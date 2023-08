Sylvana Simons: ‘Ik heb lang gedacht over racisme: als ik het aankan, dan moeten anderen het ook aankunnen’

Het was zo’n vrolijk stemmend beeld, dat in juni dit jaar rondging op sociale media. Sylvana Simons (52), gekleed in een zomerse feestjurk en witte sneakers, die in een tent op festival Best Kept Secret de dj-booth opklom, om daar voor een uitzinnig publiek te grooven op de lange uithaal van Bill Withers’ Lovely Day.

Ze was op van de zenuwen, toen ze die ochtend naar het terrein van Best Kept Secret reed. Hoe zou het publiek reageren op de platen die ze had meegenomen? Zouden ze gaan dansen op Patti LaBelle, op Kendrick Lamar? En wat te doen als ze tijdens haar dj-set weer een opvlieger kreeg?

Maar vanaf het moment dat ze haar eerste plaat opzette, was ze in the zone. ‘Ik ben gaan dansen alsof het dertig jaar geleden was’, zegt Simons over die bewuste zomerdag. ‘Het was mijn eerste feestje in drie jaar, ik ging helemaal uit mijn dak. En ja, ik kreeg alsnog opvliegers, maar het kon me niet schelen.’

Een zelfbewuste Sylvana Simons, die haar draai heeft gevonden als Kamerlid, en haar schouders ophaalt over negatieve reacties, want die zijn er altijd, zowel op haar optredens in de Kamer als op haar dj-set op Best Kept Secret: dat was de teneur van een vier uur durend gesprek dat het Volkskrant Magazine later in juni had met de Bij1-politicus, op de bank van haar Haagse pied-à-terre. Ze was gelukkig, had de interviewer geconstateerd. ‘Dat komt door een sense of self, mijn eigenwaarde. Ik heb een politieke partij uit de grond gestampt. Er is niemand die mij kan vertellen dat ik niks waard ben, ik heb wat bereikt in mijn leven.’

Maar weinig is zo veranderlijk als de Nederlandse politiek. Want het interview was nog niet uitgewerkt, of het kabinet viel en Simons moest zich opmaken voor spoedverkiezingen. Daar kwam een explosief interview in NRC bovenop, waarin twee Amsterdamse Bij1-raadsleden zich beklagen over een ‘toxische, structureel onveilige werkomgeving’. Jazie Veldhuyzen en Nilab Ahmadi werden naar eigen zeggen ten onrechte beschuldigd van racisme, of ‘wit’ genoemd, vertelden ze. Ze vinden dat hun partijleider te weinig heeft gedaan om de hoogoplopende interne conflicten te beslechten. De leden splitsen zich af, waardoor Bij1 niet langer is vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Amsterdam, de bakermat van de partij. En dat allemaal op de vooravond van een heftige campagnetijd.

En dus wordt een tweede interviewafspraak gemaakt, een Zoom-gesprek op een grijze zondagochtend, een kleine week na het NRC-artikel. Simons is tijdens het gesprek strijdbaar, als een vrouw die de juiste overlevingsinstincten heeft om haar ogen op de bal te houden. De emoties zijn nog rauw: ze heeft amper 24 uur geleden het besluit genomen de Kamer te verlaten.

Hoe gaat het met je?

‘Ik ben rustig. Dit is niet de eerste keer in mijn politieke bestaan dat ik mijn kalmte moet zien te bewaren, en het lukt me redelijk goed. Maar ik heb een intense week achter de rug, wat emoties en gevoelens betreft.’

Je schreef geschiedenis als eerste zwarte fractievoorzitter, en je leek volledig op je plek in de Tweede Kamer. Ik zal je onderscheidende aanwezigheid op het Binnenhof missen.

‘Dat vind ik fijn om te horen. Ik vond het werk leuker dan ik me ooit kon voorstellen. Ik heb het echt met zo veel plezier gedaan.’

Je hebt een reputatie opgebouwd als elegante, vlijmscherpe debater. Zoals tijdens het laatste plenaire debat over de val van het kabinet, waarin Mark Rutte zijn vertrek aankondigde. Terwijl andere fractievoorzitters hem uitvoerig bedankten, zei jij...

