedereen zeg: dat ik op het punt sta om te verhuizen en daarom stress ervaar. Iedereen zegt: ‘Hoort er natuurlijk allemaal bij.’ Een gedachte die weinig helpt, aangezien het stressvolle van verhuizen nu juist schuilt in de onoverzichtelijkheid rondom alles wat erbij komt kijken.

Een veelgehoorde geruststelling in deze context is de opmerking dat verhuizen in de top drie staat. Het heeft me even gekost om te begrijpen wat deze top drie behelst. Verhuizen bestaat namelijk hoofdzakelijk uit het voeren van gesprekken waar je je knikkend een weg door baant, maar die je eigenlijk absoluut niet snapt: eerst over hypotheken, vervolgens over plinten. De top drie bleek een lijst te zijn met stressvolle gebeurtenissen, waarbij de dood van een dierbare op nummer één staat. Op twee staat scheiden, gevolgd door verhuizen.

Zomercolumnist Tobi Lakmaker is auteur. In 2021 verscheen van Lakmaker de roman De geschiedenis van mijn seksualiteit.

Het is voor mij onhelder wie deze lijst precies heeft opgesteld. In zekere zin doet het me denken aan het schoonheidsideaal: iets waar niemand de feitelijke oorsprong van kent, maar dat toch uiterst serieus wordt genomen. Bovendien lijkt de lijst alleen te worden aangehaald wanneer het over verhuizen gaat – wie zich verdiept in rouw, komt niet snel de geruststelling tegen dat verhuizende mensen het ook niet gemakkelijk hebben.

De meest inzichtelijke uitleg over de top drie vond ik op de website van Vereniging Eigen Huis. Hoewel ook hier een harde uitleg ontbreekt over de exclusieve status van sterven, scheiden en een nieuwe woning, wordt er uitvoerig ingegaan op de oorzaken van spanning rondom verhuizen. Het zijn er drie: afkeer van verandering, angst voor spijt en vermoeidheid – punten die, mocht er ooit een biografie over mij verschijnen, ook goed kunnen worden gebruikt als hoofdstuktitels.

Onder het kopje afkeer van verandering las ik de volgende zin: ‘Psychologe Karen Fingerman ontdekte dat we ons hechten aan bekende gezichten uit onze directe omgeving, zoals de postbode en de zwaaiende overbuurman. Die kun je gaan missen na een verhuizing.’ Dat deed me in eerste instantie denken aan Karen Fingerman, en of we haar nu echt nodig hadden voor deze vaststelling. Vervolgens dacht ik aan mijn buren, van wie ik me niet kon herinneren dat één van hen ooit naar me had gezwaaid.

Mijn voornaamste burencontact had ik met Astrid, een bijzonder bleke vrouw die enkele jaren onder me heeft gewoond. Astrid zat onophoudelijk te roken in onze portiek en vroeg tot mijn opluchting zelden hoe het me ging. In plaats daarvan vertelde ze hoe het met haar ging, wat vaak neerkwam op hetzelfde punt: ‘Er is iets met mij.’ Wanneer ik doorvroeg, antwoordde ze enkel: ‘Ze zijn ernaar op zoek, maar hebben nog niet gevonden wat.’

Hoewel ik niet kan ontkennen iets van verlichting te hebben gevoeld toen Astrid en haar bedwelmende rook uit onze portiek waren verdwenen, vraag ik me tot op de dag van vandaag af of ze al ontdekt hebben wat er met haar is. Misschien was er wel niets met Astrid, is dat zowaar nog erger – geen taal hebben voor je leed. Zelf denk ik namelijk dat dat het enige is wat ik echt zal missen na mijn verhuizing: hardop mogen afzien, met de geruststelling dat het erbij hoort.