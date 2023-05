Timi Letonja, hoofdredacteur van ‘Numéro Netherlands’: ‘Een zonnebril hoort bij mijn it-look’

Timi Letonja in cocktailbar Taru in Haarlem. Beeld Jordi Huisman

Waar zijn we?

Timi Letonja: ‘We zijn hier in cocktailbar Taru in Haarlem. Na een yogales met mijn vriendinnen kwam ik hier voor het eerst. De eigenaar vertelde ons toen over het concept: ‘Taru’ betekent ‘vat’ in het Japans en ‘mythe’ in het Fins. De bar haalt inspiratie uit deze culturen, culturen die heel anders zijn, maar oog voor detail en ambacht gemeenschappelijk hebben.’

Wie? Timi Letonja (28)

Waar? Cocktailbar Taru in Haarlem

Werkzaamheden? Hoofdredacteur van modetijdschrift Numéro Netherlands

Hoe zie je dat terug in de ruimte?

‘Bijvoorbeeld door de combinatie van warme en kille materialen. Kijk maar naar de bar: midden door de ruimte loopt een lage, stenen bar met een blad van licht hout. Daarboven hangen lampen, die als wolken boven de bar zweven. Bij de cocktails lijkt gedacht te zijn aan elk detail. Ik dronk er eentje met Japanse gin en peer, geserveerd in een longdrinkglas met ijs dat met een mes gesneden leek te zijn. Het had een smaak die ik alleen maar als ‘uniek’ kan omschrijven.’

Het interieur van cocktailbar Taru in Haarlem. Beeld Jordi Huisman

Wie is jouw favoriete ontwerper?

‘De Vlaamse ontwerper Glenn Martens, die creatief directeur is van het Franse merk Y/Project en van het Italiaanse Diesel. Hij is een van de weinige ontwerpers die ecologische spijkerstof maakt. Bij zijn laatste show voor Diesel was zijn collectie te zien tegen een achtergrond van een enorme muur van condooms. Hij werkte samen met Durex om veilige seks te promoten. Dat is een belangrijke boodschap voor iedereen – niet alleen voor de lhbti-community, zoals sommige conservatieve mensen nog steeds denken, bijvoorbeeld in Slovenië, waar ik vandaan kom.’

Jouw modetijdschrift Numéro besteedt ook veel aandacht aan muziek. Waar luister je zelf naar?

‘Ik luister meestal naar technosets van dj’s als Nina Kraviz of Amelie Lens. Ook als ik werk staat het op, maar dan kies ik nummers die minder intens zijn dan wanneer ik ga feesten. Ik hou van festivals, daar zie je hoe muziek en mode met elkaar zijn verbonden. Bezoekers dragen hun mooiste én meest comfortabele outfits om goed te kunnen dansen. Zelf draag ik meestal een korte spijkerbroek met witte tanktop. En sneakers, want je zet dan wel 40 duizend stappen.’

Aan welk kledingstuk heb je een mooie herinnering?

‘Aan mijn zilverkleurige maatpak van Hugo Boss dat ik in december droeg tijdens de mannenmodeshow van Dior, in Egypte. Bij aankomst in de woestijn ging de zon net onder, en terwijl ik door het zand liep, scheen er een gouden gloed over mijn pak. Toen de show eenmaal begon, was het pikkedonker en liepen de modellen voor de piramides langs, in lange, geplisseerde rokken met ruimtemaskers in hun hand. Mijn favoriete dj, techno-grootheid Jeff Mills, draaide. Na het optreden speelde er nog een uur lang een orkest onder de sterrenhemel. Een avond die ik nooit zal vergeten.’

Kleur

‘Roze, geel of groen: ik draag veel kleur. Of het mooi staat, hangt wel af van de pasvorm en het materiaal. Ook niet alles in zwart is mooi. Of, nou ja, nee, dat is helemaal niet waar: álles in het zwart staat goed, haha.’

Tas

‘Deze zwarte leren tas, de Cassette van Bottega Veneta, deed ik mezelf cadeau voor mijn verjaardag. De tas kostte 2.700 euro: het is de eerste tas waar ik wat meer geld aan heb besteed. Er past veel in, er is zelfs ruimte voor mijn sigaretten. Sinds Matthieu Blazy de creatieve leiding heeft over Bottega, is alles wat het merk maakt geweldig: de ontwerpen zijn creatief, innovatief én gedurfd. Ik móést gewoon iets van dit merk hebben.’

De Cassette van Bottega Veneta. Beeld Jordi Huisman

Jas en broek

‘Deze leren jas en pantalon zijn van het Duitse merk Young Poets. Binnen mannenmode is gelukkig steeds meer mogelijk. Een rok zou ik graag nog toevoegen aan mijn collectie, maar ik heb de juiste nog niet gevonden.’

Dr. Martens

‘Deze zwarte, leren laarzen zijn van Dr. Martens. Normaal draag ik liever sneakers, omdat ik voor werk veel onderweg ben naar afspraken en pr-events en dus veel moet lopen. Maar het gele stiksel aan de rand van de laars past goed bij mijn leren jasje.’

De leren laarzen van Dr. Martens met het gele stiksel aan de rand. Beeld Jordi Huisman

Zonnebril

‘Een zonnebril hoort bij mijn it-look, kijk maar naar de foto’s op mijn Instagram. Deze van Prada is mijn favoriete accessoire. De ronde, maar puntige vormen zijn cool en stylish, maar niet extravagant.’

De zonnebril van Prada. Beeld Jordi Huisman