Theatraler dan de cape wordt het niet: zo draagt u ’m als gewone sterveling

Het icoon

Bestaat er een theatraler kledingstuk dan de cape? Zelfs zonder zijn vaste vrienden – de hoge hoed en de wandelstok – ademt een cape joligheid. En hij is veelzijdig hè. Zet ’m aan met hermelijn en je bent een koning. Laat ’m achter je wapperen en je wordt een Bat-, Super- of Sandeman.

De met glimmende pailletten aangezette variant die Splinter Chabot troonde op de rode loper van het Boekenbal is eigenlijk meer een cloak dan een cape – het onderscheid dat in het Engels wordt gemaakt tussen de lange en korte mantel (de kleine cape die alleen de schouders bedekt, noem je een capelet). Omdat Splinters pak dezelfde fonkeling heeft als zijn cape, missen we enigszins het contrast tussen buiten- en binnenkant – de cape die iets verhult, als een bonbon die uitgepakt moet worden.

ANP 464901556 Beeld ANP

De sterveling

Zo’n cape als die van Maik de Boer werd in de eerste helft van de vorige eeuw gedragen als travel cape. Dit is de cape die knipoogt naar zijn neef, de poncho. Het verschil: een poncho heeft alleen een opening om het bolletje doorheen te duwen, een cape opent zich – theatraal, we zeiden het al – als een toneelgordijn.

De cape van de meesterstylist heeft twee lange splitten om de armen doorheen te bewegen. Daarmee onderscheidt hij zich van de regencape, die alleen twee gleuven heeft om de handen doorheen te steken. De korte cape met het A-lijn silhouet verandert onmiddellijk van karakter als er een kapje aan vastzit. Die trek je aan als je je zieke grootmoeder gaat bezoeken in het bos.

ANP 462444313 Beeld ANP

Op de catwalk

Misschien niet heel verbazingwekkend, maar het was wederom geen komen en gaan van capes op de catwalk dit seizoen. Het blijft toch een kledingstuk voor gevorderden. Maar een gevorderde kun je worden als je maar een keer begint, bijvoorbeeld met het instapmodel van het Britse label Denzilpatrick. Ontwerper Daniel Gayle brengt een hybride capejack dat door jaspuristen gewoon met de armen door de mouwen gedragen kan worden, terwijl avonturiers hem over de schouders draperen met de armen door de speciale steekgaten. Daarna is het nog maar een kleine stap naar de categorie ‘Phantom of the Opera’.

denzelpatrick Beeld .

Etro Beeld .

Walter Van Beirendonck Beeld .

Marine Serre Beeld .

Walter Van Beirendonck Beeld .

denzilpatrick Beeld .

Huiswerk

* Bij een cape hoort geen sjaal. De cape heeft deels die functie al overgenomen (een foulard kan wel als cape worden gedragen).

* Een cape vraagt om een stevige fundering; geen ielig schoeisel dus. Waarom geen laarzen? Ontken de musketier in jezelf niet.

* Een cape doet, dankzij het A-lijn silhouet, niet aan optisch afslanken.