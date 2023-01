Tim Knol: ‘Het lijkt wel alsof grote artiesten en bands altijd net wat beter spelen in Paradiso dan elders’

Conform de titel van zijn nieuwe boek en plaat, Lightyears better, voelt zanger Tim Knol zich lichtjaren beter. Hij viel kilo’s af en zit behalve fysiek ook mentaal beter in zijn vel. Fijne bijkomstigheid: winkelen is een stuk leuker geworden. Knol deelt zijn favoriete winkel én andere culturele voorkeuren.

Tim Knol heeft een goed jaar gehad, zegt hij. Hij was bezig met van alles en nog wat. Muziek maken met zijn band The Wandering Hearts, een boek schrijven met zijn vriend Nico Dijkshoorn, Lichtjaren beter, en fotograferen. ‘Een hobby die een beetje uit de hand begint te lopen, want er komen steeds meer serieuze opdrachten.’ Daarnaast heeft hij nog zijn wandelclub dat met Wandelgang een heus eigen tijdschrift heeft waarvan begin dit jaar een extra dikke vierde editie zal verschijnen.

Elke week een kilo eraf

Wandelen is voor Knol (33) een serieuze zaak. Hij loopt iedere dag minstens tienduizend stappen, ‘zo’n 6 tot 7 kilometer’, zegt hij wijzend op de stappenteller in zijn horloge. ‘Niet zo ver hoor. Als ik thuis in Wormerveer naar de Albert Heijn loop, ben ik met vierduizend stappen al op de helft.’

En als het even kan, trekt hij er op uit voor langere wandeltochten in (Belgisch-)Limburg (‘de Voerstreek is mijn favoriete wandelgebied’), Schotland of Spanje. Alleen, met vrienden of met zijn vriendin Nienke. ‘Ik ben er in 2019 mee begonnen. Op doktersadvies, want ik was veel te zwaar, had een heel slechte conditie en voelde me ook mentaal niet in orde. Ik moest meer gaan bewegen. Dus stopte ik even met drinken en ging ik wandelen. Elke week ging er een kilo af, dat motiveerde enorm.’

Knol voelt zich inmiddels ook echt lichtjaren beter, conform de titel van zijn nieuwe boek en plaat Lightyears Better. Die plaat was er het eerst, zegt Knol. ‘Het album was eigenlijk in november 2021 al klaar. Maar je moet door vinylcapaciteitsproblemen tegenwoordig acht tot tien maanden wachten voordat de plaat geperst kan worden. En ik vind het nu eenmaal niks om alleen digitaal bezig te zijn. Ik hou van fysiek mooie producten. Cd’s, cassettes, vinyl, het moet er allemaal goed uitzien.’

Tussentijdse evaluatie

Tegelijk met het album verscheen dus ook het gelijknamige boek dat Knol samen maakte met Nico Dijkshoorn. ‘In de coronatijd, toen ik met die wandelclub begon, kwamen er uitgevers in mijn mail met vaak slechte ideeën. Een boek maken over hoe je gezonder moet leven enzo. Een soort Tim Knol-methode. Als ik ergens een hekel aan heb, is het aan bekende mensen die aan Henk en Ingrid uitleggen hoe ze moeten leven.’ Maar het idee van uitgeverij Thomas Rap om met Nico Dijkshoorn een paar dagen aan tafel te zitten en over Knols leven en werk te praten sprak hem dan wel weer aan. ‘Een soort tussentijdse evaluatie na elf, twaalf jaar muziek maken. Dat leek me wel wat. Maar ik wilde het niet zelf opschrijven. Dat moet je kunnen. Ik vind het zelf ook best lastig om boeken van muzikanten te lezen die niet kunnen schrijven. Bob Dylan kan goed schrijven, maar ik heb ook wel eens iets van Neil Young gelezen en dat was toch een stuk minder.’

De koppeling aan Dijkshoorn werkte goed. ‘We zaten twee lange middagen met een soort podcastapparatuur aan tafel te praten. De tijd vloog voorbij.’

De twee leerden elkaar ooit kennen in De Wereld Draait Door, ‘kwijlend over een oude gitaar, het was een match made in heaven. We bleken dezelfde interesses en passies te hebben en appen sindsdien dagelijks over muziek, boeken en gitaren’.

