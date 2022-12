Tijd voor het kersthoofdgerecht: vega empanada’s om te delen, typisch eten van de toekomst

Het perfecte kerstgerecht volgens Yvette: Empanada Gallega. Beeld Oof Verschuren

Het kersthoofdgerecht is aan de beurt. Ik beloofde u vorige week een combinatie van recepten van vrienden en van mezelf, en hier is-ie dan. Mijn andere Volkskrant-collega Teun van de Keuken schept namelijk graag op dat hij een briljante Empanada Gallega maakt. Ja, ik moest dat gerecht ook even opzoeken, maar Teun heeft Spaanse schoonfamilie en daardoor was dit gerecht voor hem veel bekender dan voor mij.

Het gerecht ziet er werkelijk spectaculair uit, vandaar dat ik het maar direct tot hoofdgerecht voor uw kersttafel bombardeer.

De originele Empanada Gallega is een grote versie van de kleine empanada’s die u misschien weleens in uw hand hebt gehouden. Die kleintjes kunnen worden gefrituurd of gebakken in de oven. Deze is echter een grote, deelbare empanada, wat ’m meteen enorm aantrekkelijk maakt. Het originele recept wordt gemaakt met tonijn, maar voor de lieve kerstvrede aan tafel maak ik hem vegetarisch. Zonder dierlijke producten dus; niemand die dat mist.

De geweldige smaak zit ’m in een mengsel van de olie en het vocht dat u uit de vulling laat lekken en hergebruikt in het deeg zelf. Het is briljant: een gerecht van de toekomst.

Mijn vulling is met spinazie en paddestoelen, naast de zaragallada de groenten die voor de kenmerkende basissaus worden gefruit. In Italië noemen ze dit soffritto, misschien gaat er nu bij u iets rinkelen.

Wilt u iets anders toevoegen dan kan dat uiteraard ook: kaas, worstvlees, hardgekookte eieren, of andere groenten zoals pompoen of venkel. Het is aan u, dit is de basis, een absolute blikvanger die niet kan mislukken.

Kerstempanada

200 ml olijfolie

1 hele bleekselderij, in kleine blokjes

2 rode paprika’s, in kleine blokjes

5 grote sjalotten, gesnipperd

4 tenen knoflook, fijngehakt

1 theel. paprikapoeder

1 theel. gerookt paprikapoeder

snuf cayennepeper, naar smaak

zout

1 blik polpa (400 gram), tomatenpulp deeg

500 gram bloem

1 theel. zout

200 ml lauw water

100 ml uitgelekte olie (zie receptuurbeschrijving)

1 zakje (7 gram) instantgist

1 ei, losgeklopt verdere vulling

400 gram spinazie, geroerbakt en uitgehangen in een vergiet

500 gram kastanjechampignons, in schijfjes

Verwarm de olie in een grote pan met zware bodem. Voeg alle groente, ui en knoflook toe en breng aan de kook. Roer het blik tomatenpulp erdoor en voeg de specerijen en het zout toe. Draai het vuur lager en laat de groente 30 minuten in de olie smoren. Schep het in een vergiet die op een kom staat en laat een half uurtje afkoelen.

Giet van het opgevangen olie-groentesap 100 ml af en vul aan met 200 ml water. Giet de gist erbij en laat dat even oplossen. Meng het zout door de bloem en giet dan al knedend scheut voor scheut het vocht erdoor. Misschien heeft u iets meer nodig, misschien iets minder.

Kneed 10 minuten tot een soepel deeg. Dek af en laat 1 uur zeker op een warme plaats afgedekt rusten.

Verhit intussen een lepel opgevangen olie in een hapjespan en bak de champignonschijfjes gaar. Zet opzij. Druk alle vocht uit de spinazie.

Deel het deeg dan in tweeën. Rol een deel uit tot een flinterdunne lap van 22 x 33 cm of zo groot als uw bakblik is, laat de randen iets overhangen.

Bekleed de bakplaat met bakpapier en leg de deeglap erin. Besmeer de onderste laag met de helft van de gesmoorde groenten. Beleg met spinazie, vervolgens met de gebakken champignons en dek af met de rest van gesmoorde vulling.

Rol de tweede helft van het deeg uit en leg het erop. Druk de randen mooi vast en snij alle randen netjes bij (gaat makkelijk met een schaar). Maak van de afsnijdsels mooie versiersels op de bovenkant. Zet vast met ei en kwast daarna de hele empanada in met ei. Tot zover kunt u de hele taart voorbereiden. Zet hem in de koelkast tot gebruik. (Kan een dag van tevoren.)

Bak hem af in een voorverwarmde oven op 200 graden in ongeveer 20 tot 30 minuten, of tot hij goudbruin en mooi gaar is (ook de bodem!).

Opmaaktip

De rest van de opgevangen olie niet weggooien. Die is zalig in een dressing (bijvoorbeeld voor een salade) of om op een andere dag iets in te bakken.