‘Dat Rutte een land heeft geofferd voor de valse beloften van een man aan zijn partij. Ik was zo pissig! Om een kabinet te laten klappen op nareizigers in een langlopende migratiediscussie, dat is gewoon schandalig. Dit gaat in de praktijk over vijfduizend kinderen die met hun ouders willen worden herenigd. Ik stond er die dag ook van te kijken hoe iedereen in katzwijm viel: ‘Oh Mark, bedankt voor de afgelopen dertien jaar.’ Pardon? Wat is de erfenis van Rutte? Een zorgcrisis. Een jeugdzorgcrisis. Een wooncrisis. De toeslagenaffaire, Groningen, grote – ook economische – verdeeldheid in dit land. Daar ga ik hem niet voor bedanken, en dat afscheid komt later nog, voorlopig is hij nog niet weg.’

Tijdens dat debat had je het over de excuses voor slavernij die zowel de koning als de premier hebben gemaakt. Jij zei: ‘Ik mag hopen dat in ieder geval een van hen het meende, want de ander zette, hoe zuur en hoe cynisch ook, weer mensen in als handelswaar.’ Twijfel je echt aan de oprechtheid van Rutte?

‘Het is mij een raadsel hoe je excuses kunt aanbieden over een geschiedenis waarbij bruine en zwarte mensen als uitruilhandel werden ingezet, om vervolgens exact hetzelfde te doen in een migratiedossier, puur voor eigen politiek gewin. Voor Rutte is het altijd moeilijk geweest om dit soort verbanden leggen. Ik vind het daarbij pijnlijk dat witte kinderen uit Oekraïne wel welkom waren, maar bruine kinderen uit Syrië of uit Afrikaanse landen niet. Daarin zie ik nog steeds de invloed van een mensbeeld dat in het koloniale verleden is gevormd, maar Rutte is daar blind voor.’

Ik kan me voorstellen dat de val van het kabinet al hard aankwam bij een eenmansfractie. En toen was er dat explosieve interview in NRC. Het is niet de eerste keer dat Bij1-leden zich openlijk beklagen over ‘toxisch gedrag’. Bij1 heeft een geschiedenis van conflicten en afsplitsingen. Is er een verrotte sfeer binnen Bij1?

‘Ik heb een heel andere indruk van de partij. Ik zie vooral gedreven leden, die jarenlang keihard aan het werk zijn geweest, dwars door het geschreeuw van een paar ego’s heen. Ik heb zelf ook jarenlang dag in dag uit gewerkt voor resultaten, samen met raadsleden, kaderleden, met vrijwilligers. Het is dan echt triest dat het zo moet gaan. Maar ik ben nu in een situatie gekomen waarbij ik campagne moet voeren op een bed van onware frames. Ik kan dat, maar ik wil het niet meer opbrengen.’

Gaat Bij1, dat streeft naar radicale gelijkwaardigheid, ten onder aan een strijd tussen minderheidsgroepen, die elkaar niets gunnen?

‘Waar Bij1 vooral last van heeft gehad, is de hoge lat, denk ik. Bij ons mogen geen misstanden voorkomen, terwijl: wij zijn ook een afspiegeling van de samenleving, onderdeel van hetzelfde toxische economische en sociale stelsel. We zijn niet verheven boven de rest, dat heb ik vanaf dag één gezegd. Daarnaast maken wij binnen Bij1 geen enkel onderscheid tussen welke gemarginaliseerde groep dan ook. Maar dat is voor de groepen in kwestie soms moeilijk te verteren, die krijgen dan het gevoel: nu gaat het weer niet over ons. Iedereen binnen Bij1 moet bereid zijn te praten over zijn eigen positie. Ik ben bijvoorbeeld een zwarte vrouw met een aantal extra vinkjes op sociaal en economisch gebied. En als ik jou een witte vrouw noem, dan scheld ik je niet uit, dan benoem ik jouw plaats. Dat gesprek vinden sommigen ingewikkeld.’

Had je als partijleider niet harder moeten optreden tegen ruzies en conflicten die de partij nu de das om lijken te doen?

‘Ik heb lokale afdelingen bewust vrijheid gegeven. Dit is een idealistische partij, met veel mensen die van nature nogal anarchistisch zijn. Ik heb als leider geprobeerd me wel te bemoeien met de belangrijke zaken, en te voorkomen dat ik werd ervaren als de topfiguur die alles wil bepalen. Die balans bleek moeilijk in de praktijk. Maar: ik voel me als leider ook niet verantwoordelijk voor het gedrag van alle leden. Ik moet de eerste werkgever nog leren kennen die bij elke ruzie of conflict urenlang naar de problemen van werknemers zit te luisteren. Dit gaat om volwassen mensen, van wie ik verwacht dat ze zich professioneel opstellen.’

