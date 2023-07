Terugkeren naar een thuis waar je bent weggegaan is onmogelijk, zegt de Israëlische schrijver Ayelet Gundar-Goshen

Beeld Nastia Cistakova

De legende gaat als volgt: een rijke en almachtige koning roept de hofkok bij zich en beveelt hem een paddestoelenomelet te maken. Niet zomaar een omelet: de koning eist dat de omelet precies zo smaakt als de omelet die hij jaren geleden eens at, toen hij nog een jonge kroonprins was en tijdens een coup waarbij zijn leven in gevaar was, naar het woud was gevlucht om zijn vege lijf te redden. Een oude houthakker en zijn vrouw verborgen hem in hun armoedige hutje. Ze gaven hem voedsel en onderdak. De paddestoelenomelet was het eerste wat de kroonprins na vele dagen vluchten at. Hij zou het nooit vergeten. Nu hij veilig thuis in zijn vergulde paleis zit, beveelt de vorst de koninklijke kok om zo’n paddestoelenomelet voor hem klaar te maken. En zoals koningen eigen is, stelt hij de kok gouden bergen in het vooruitzicht als die erin slaagt en zo niet, dan rolt zijn kop.

Maar de hofkok wil het niet eens proberen. Vastbesloten legt hij de koning met trillende stem uit dat die zijn hoofd net zo goed meteen kan afhakken, want er is nul kans dat die missie kan slagen. De koning, niet aan zulke antwoorden gewend, vraagt zijn kok waar dat defaitisme vandaan komt. ‘Sire’, antwoordt de kok, ‘de omelet die u in het hutje van de houthakker nuttigde was gekruid met iets wat in onze koninklijke keuken niet voorradig is: dankbaarheid.’

De koning mocht dan het merendeel van zijn leven in het vergulde paleis hebben doorgebracht, maar het thuis waarvan hij droomde was het hutje diep in het woud. Daar had hij heimwee naar. Door middel van de omelet probeerde hij daarnaar terug te keren. Gebruiken we voedsel niet allemaal om terug te keren naar een thuis dat allang niet meer bestaat?

Een paar dagen voordat ik 38 werd, belde mijn moeder en vroeg wat ik voor mijn verjaardag wilde. Ik verzocht haar een jam-kruimeltaart te maken. Kort daarvoor had ze te horen gekregen dat ze kanker had. Vermoedelijk beseften we allebei dat dit onze laatste verjaardag samen was. Op mijn verjaardag verzamelden de gasten zich in de tuin, maar ik glipte naar de keuken en verorberde de taart. In mijn eentje. Zonder te delen. Wetend dat deze taart nooit weerom zou komen.

Via voedsel proberen we thuis te komen, ook al beseffen we diep van binnen wat de koninklijke kok al wist: de reis is tot mislukken gedoemd. Terugkeren naar een thuis waar je bent weggegaan is onmogelijk. Voor Odysseus was het een harde les: aan het eind van de Trojaanse oorlog begon de Griekse bevelhebber aan de terugkeer naar Ithaka en naar zijn gezin. De tocht duurde tien jaar en toen hij eindelijk in Ithaka arriveerde, ontdekte hij dat de werkelijke kwelling niet de heimwee naar een verafgelegen geboorteland was, maar de terugkeer zelf. Als hij dan eindelijk zijn wens vervult en in Ithaka aan wal gaat, beseft Odysseus welke kloof er ligt tussen verlangen en verwezenlijking: zijn vrouw en zoon herkennen hem niet. Je kunt het hun niet kwalijk nemen, hij was immers bijna twintig jaar geleden vertrokken. Zijn zoontje was uitgegroeid tot een jonge man; Odysseus zal de dreumes die hij achterliet nooit meer terugzien. De jonge Penelope was niet langer jong. Ook hijzelf was een oude man geworden, en oorlogsmoe.

Zijn thuiskomst confronteerde Odysseus met het verschrikkelijke gapende gat tussen het thuis dat we in onze verbeelding met ons meedragen en het echte, werkelijke thuis. Ik heb mensen gekend die hun beste jaren besteedden aan pogingen terug te keren naar een Ithaka dat misschien wel nooit bestond. Thuiskomen kan een hachelijke zaak zijn. De hofkok wist dat. De legende vertelt dat de koning beval hem te overladen met goud en dat hij het hoofd van de kok aan de romp liet, tot op de dag van vandaag.