Tip voor thuisblijvers van Guido Spek: ‘Gedraag je als toerist in je eigen woonplaats’

Guido Spek Beeld Brunopress

Acteur Guido Spek (33): ‘Als ik op vakantie ben, gedraag ik me graag als de toerist die ik ben. Ik ouwehoer makkelijker dan thuis en mensen kletsen graag terug. Je kent het wel: je koopt een gigantisch brood op een Frans marktje, vraagt waarom het zo groot is, en bent vervolgens een kwartier aan het kletsen over de opa van de bakker die per ongeluk een gigantisch brood bakte, waarna de bakkerij erom bekend kwam te staan.

Maar als ik thuis ben, zit ik meteen in mijn eigen bubbel. Zonde, want dat vrije vakantiegevoel is ook heerlijk mee te nemen naar je dagelijks leven. Als je je in je eigen stad, buurt of supermarkt iets meer kunt gedragen alsof je een toerist bent, dan kun je tijdens het boodschappen doen misschien zelfs tot nieuwe inzichten komen.

Het lijkt alsof mensen minder geïnteresseerd zijn in hun eigen buurtgenoten dan in bewoners van een vreemde plek. Als je op vakantie bent denk je telkens: oh wat is het hier mooi, en wat leuk, en oh, doen ze dat hier op deze manier? Neem die verwondering als vakantieganger mee naar huis. Als je op de straathoek bijvoorbeeld iemand ziet prutsen aan z’n fiets, dan heb je een makkelijke invalshoek om een gesprek te beginnen. Waarschijnlijk kun je ook nog eens iets leren van diegene, al is het maar hoe je een band plakt. Geef jezelf de tijd een beetje te verdwalen in je eigen stad, niet altijd de snelste route te lopen, iemand de weg te vragen, en uiteindelijk thuis uit te komen. Gun jezelf dat lanterfanten in je eigen woonplaats.’