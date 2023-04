Tijden veranderen snel, mensen aanzienlijk langzamer, merkte Thomas bij zichzelf

Het enige wat je niet meer mag zeggen, is dat je niets meer mag zeggen. De wet garandeert dat, zolang het maar niet richting laster of geweld gaat, echt alles mag. Alleen: tijden veranderen. Dat is altijd zo geweest. Denk maar aan hoe het vroeger voelde wanneer opa zijn domme bejaarde mond weer eens opendeed. Dan zei opa dingen waarvan alle aanwezige tenen zich kromden. Vooral wanneer hij een zin politiek correct begon, want dan wist je dat hij zich alleen indekte tegen wat komen zou. Bijvoorbeeld dat het ‘natuurlijk’ heel goed was dat vrouwen gelijke rechten hadden enzo. Dan bad iedereen tot zijn eigen afgod dat het woordje ‘maar’ niet zou komen, waarop opa genadeloos vervolgde: ‘maar... dat betekent niet dat ze hetzelfde werk moeten doen als mannen, want uiteindelijk raken ze toch zwanger, en heb je zo’n meid voor niets ingewerkt.’

Later, in de auto terug, herinnerden je ouders je eraan dat opa nu eenmaal uit een andere tijd kwam, en dat hij ooit heel progressief had gestemd op een partij die vóór het vrouwenkiesrecht was.

Dat gebeurt. Tijden veranderen snel, mensen aanzienlijk langzamer.

En zo kon het gebeuren dat ik in de auto luidkeels zat mee te zingen met Treat Her Like A Lady van The Temptations. Een lekker nummer waar niets mis mee was. Maar nu gebeurde er iets vreemds. De woorden die uit mijn mond kwamen, leken niet overeen te komen met die van The Temptations. Ook al zongen we spatje gelijk, hun tekst was vrolijk en romantisch, maar de mijne, tja, daar was iets mis mee, dat voelde ik wel. Maar wat? Ik bedoel: Now I’m the kinda guy who don’t believe that chivalry is dead... Hoffelijk zijn, goede zaak toch? Heel romantisch.

Cause I believe a woman should be treated with the utmost respect. Respect is altijd goed. Altijd. Toch voelde ik een frons op mijn voorhoofd verschijnen. Waarom toch? We zongen verder: Now I like opening doors, picking up her hanky off the floor: Treat her like a lady! Wat zeggen ze nou? Hadden vrouwen vroeger zakdoekjes bij zich? Die ze lieten vallen? Nooit gemerkt...

Light her cigarette if she smokes, even help her with her coat: Treat her like a lady! Misschien was dat het probleem: roken. Dat doen we niet meer. Toch was ik niet gerustgesteld. Ergens klopte iets niet. In this world of liberation it’s so easy to forget, that it’s so nice to have a man around to lend a helping hand. Ja hoor eens, dat zou mijn vrouw alleen maar beamen, die vindt het hartstikke fijn dat ik bij de hoge plank kan en het jampotje open krijg. En toch... A woman is like a flower, with love on her you shower. Ja nu lijkt het toch alsof ze suggereren dat je een vrouw anders moet behandelen dan een man. Maar was dat dan niet zo?

Ineens zag ik mezelf deuren openhoudend, vuurtjes aanbiedend, tafeltjes verplaatsend: allemaal dingen die je tegenwoordig niet meer kunt maken, want... tegenwoordig? Gebruikte ik het nou het woord ‘tegenwoordig’?

Snel zette ik ’m van Radio 10 over naar Funx. Bitches gettin’ money all around the world/‘Cause girls is players too, hoorde ik. Op een sample van The Message van Grandmaster Flash! Maar dat zal de jeugd van tegenwoordig ook wel niet weten. Ach, de paarden van de tram moeten worden ververst, zo schiet het niet op natuurlijk.