Je klinkt teleurgesteld.

‘Ja, dat ben ik ook. Het heeft me diep, diep geraakt dat mensen op wie ik dacht te kunnen vertrouwen zulke uitspraken doen over de partij. En op politiek niveau vind ik het schadelijk. Omdat Bij1 een partij is die opereert in een omgeving waar ze niet per se altijd welkom is, waar veel mensen klaarstaan om ons te decimeren, te minimaliseren, te ridiculiseren. Om dit soort conflicten uit te meten in de media, dat helpt niet. Het maakt dat ik niet verder wil, de prijs die ik moet betalen, de weerslag op mijn privéleven en mijn gezondheid is te groot.’

Je kampt met gezondheidsklachten. Welke rol hebben die gespeeld in je afweging te stoppen als lijsttrekker?

‘Op zich voel ik me nu prima. Door het weer heb ik nu extra last van reumatische artrose. Ook met mijn longcovidklachten gaat het beter. Het meest killing is de overgang, ik slaap al vijf jaar heel slecht door nachtzweten. Dus ja, om eindelijk wat meer rust te hebben, echt tijd te hebben om te herstellen, daar zie ik wel naar uit.’

Maak je je zorgen over je toekomst, nu je loopbaan als partijleider van een partij zo abrupt eindigt?

Ze lacht: ‘O, helemaal niet. Ik ken mijzelf, ik ken mijn leven. Er komt altijd weer iets nieuws, iets anders moois voorbij waar ik mijzelf mee mag bezighouden.’

Terug naar dat vier uur durende gesprek dat Volkskrant Magazine een maand eerder heeft. Daarin reflecteert Simons op dat onstuimige leven. Eigenlijk zijn het levens – meervoud – want Simons heeft te veel ervaringen opgedaan, en te veel crises doorgemaakt voor één mensenleven.

Sylvana Simons wordt op 31 januari 1971 prematuur geboren in Paramaribo. ‘Mijn moeder zegt altijd: je hebt zo’n geldingsdrang, je kon niet eens twee maanden wachten.’ Haar moeder Roline heeft al een zoontje uit een eerder huwelijk, vader Wilfred vijftien kinderen uit meerdere relaties. Een jaar na haar geboorte vertrekt het gezin naar Nederland, haar ouders nemen alleen baby Sylvana mee.

Wat voor beeld hadden jouw ouders van Nederland?

‘In Suriname word je geïndoctrineerd met romantische voorstellingen van de kolonisator. In Nederland is alles fantastisch, in Nederland hebben ze alles voor elkaar. Je kent de taal, de gebruiken, je kent de topografie zelfs beter dan die van Suriname. Mijn ouders hebben het goed gehad, maar voor een hele generatie Surinamers bleek Nederland een illusie. Ze werden in de Bijlmer weggestopt, want dat was toch een mislukt woonproject. En dat diploma uit Suriname, dat bleek hier niets waard.’

Jouw ouders streken neer in Osdorp, en niet in de Bijlmer, was dat een bewuste keuze?

‘Ik denk het wel ja, wij woonden zo ook redelijk dicht bij mijn oma, en bij het werk van mijn moeder, die was inkoper bij IBM. Mijn vader werkte bij Europeesche Verzekeringen. Later verhuisden we naar een nieuwbouwwijk in Hoorn, ze hebben dat huis vanaf de tekening gekocht. Het was daar fantastisch. Ten eerste was onze wijk in Hoorn jong, fris en nieuw, veel mensen waren er net komen wonen. Er was veel ruimte en groen. Ik had een verzorgpony: Maaike. En ik was altijd aan het dansen, ik zat op ballet- en dansles.’

Je beschrijft in eerdere interviews hoe het gezinsleven warm was, maar dat er ook spanningen waren.

‘We waren een drie-eenheid als gezin, zeker in mijn jonge jaren heb ik een fijne jeugd gehad. Maar ik heb ook altijd gevoeld dat ik ergens buiten viel. Je zou kunnen zeggen dat ik de eerste Nederlander was in de familie, al mijn broers en zussen waren in Suriname opgegroeid, met een enorme focus op hiërarchische normen en waarden, op beleefd zijn. Ik had een unieke positie in de familie, en toen ik begon te puberen, werd dat een probleem tussen mij en mijn vader.’

