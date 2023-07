Thuiskomen na vakantie is altijd een genot, maar niet voor de 6-jarige John Boyne

Beeld Nastia Cistakova

Toen ik een kind was, gingen we elke zomervakantie drie weken naar een cottage in het district Wexford aan de zuidkust van Ierland. Voor mij was dat het hoogtepunt van het jaar en ik kon amper slapen als de datum dichterbij kwam, zo graag wilde ik weer elke dag in de zee zwemmen en uitstapjes maken naar de twee pretparken.

Diezelfde voorpret had ik ook in 1977, toen ik net 6 was geworden. Mijn ouders, mijn oudtantes, ik en de andere kinderen, die ouder waren dan ik, gingen op een kluitje in de auto zitten. Die rit zou vandaag de dag hooguit anderhalf uur duren maar kon in die tijd, toen er nog geen snelwegen waren, zeker twee keer zo lang duren. Ik had het gevoel dat we op reis gingen naar Australië.

Halverwege lasten we een pauze in om in de berm de broodjes te eten die de avond tevoren waren klaargemaakt, want als we niet iets zouden eten en drinken zouden we vast en zeker allemaal omkomen van ondervoeding of uitdroging, maar laat in de middag kwamen we dan toch eindelijk aan en mocht ik uit de auto. Ik schreeuwde als een wild dier en de zwart-witte collie van de buren keek met een sceptische blik naar me alsof hij wilde zeggen: o god, daar heb je hem ook weer.

In de aanloop naar de vakantie was mijn grootste angst dat er iets rampzaligs zou gebeuren waardoor de reis zou moeten worden afgeblazen. Dat het huis zou afbranden. Dat de auto zou ontploffen. Dat de Russen zouden binnenvallen. Het hielp natuurlijk niet dat mijn moeder die zomer ziek was – ze vonden mij nog te jong om uit te leggen wat er aan de hand was – en dat ze hadden overwogen de reis uit te stellen.

De eerste paar dagen ging alles zoals verwacht, we zwommen, maakten uitstapjes en aten in pubs in de omgeving. De speciale zomeredities van mijn favoriete stripboeken lagen in de winkel, ik kon snoepen zo veel ik wilde en hoefde niet op tijd naar bed. ’s Avonds speelde ik heel serieus poker met mijn oudtantes.

Maar we waren er pas drie dagen toen mijn vader me midden in de nacht wakker maakte en zei dat ik me moest aankleden, want we gingen naar huis. Ik was totaal verbijsterd. Waarom moest deze wrede despoot mijn leven ruïneren? Dus ik eiste een uitleg en hij zei dat mijn moeder direct naar het ziekenhuis moest en dat het dichtstbijzijnde in Dublin zat.

We reden de hele terugweg in het donker en iedereen was stil, behalve mijn moeder, die duidelijk veel pijn had, en ik, want ik huilde aan één stuk door. Mijn vader zette de kinderen thuis af en de tantes bleven om voor ons te zorgen. Toen ik weer in mijn eigen bed lag, kwam ik erachter dat ik twee boeken van Enid Blyton in de cottage in Wexford had achtergelaten, en toen werd ik overspoeld door de verschrikkelijke oneerlijkheid van het leven en schreeuwde de hele boel bij elkaar.

De volgende middag kwam er een taxi om ons naar het ziekenhuis te brengen, en begreep ik eindelijk waarom mijn moeder de laatste maanden zo ziek was geweest. Mijn vader legde het kleinste, warmste pakketje in mijn armen dat ik ooit had vastgehouden en bleef naast me staan om erop toe te zien dat ik het niet zou laten vallen. Ik maakte alle geluidjes die je hoort te maken en zei alle dingen die je hoort te zeggen, maar intussen was ik het er nog steeds totaal niet mee eens.

Natuurlijk was het wel fijn dat ik nu een grote broer was en niet langer de benjamin, maar had ze nou niet een paar weken kunnen wachten met geboren worden? Ik keek naar mijn pasgeboren zusje, schudde mijn hoofd en begon ons eerste gesprek.

‘Jij hebt mijn vakantie verpest’, zei ik tegen haar.

Van de Ierse schrijver en journalist John Boyne verschenen dertien romans (waaronder ‘Het winterpaleis’) en zeven young adult-boeken, zoals ‘De jongen in de gestreepte pyjama’.