Thomas van Aalten biecht aan zijn vriendin op dat hij iets heel ergs heeft gedaan

Een gezin in een strandtent op een verregende zondag. De jonge kinderen vegen en drukken verveeld op hun schermen en de ouders turen naar buiten. De vader heeft onbeduidende letters op zijn sweater, de vrouw heeft haar gewatteerde jas over de stoel achter zich gehangen. ‘Heeft het allemaal gesmaakt?’, vraagt de serveerster monter met Noord-Hollandse tongval, terwijl ze borden met slierten rucola, pijnboompitten en druppels balsamico van de tafel pakt. Moeder glimlacht dof, vader pakt routineus zijn mobiele telefoon om contactloos te betalen. ‘En waren de pannekoeken lekker?’, vraagt de serveerster aan de twee jongetjes. De jongste kijkt omhoog en knikt, zijn mond halfopen.

Schrijver Thomas van Aalten (44) heeft drie dochters (Emmie van 7, Lynn, 12 en Verona, 15 jaar). Zij wonen deels bij hun respectievelijke moeders. Thomas is met Lotte, de moeder van Hugo (11) en Mia (8).

Straks zullen zij per auto terugkeren naar hun warme huis waar de rest van de zondag wacht: een bult was, achterstallige mailtjes, huiswerk en misschien een MDF-plaat die nog moet worden geschilderd.

Naderende scheiding

Maar misschien is dit de final date: eindigt de zondag anders en kondigt een van de twee aan dat het zo niet langer gaat. Dát moment, waarop de aankondiging van een naderende scheiding wordt gebracht, moet de tweelingzuster van psychose zijn. In januari en in september – na de kerst- en zomervakantie – wordt in Nederland het meest gescheiden, volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (overigens: in tijden van economische crises zijn echtbrekers voorzichtiger dan in tijden van bloei!).

Er zijn allerlei hulpboeken op de markt over het behouden van de relatie, of het zachtmoedig ‘zo goed mogelijk uit elkaar gaan’. Maar het is net als met boeken en cursussen rond de zwangerschap, vermoed ik: op het moment dat de geboorte zich aandient, zijn al die weeënmantra’s en andere tips op de bodem van een dekenkist met loden deksel beland.

De scheider, vrijwillig of onvrijwillig, ventileert de pijn soms theatraal en ondergaat het daarna weer apathisch. Na mijn tweede scheiding merkte ik dat ik veel emotioneler werd over zo’n beetje alles in het leven. Het kan ook de leeftijd zijn, maar plots kon ik hartstochtelijk wenen om de eenvoudigste dingen: een rondslingerende kindertekening, een foto uit 1996, een lege tram op weg naar de remise. Opmerkelijk detail: toen ik Lotte ontmoette is dat weer weggeëbd, alsof de chemie van hernieuwde liefde die open zenuwen afdopte.

Spasmen van het ‘nog even samen’

De gewoonten van de vorige relatie – dat gerecht bij dat ene restaurant, dat ordinaire televisieprogramma, die concerten van die en die band, die vakantiebestemmingen met die afslag bij dat dorpje – hoe ogenschijnlijk futiel ook, kunnen in een volgend stadium geen enkele betekenis meer hebben. Bij pas opgebroken gezinnen zie je die spasmen van het ‘nog even samen...’ onder het mom van goed voor de kinderen. Dat kan allemaal wel nobel klinken, maar vaak is het een poging om zelf nog even op die vluchtheuvel naar adem te happen. Je bent niet voor niets gescheiden, maar dat betekent nog niet dat je van álles afscheid wilde nemen. Weerzin, rouw en weemoed kunnen dicht bij elkaar liggen (ik heb het hier natuurlijk niet over onveilige huwelijken met wraakzuchtige idioten met losse handen en bedreigingen en ontvoeringen op de lijst van mogelijkheden).

Een van mijn favoriete regisseurs is François Ozon. In 2004 maakte hij de film 5 x 2 (Cinq fois deux), waarin hij in omgekeerde volgorde het verhaal van een beëindigde relatie schetst: de film begint op een advocatenkantoor en eindigt met de eerste ontmoeting tussen Marion en Gilles. Elk huwelijk vertelt zo’n verhaal. Elk uitgeblust huwelijk heeft ooit een enthousiasmerend jawoord gehad, al dan niet geveinsd. Niemand trouwt om te scheiden.

Als er kinderen bij de scheiding betrokken zijn, hebben de stille, kinderloze dagen ook hun voordelen, al is dat lastig toe te geven. Moet je je schuldig voelen als je het soms wel prettig vindt, die loze avonden? Welnee. En als je eraan toe bent, moet je de duisternis van de final date en de kopzorgen over financiën en huisvesting achter je laten om weer ruimte te maken voor first dates.

Zo kun je ineens belanden in een blijmoedige fase die het midden houdt tussen de puberteit en het pensioen: ineens zijn daar weer vrije weekenden waarin je met niets en niemand rekening hoeft te houden (als je het een beetje knap hebt geregeld met je ex-partner(s)). Zo zit je ineens te kaasfonduen in een restaurant waarvan de keuken bijna sluit (‘maar ik kan wel even vragen of de kok...’), je bezoekt musea vol ambachtswerk uit vervlogen tijden, je bedrijft bruut en ongetemd de liefde in hotels met treurig stemmend meubilair, je bezoekt met z’n tweeën kringloopwinkels in grensstreken en je hoopt dat het altijd zo blijft.

Piekerend en vol zelfhaat

Mensen die trouwen na een scheiding blijven bang voor nóg een scheiding. Toen ik onlangs per abuis de zekeringen van het klushuis had laten knallen omdat ik de bedrading in de gloednieuwe keuken verkeerd had aangelegd, kwam ik piekerend en vol zelfhaat ver na twaalven thuis. De balkondeur stond open, het was koud in de slaapkamer. ‘Ik heb iets heel ergs gedaan’, biechtte ik op aan het voeteneind. Lottes eerste middernachtelijke reflex was vragen of ik soms een ander had. ‘Nee, ik vrees dat ik de groepenkast heb opgeblazen.’ (Dat bleek achteraf flauwekul). ‘Je doet je best, in al je enthousiasme’, reageerde ze opgelucht. Door mijn woorden was ze klaarwakker. ‘Kom, dan gaan we FBoy Island kijken.’ Als Inuits lagen we in de najaarskou met onze hete lijven onder de dekens, het flikkerende licht van de televisie weerspiegelend in de ruiten.

De kenmerken van een geslaagd huwelijk zitten niet in de vooraf geformuleerde wensdromen of in de ideale omstandigheden, maar in de triviale gewoonten als een van de twee zich minder goed voelt.