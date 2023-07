Tijdens de rijles deed Tobi belangrijke inzichten op over mentale kwetsbaarheid

Mijn rijleraar is eigenaar van een aantal gevleugelde uitspraken, zoals: ‘Wij begeven ons op dit moment in een moordwapen’, en ‘op deze manier zie jij dat vriendinnetje van je niet meer terug’. Die laatste opmerking maakt hij wanneer ik onvoldoende oplet bij rotondes. Er is één constatering die zijn absolute voorkeur heeft: ‘Dit gaat natuurlijk helemaal nergens over.’ Ons laatste paar lessen mompelde hij dit vrijwel onafgebroken, omdat ik tot zijn irritatie nog steeds niet was begonnen aan de voorbereiding van mijn theorie-examen.

Zomercolumnist Tobi Lakmaker is auteur. In 2021 verscheen van Lakmaker de roman De geschiedenis van mijn seksualiteit.

Kort geleden heeft mijn weerzin voor deze opmerking het gewonnen van de onwil om me in verkeersregels te verdiepen. Ik maak daarom online oefentoetsen, waarbij één vraag in het oog sprong: ‘Wat doe je als je je geïrriteerd of verdrietig voelt?’ Er waren twee mogelijke antwoorden: ‘A. Je gaat rijden en probeert extra goed op de weg te letten. B. Je reist met het openbaar vervoer.’ Tot mijn grote verwondering bleek het antwoord B te zijn. Mijn rijleraar wekt immers permanent de indruk geïrriteerd of verdrietig te zijn, en door zijn continue verwijzingen naar de naderende dood ben ik dat in zijn auto eigenlijk ook. Bovendien ben ik überhaupt iemand die, zoals mijn moeder ooit zei, redelijk ver vooraan stond toen de grote emoties werden uitgedeeld.

Tijdens mijn meest recente rijles bracht ik voorzichtig deze twijfels ter sprake. Ik vroeg: ‘Ik ben iemand met enigszins wisselende stemmingen; kan ik me dan niet beter beperken tot het ov?’ Mijn leraar zweeg even en zei: ‘Voor gekken bestaan pillen.’ Dit vormde een weinig helder antwoord op mijn vraag, dus ik vroeg hem wat gekken precies zijn. ‘Mensen die een klein bommetje op hun gevoelsleven nodig hebben.’

Hoewel het me nog steeds volstrekt onduidelijk is wie nu met het ov moet reizen en wie met de auto, heb ik na ons gesprek regelmatig teruggedacht aan dat bommetje. Dit is geloof ik een ander woord voor afvlakking, wat inderdaad door veel mensen wordt begrepen als het effect van pillen – voor gekken, of mensen zoals ik die zo nu en dan last hebben van hun hoofd. Een aantal jaar geleden besloot ik met deze pillen te beginnen, antidepressiva om precies te zijn, wat in mijn omgeving de collectieve angst losmaakte dat ik mijn gevoel zou kwijtraken.

Vanaf het begin heb ik me verbaasd over deze angst, omdat het niet je gevoelens zijn die worden afgevlakt – hooguit je gedachten, in die zin dat ze worden beperkt. Volgens mij valt gekte, of beter gezegd mentale kwetsbaarheid, in veel gevallen te vergelijken met wat topschakers op een zeker moment in hun carrière kunnen ervaren: het onvermogen om te stoppen met redeneren, de neiging almaar nieuwe zetten te zien, zelfs wanneer die niet langer leiden tot winst.

Bemoedigend als altijd vertelde mijn leraar me laatst dat ik weliswaar denk dat ik nu leer rijden, maar dat zijn auto in feite een cruciaal deel van het werk doet. ‘Rijstrookbewaking, achteruitrijcamera, noem maar op. Het tweedehands ding waar jij straks in rijdt, heeft dat waarschijnlijk allemaal niet en dan gaat het misschien wel helemaal nergens over.’ Het zal me tijdens mijn theorie niet worden gevraagd, maar in mijn optiek is dit het enige wat die medicatie doet: zo nu en dan wat rijstroken bewaken, en hier en daar te hulp schieten tijdens een bijzondere verrichting.