De naam Tim Knol zal dit jaar ook op een ander boekomslag prijken, Mijn Amsterdam, van de Vlaamse muzikant en schrijver Bent van Looy. ‘Bent maakte eerder een boek over zijn favoriete plekjes in Parijs. Hij zag foto’s van mij op Instagram en vroeg me mee te werken aan een soortgelijk boek over Amsterdam. Ik ben met mijn camera zes dagen achter hem aangesjokt en leerde zo de stad, waar ik toch acht jaar had gewoond, pas echt kennen. In het boek staan zo’n vierhonderd foto’s. Alles van eten tot straatbeelden komt voorbij. Het heeft mijn liefde voor fotografie weer aangewakkerd. Ik begon er ooit gelijk met mijn muziek mee. Gewoon als hobby, maar het wordt steeds serieuzer, en mijn camera’s steeds professioneler. Misschien mondt het maken van foto’s nog wel eens uit in filmen. Want eigenlijk koester ik de wens om een documentaire te maken, over cajunmuziek in Louisiana. Dat lijkt me echt heel mooi.’

Album: Tom Petty and the Heartbreakers – Damn the torpedoes (1979)

‘Ik hou erg van de Amerikaanse powerpop uit het einde van de jaren zeventig. Van Paul Collins Beat, Big Star en The Knack. Ik luister veel muziek in de auto. Toen ik laatst het jaaroverzicht Spotify Wrapped kreeg, waar je kunt zien wat je het meest hebt geluisterd, kwam daar ook echt zo’n powerpopliedje uit de seventies naar boven drijven, Looking for the Magic van de Dwight Twilley Band. Ik heb dat een week lang op repeat gehad. Soms heb je dat met muziek. Kriebels in je buik.

Het album dat ik het meest gedraaid heb toen ik Lightyears Better opnam, was ook zo’n powerpopklassieker, Damn the torpedoes van Tom Petty and the Heartbreakers. Ik ben al jaren fan van Petty en ook ontzettend blij dat ik hem tien jaar geleden live heb gezien in Nederland. Eigenlijk is alles goed van hem, hij is wat songschrijven betreft altijd steady gebleven. Bruce Springsteen is soms wat afgezaagd, dat was hij nooit.

Mijn liefde voor Tom Petty was wel een beetje weggeëbd toen ik een paar jaar geleden Here Comes My Girl hoorde, van het album Damn the Torpedoes. Holy shit, wat is dit goed, dacht ik. En wat klonk het nog fris, het had ook vorig jaar opgenomen kunnen zijn. Ik heb dat nummer echt grijsgedraaid. Ook andere platen van Petty, zoals Wildflowers, vind ik mooi, en ik had ook iets van Wilco kunnen noemen, een andere grote favoriet van mij. Maar dit is het album waar ik het eerst aan dacht.’

Film: Schultze Gets The Blues (Michael Schorr, 2003)

‘Een hele trage, Duitse film. Maar supermooi. Een man die heel lang in de mijnen heeft gewerkt gaat met pensioen. Hij zit op een dag wat op een knop aan zijn radio te draaien en hoort zydeco-muziek van Clifton Chenier. Zelf speelt hij ook accordeon, maar dan vooral polka’s. Hij raakt zo begeesterd dat hij zich helemaal verdiept in deze stijl uit het zuiden van de Verenigde Staten. Hij gaat het ook zelf spelen en wint er zelfs een prijs mee: een reis naar Louisiana.

Het verhaal is fantastisch en het is ook mooi gefilmd. Veel stilstaand beeld met shots van soms wel een minuut. Veel Duitse treurigheid, maar zo mooi. Ik ben zelf een verzamelaar van cajun en soul, dus muzikaal sprak de film me ook erg aan.

Serie: The Office (US versie)

‘Ik ben dol op series kijken. Vooral comedy’s. Lekker op de bank hangen en lachen, vijf of zes afleveringen achter elkaar. Heerlijk. De beste serie aller tijden is The Sopranos maar die zal iedereen wel noemen. Ik kies The Office. Nee, niet de Engelse versie maar de Amerikaanse. Ik heb in drie weken alle negen seizoenen gebingd. Je mond valt open van al het ongemak. De acteurs zijn geweldig en de grappen zijn vaak hard, op het randje van kan-dit-nog-wel.

Van de originele Britse versie heb ik ooit een aflevering gezien, maar daarvan was ik niet zo’n fan. Ik ben ook een beetje Ricky Gervais-moe. Hij zit ook in een aflevering van de Amerikaanse versie en daarin is hij helemaal niet leuk.’

Boek: Willy Vlautin – Don’t Skip Out On Me (Laat me niet vallen, 2018)

‘Ik ben gestopt met het lezen van muziekbiografieën. Ik las ze vroeger veel, maar heb er een beetje genoeg van. Ik ben gewoon niet zo nieuwsgierig meer hoe mijn helden zijn geworden wie ze zijn. Er is wel een muzikant wiens boeken ik graag lees, dat is Willy Vlautin. Hij schreef liedjes en zong in de geweldige band Richmond Fontaine en speelt nu gitaar in The Delines die ook zijn liedjes spelen.