Wat voor man was je vader in die tijd?

‘Wij lijken op elkaar, we treden beiden graag op de voorgrond. Mijn vader hoefde daar weinig voor te doen, want als hij ergens binnenkwam, draaiden alle hoofden om. Dat was niet alleen maar uiterlijk, maar ook een kwestie van aura en energie. Hij is op jonge leeftijd vader geworden en vaak teleurgesteld in de liefde, daar schuilt een zekere tragiek in. Hij bleef maar zoeken, bij mijn moeder vond hij eindelijk de liefde. Mijn vader gaf me zelfvertrouwen. Hij zei altijd: ‘Kind, je kunt alles, je bent fantastisch, je bent slim, je bent intelligent.’ Maar hij was ook heel streng. Dan kwam ik de trap af en zei hij: ‘Denk je echt dat je met al die kleurtjes op je gezicht naar school gaat? Ik dacht het niet. Ga je maar omkleden, en was je gezicht.’ Hij kon ook klappen uitdelen. Dat is die koloniale erfenis, de patronen die nu eindelijk worden doorbroken.’

Je praat met empathie over het geweld in huis.

‘Het is misschien hypocriet, maar ik ben vergevingsgezind naar mijn vader. Ik praat het niet goed, en ik heb mijn eigen kinderen nog nooit geslagen. Maar ik snap de onmacht, het niet beter weten. In het geval van mijn vader: hij kwam uit een koloniale cultuur van lijfstraffen, van geweld en controle. Ik ga er volledig van uit dat mijn vader werd geslagen, dat zijn vader werd geslagen. En hoe verder we teruggaan in de tijd, hoe wreder het geweld was.’

Op je 14de ging je uit huis, wat was de aanleiding?

‘Die was eigenlijk vrij banaal. Ik vond het thuis gewoon te streng. Mijn vader zei: ‘Zolang je in mijn huis woont, gelden mijn regels, als het je niet bevalt, dan is daar de deur.’ Toen dacht ik (vette lach): That’s my cue. Het grote Amsterdam lonkte al, ik zat daar op de balletopleiding van Lucia Marthas. Eerst ging ik nog bij een halfzus wonen, vervolgens heb ik in instellingen gewoond, en begeleid op kamers. Ik was zo jong, maar ik had toen al diezelfde vechtersmentaliteit als nu. Ik was bezig met vrijheid, dat is altijd het verlangen geweest.’

Je kwam op heel jonge leeftijd als danseres te werken in de Amsterdamse discotheek iT.

‘Ik ging vanaf mijn 14de het hele weekend uit, en soms de hele week. Ik was altijd wel ergens op een feestje. Vanaf 1989 werd dat de iT. Ik zeg altijd dat ik daar ben geboren. In de iT voelde ik wat het betekent als je een plek hebt waar je kunt zijn wie je bent. Hoe vrijheid eruit kan zien. Het grappige was, Manfred (Langer, de eigenaar, red.) wilde eigenlijk liever niet dat er meiden in zijn club werkten, we werden om de zoveel tijd ontslagen. Maar ik zag er in die tijd androgyn uit, ik mocht altijd blijven. Ik had de sleutel van de zaak, ik woonde om de hoek en als ik fruit wilde eten, dan liep ik even naar de iT, haha. Voor mij ligt in die club de basis van alles wat ik daarna ben gaan doen.’

In die periode leerde je ook de vader van je zoon Salvatore kennen. Hij bleek een gewelddadige man voor wie je moest vluchten. Hij pleegde daarna suïcide.

Voorzichtig: ‘Maar over hem ga ik nu niets zeggen. Ik moet leren mijn zoon daarin meer te respecteren, voor hem is het niet leuk om steeds in de media te moeten lezen over een vader die hij nooit heeft gekend. Het is een lastige afweging, want ik vind het wel belangrijk over partnergeweld te praten. Dat kan net als racisme bloeien en groeien in een omgeving van schaamte en stilte.’

In het televisieprogramma De geknipte gast vraagt presentator Özcan Akyol over het partnergeweld dat je hebt meegemaakt: ‘Waarom liet je dat gebeuren?’

