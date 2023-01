Thomas heeft een talenknobbel, dus hoe moeilijk kon het leren van gebarentaal zijn?

Thomas van Luyn doet mee aan een spelprogramma waarvoor hij gebarentaal moet leveren. En dat blijkt toch een stuk moeilijker dan hij aanvankelijk dacht.

Ik ben handig met talen. Althans, ik bluf me er aardig doorheen. Ik kan bijvoorbeeld heel goed een Italiaan nadoen. Dan doe ik gewoon lekker bazig, en zet een stem op als een claxon die op kilometers afstand nog irriteert. Elke vraag stel ik in de vorm van een bevel, en mijn handen steek ik schaamteloos in de snufferd van mijn gesprekspartner. Werkt als een tierelier.

En voor mijn Deens doe ik alsof ik zwaar getafeld heb, te veel aquavit heb gedronken en tegelijkertijd oprispingen heb en een beetje moet huilen. Klinkt gek, maar dat soort dingen werken geweldig als ingang in een taal.

Moet het Frans zijn, dan begin ik elke zin met een verongelijkt ‘bof’ en ‘bah’ en zeg ik om het woord ‘eh’, terwijl mijn schouders zeggen: ‘Ik weet het ook niet hoor, ik werk hier alleen maar.’ Mijn gesprekspartners beginnen meteen terug te kletsen alsof ik een inboorling ben. Dat kan problemen opleveren, want luisteren is niet mijn sterkste kant. Daarom maak ik er een punt van om in elke taal zo snel mogelijk de woorden ‘langzamer’ en ‘nog eens graag’ te leren.

Een maand geleden kreeg ik de gelegenheid om gebarentaal te leren. Het betrof een spelprogramma waarbij ik opdrachten moest uitvoeren samen met een doof iemand. Alle communicatie diende dus in gebarentaal te geschieden. Dat had er op tv leuk uitgezien, en met de arrogantie die uit de eerste alinea spreekt, dacht ik: leuk, hoe moeilijk kan het zijn? Ik ben tenslotte vrij goed in hints, en dan mag ik ook nog de woorden mimen want dat zie ik gebarentolk Irma ook doen op tv. Appeltje-eitje toch?

De realiteit begon langzaam door te dringen toen ik mijn huiswerk voor de eerste opname kreeg. Les 1 van elke taal is altijd zoiets als ‘Hallo, mijn naam is... en hoe heet u? Mijn hobby is schilderen!’ Dat bleek in gebarentaal al behoorlijk lastig. Om te beginnen kon ik niet eens mijn naam uitspreken. Daartoe moest ik eerst het gebarenalfabet leren. Zesentwintig handgebaren dus, waarvan een aantal letters behoorlijk op elkaar lijkt. Hoe hard ik ook oefende, ik bleef mezelf hardnekkig ‘Fuomsa’ noemen. Een leuke naam, maar niet de mijne. En dan was ik nog niet eens toegekomen aan ‘dank u wel’, of ‘goedemorgen’. Laat staan: ‘Van welk perron vertrekt de trein van kwart over 7?’

Ik mag niet te veel verklappen want het moet nog worden uitgezonden, maar neemt u maar van me aan dat het er op de opnamedag niet makkelijker op werd. Niet alleen was ik helemaal in de war dat mijn stem me was ontnomen, ook mijn hele motoriek zat me in de weg. Ik ben namelijk van mezelf vrij bewegelijk, hetgeen een hoop onbewuste, vluchtige gebaartjes oplevert die voor diepe fronsen zorgden in het voorhoofd van mijn dove teamgenoot – een 13-jarige jongen met het engelengeduld van de Boeddha zelve – omdat elk gebaar iets betekent. Het was alsof ik in mijn eerste schooltoneelstuk stond, en weer helemaal niet wist waar ik mijn handen moest laten.

En als de ander wat zei, raakte ik helemaal de draad kwijt. Alles wat wie dan ook zei, ging me te snel. De eerste twee gebaren die ik echt onder de knie kreeg waren dan ook ‘langzamer’ en ‘nog eens graag’.