Zijn romans zijn zo mooi omdat hij Amerika neerzet alsof de tijd stilstaat. Don’t Skip Out On Me gaat over een jongen voorbestemd als boer, die bokser wil worden. Vlautin beschrijft zijn reis om dit doel te bereiken zo beeldend, heel knap. Dat doet hij eigenlijk ook in zijn liedjes. Met weinig woorden een hele wereld oproepen.

Bij sommige boeken denk ik als ik een zin of een metafoor tegenkom die ik mooi vind: dit ga ik gebruiken. Dat heb ik niet bij Vlautin. Iemand als Charles Bukowski is voor mijn songschrijven veel bruikbaarder. Die heeft van die rare zinnen, vooral in zijn gedichten, waarmee je kunt spelen. Vreemde woorden die ik niet ken. Ik hou ervan daarmee te puzzelen. Metaforen zijn ook een vlucht. Ik vind het moeilijk om dingen in mijn hoofd letterlijk op te schrijven, wil ze altijd in metaforen verstoppen. In mijn nieuwe liedjes is dat minder, daarin ben ik eerlijker. Maar durven delen is moeilijk, dat leer ik van iemand als Willy Vlautin.

Zaal: Paradiso

‘Toen jullie me vroegen wist ik meteen: Paradiso moet erin. Ik kwam er voor het eerst als jongetje van 11, 12 jaar en sindsdien ben ik fan. Ik ging toen naar een concert van Steve Earle. Van hem was ik megafan, dankzij mijn vader, die altijd goede muziek op had staan. De dag voor het concert was Steve Earle er voor een tv-opname van het NTR-programma Paradiso Live waarvoor ik me had opgegeven. Ik zat vooraan.

Ik ben altijd fan van Paradiso gebleven. Negen van de tien concerten die ik daar zag waren geweldig, en het lijkt ook wel alsof artiesten en bands als Wilco daar altijd net wat beter spelen dan elders. De grandeur straalt af op de artiesten, denk ik.

Zelf heb ik er ook veel mogen spelen. In 2010 voor het eerst. Dat was echt een droom die uitkwam − ik ben niet vaak zenuwachtig maar toen wel. Ook in de tour die ik nu doe is het weer een hoogtepunt voor me. Groter hoeft het van mij ook niet. Ik zou nooit in Ziggo Dome of Afas Live willen spelen. Dat is me te afstandelijk.’

Kledingzaak: Black & Blue, Nijmegen

‘Ik ben echt een kledingfreak geworden sinds ik zo ben afgevallen. Ik kon vroeger nooit iets passends vinden. T-shirts in maat XXXL kocht ik bij C&A en goede wijde broeken kocht ik vooral in de VS. Totdat vriend en drummer van de band Kees Schaper een keer zei: je moet Tony Soprano-kleren kopen. Mooie polo’s en shirts die hij in The Sopranos draagt. Die merken waren op internetfora te vinden en die shirts stonden me ook goed, al vond ik mezelf soms wel een halve maffioso.

The Black & Blue in Nijmegen. Beeld The Black & Blue

Nu is alles makkelijker, zeker sinds ik de geweldige winkel Black & Blue in Nijmegen heb ontdekt. Daar hebben ze mijn favoriete schoenen van Red Wing. Die zijn duur, ik mag van mezelf twee of drie paar per jaar kopen. Ik heb inmiddels acht paar. Ik kan me maar twee bezoekjes aan die winkel per jaar veroorloven maar ze hebben prachtige jeans en mooie werkmanskleding.

Ach, vroeger gaf ik duizenden euro’s uit aan vinyl en bier. Nu aan kleding, dat is gezonder.’

Gitaar: Gibson L-00, 1936

‘Ik ben echt een verslaafde als het om verzamelen gaat. Maar van veel is de lol afgegaan omdat alles te duur wordt. Platen zijn zowel tweedehands als nieuw nu zo duur, geen lol meer aan, hetzelfde geldt voor fotocamera’s. Mijn geliefde Leica’s zijn investeringsobjecten geworden.

Ik heb ook een aardige collectie gitaren. Maar ik verzamel ze niet meer sinds rijke mensen oude Gibsons gingen opkopen om ze in een kluis te bewaren. Ze zien gitaren als investering, terwijl het voor mij vooral gebruiksvoorwerpen zijn. Ooit heb ik een gitaar ingeruild maar ik kreeg meteen spijt toen ik Jack White op dezelfde gitaar zag spelen. Ik kon ’m gelukkig voor een zacht prijsje terugkopen.

Mijn favoriete gitaar is die waar ik ook op speel tijdens optredens, een Gibson L-00 uit 1936. Als ik nu een nieuwe wil, zal ik moeten gaan ruilen. Deze kostte drie jaar geleden 5.000 euro, en moet nu 7.000 tot 8.000 euro kosten. Belachelijk.’