‘Precies zo’n vraag geeft aan wat het probleem is, en waarom mensen er niet over willen praten. Waarom laat jij dat gebeuren? Ja, hallo, denk ik dan, ik vroeg daar toch niet om? Ik zat vast in een spiraal waar ik niet uitkwam. Deze samenleving doet nog steeds veel aan victim blaming. We kijken naar wat het slachtoffer had moeten doen of laten. Terwijl het de plegers zijn die de juiste omstandigheden creëren. Ze geven je alle tijd en aandacht. Je bent zo’n fantastische, zelfstandige, sterke vrouw. En dan gaan ze langzaam knagen aan dat opgebouwde zelfvertrouwen. Voordat je het weet denk je: ben ik nou gek? Ligt het nou aan mij? Gelukkig kan ik nu op mijn 52ste zeggen: das war einmal. Ik waardeer mezelf nu anders, ik heb daar een ontwikkeling in doorgemaakt.’

Simons krijgt nog een dochter, Levi; ook de relatie met deze vader houdt geen stand. Het zijn intense jaren, ook omdat Salvatore als baby ernstig verbrand raakt door een ongeluk bij zijn vader thuis, en nog lange tijd verzorging nodig heeft. In 1995 keert het tij voor de alleenstaande moeder. Tijdens een optreden in het programma Countdown komt ze in het vizier van tv-baas Lex Harding, die haar vraagt om ‘vj’ te worden van een gloednieuwe zender: TMF.

Het is het begin van een succesvolle televisiecarrière. Nadat ze TMF heeft verlaten, presenteert ze uiteenlopende tv- en radioprogramma’s en schrijft ze columns. Simons wordt (in typische jarennegentigbewoordingen) bewierookt door de Nederlandse pers. ‘Ze is mooi, spontaan en trendsettend’, schrijft Playboy. ‘Een tv-babe uit duizend, even veelzijdig als haar werkgevers’, constateert de NCRV-gids.

Wat mij opviel aan interviews van toen, is dat je je op de vlakte houdt over thema’s waarover je je nu wel uitspreekt. Zo zeg je als 27-jarige tegen het AD over het feit dat je een van de weinige zwarte presentators bent: ‘Ik ben er niet echt bewust mee bezig. Ik zie het zo: de een is blank, de ander niet.’ Meende je dat?

‘Ja, zo stond ik er toen in. Ik was een alleenstaande jonge moeder, ik was bezig met overleven. En al terugkijkend denk ik ook: het was een handig overlevingsmechanisme. Ik weet nog dat de programmadirecteur bij mijn afscheid bij TMF zei: ‘Jammer dat je gaat, maar nu hoeven we tenminste niet meer die apenmuziek te draaien.’ Tegen de tijd dat ik me voor het eerst echt uitsprak tegen racisme had ik al twintig jaar achter de rug van mijn mond houden. Dat was heel laf, maar ik had andere prioriteiten. En misschien was het ook egoïsme. Ik heb lang gedacht over racisme: als ik het aankan, dan moeten anderen het ook aankunnen.’

Het startschot voor jouw activistische en politieke carrière is een uitzending in 2015 van De Wereld Draait Door. Daarin gebruikt schrijver Martin Šimek het woord ‘zwartjes’ om vluchtelingen te beschrijven. Twijfelde je daar aan tafel of je iets moest zeggen?

‘Ik heb in een paar seconden een heel gesprek met mijzelf gevoerd. Want ik voelde dat ik iets moest zeggen, anders was ik geen knip voor de neus waard. Maar ik wist ook: als ik iets zeg, dan ben ik niet langer die leuke, exotische, spontane presentatrice. Ik besloot hem een vraag te stellen, en ik stak die bewust in met een kalm, diep stemgeluid.’

De dagen na de uitzending werd je overspoeld door haatberichten en dreigementen. Dat was het begin van online haatcampagnes en ernstige bedreigingen. Is die periode de zwaarste in je leven geweest?

‘O, nee. Bij lange na niet. Ik heb fysiek ondergedoken gezeten om aan partnergeweld te ontsnappen. Maar het was voor mijn ego wel pijnlijk, want ik was jarenlang die populaire televisiepersoonlijkheid geweest, en nu was ik van de ene op de andere dag volksvijand nummer één. Tegelijkertijd wist ik ook: ik was mede zo populair omdát ik me niet uitsprak.’

In de documentaire Sylvana, demon of diva, over de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, komen voorstanders van Zwarte Piet verhaal halen bij jou thuis.

‘Dat is nog wel vaker gebeurd. Ik kan overigens zeggen: als bepaalde mensen in mijn omgeving thuis waren geweest, dan was het heel anders afgelopen. Deze mensen mogen blij zijn dat er niemand thuis was, is all I’m saying.’

De Groene Amsterdammer schrijft over de documentaire: ‘Je ziet haar gevecht tussen redelijk willen blijven en razend worden.’ Herken je je hierin?

‘Zeker. Ik denk dat weinig mensen in Nederland überhaupt begrijpen wat een enorme zelfbeheersing ik heb. Toen ik net de politiek in kwam, wist iedereen hoe ik het moest doen en wat ik moest zeggen. In die documentaire zit bijvoorbeeld een gesprek met een zekere Bert van D66, hij kwam mij bij een bijeenkomst met een biertje in de hand vertellen dat hij het helemaal met mij eens is, maar dat ik niet het woord ‘racisme’ moet gebruiken. Hij ging maar door. Ik bleef rustig, maar vanbinnen dacht ik: ‘Tief toch gewoon op, jongen, ik weet al wat je wil zeggen!’

Hoe is je dat afgegaan in de Kamer, het gevecht tussen redelijk blijven en razend worden?

‘Het is nog steeds een worsteling. En soms word ik ook gewoon razend, zoals in debat met minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid, red.), die weigert onderzoek te doen naar het excessieve politieoptreden in Staphorst, en ook nog eens doet alsof ik alle politiemensen wegzet als racisten. Ik vind eigenlijk dat meer Kamerleden razend zouden mogen worden.’

Terwijl jij stevige kritiek uit over de politiebejegening van Kick Out Zwarte Piet-activisten, wierp zij jou toe: ‘Ik laat niet 60 duizend mensen die zich dag en nacht inzetten voor onze veiligheid wegzetten als racisten.’ Daarna kreeg je verschillende boze politiemensen op je dak.

‘Terwijl, ik heb nooit beweerd dat alle politiemensen racistisch zijn. Ik kreeg vervolgens brieven van politieagenten die zo emotioneel waren dat ik dacht: jij zou verplicht met verlof moeten, je bent een gevaar op straat. Het werd ook persoonlijk: Sylvana begrijpt het niet, Sylvana moet maar eens koffie komen drinken, en zien hoe de politie echt werkt. Uiteindelijk is dat allemaal ruis. Wat voor mij telt: ik ben in gesprek met de minister, die weigert een onderzoek in te stellen, en drie dagen later zegt haar eigen Inspectie Justitie en Veiligheid: dat onderzoek gaan we wel doen. Dan heb ik m’n doel toch bereikt.’

Je hebt in de begindagen van jouw Kamerlidschap meermaals duidelijk gemaakt dat je je niet veilig voelt. Een pijnlijk voorbeeld is een commissievergadering, waarin je je beklaagde over intimiderend gedrag van PVV-lid Harm Beertema. Voorzitter Ockje Tellegen viel vervolgens minutenlang tegen je uit.

‘Ik zei in die commissie dat ik me niet veilig voelde, en haar reactie was: je bént hier ook niet veilig. Ze zei ook: ‘Zo doen we het hier al jaren.’ En weet je waarom ze zo tegen mij deed? Omdat het geaccepteerd is. Omdat het oké is om tekeer te gaan tegen mensen als ik.’

Is dat gevoel van onveiligheid op het Binnenhof gebleven?

‘Ja. Ik moet elke dag naar een gebouw waar het volkomen geaccepteerd is dat mensen met macht en invloed zeggen dat kolonialisme het mooiste is dat Nederland ooit heeft gekend. Waar ik in de lift sta met iemand die vindt dat mensen die op mij lijken het land uit moeten, want dat zijn uitvreters. Waar de meerderheid van de mensen met wie ik samenwerk, moeite heeft met mensenrechten zoals transgenderrechten.’

Aan wie heb je wel steun gehad in de kamer?

‘Aan de fractie van de Partij voor de Dieren. Ik kan het goed vinden met de Kamerleden Nilüfer Gündoğan en Liane den Haan. Ik heb prima samengewerkt met de heren van Denk, met Volt, met GroenLinks en een aantal SP-leden.’

Heb je ook vrienden gemaakt?

‘Ik kan het goed vinden met Lammert van Raan (Partij van de Dieren, red.), maar we gaan niet in onze vrije tijd samen iets leuks doen, ofzo. Ik heb wel een vriendschap opgebouwd met voormalig VVD-lid Daan de Neef, die de Kamer vorig jaar heeft verlaten. Ik zie hem en zijn vriendin (Leonie Gerritsen, Haags Raadslid voor de Partij voor de Dieren, red.) wel buiten werktijd, ik mag hem heel graag.’

Als Kamerlid diende je moties in op het gebied van bestaanszekerheid, jeugdzorg, asiel. Maar het meest gewaardeerd ben je om jouw invloed op het slavernijdebat, met name je inbreng tijdens een plenair debat in 2021, waarin je vertelt over je eigen familiegeschiedenis. Was dat een vooropgezet plan?

‘Nee, ik hield me aanvankelijk afzijdig van het debat. Maar toen Rutte erover begon dat het koloniale verleden zo lang geleden was, toen dacht ik: en nu ben je een schijnheil. Hij was dat debat namelijk begonnen met een beschrijving van zijn bezoek aan het Namenmonument in Amsterdam ter nagedachtenis van alle Joden die omkwamen in de Tweede Wereldoorlog. Rutte vertelde hoe helend dat monument was voor de nabestaanden. Ik dacht: waarom zouden excuses niet helend werken voor de slachtoffers van slavernij? Dus toen ben ik naar de microfoon gestapt, en heb ik verteld over de oma van mijn moeder die nog leefde in slavernij, hoe het slavernijverleden helemaal niet ver weg is, en wij in onze familie nog over haar praten. Ik zei dat ik nooit zou toestaan dat de ene Nederlander tegen de ander zou zeggen: ‘De Tweede Wereldoorlog herdenken, dat is toch zo lang geleden?’

Mede dankzij jouw bijdrage veranderde premier Rutte van gedachten over het belang van excuses. Hoe belangrijk is het om dit soort onderwerpen persoonlijk te maken?

‘In dat debat was het gepast. Maar het is ook kwetsbaar dat ik mezelf in de strijd moest gooien om het probleem bij een premier te laten landen. Slachtoffers zouden eigenlijk niet genoodzaakt moeten zijn om hun pijn steeds op tafel te werpen, teneinde verandering teweeg te brengen. Na mijn bijdrage maakten sommige mensen bezwaar tegen mijn verhaal, ze gingen rekenen en zeiden dat mijn verhaal niet kon kloppen. Nu zeg ik: de opa van mijn vader, want daar kan geen discussie over zijn.’

Familiebanden zijn belangrijk, zo blijkt uit het lange gesprek in haar Haagse pied-à-terre. Simons is hecht met haar moeder Rolinde, met haar eigen kinderen Salvatore en Levi. Haar vader pleegde in 1996 suïcide, een ander pijnlijk hoofdstuk waar Simons niet graag over praat, om anderen te beschermen. ‘Ik heb zijn daad nooit begrepen, vooral omdat het mijn moeder zo veel pijn heeft gedaan. Maar zij is nu gelukkig hertrouwd, ik vind het pijnlijk voor haar om die geschiedenis te herkauwen.’

Wat haar vader heeft nagelaten, wil Simons benadrukken, is een hechte en vooral gigantische familie. ‘Dat zijn mijn broers en zussen – ik praat niet over ‘half’. We hadden laatst onze jaarlijkse familiedag, dan zijn we met honderd mensen samen. Wij zijn warm met elkaar, dat heeft mijn vader toch voor elkaar gekregen.’ Als haar kleindochter Nalia (3) ter sprake komt, licht haar gezicht op. ‘Bij ons in de fractie (Simons en haar medewerkers, red.) zitten drie oma’s, als wij samenkomen, gaan we he-le-maal los. Zo’n klein meisje in je leven is zo leuk.’

Wat betekent het omaschap voor jou?

‘Heel veel! Ik heb een zware tijd achter de rug. Ik zeg vaak dat alle haat en weerstand me niet raakt, maar het heeft natuurlijk wel impact gehad. En dan is er iemand die niets van je weet, die naar jou kijkt en alleen maar vrolijk roept: ‘Oma!’ Ik hoef helemaal niets te doen, I’m being loved.’

Je bent een 52-jarige alleenstaande oma, hoe bevalt dat middelbare bestaan?

‘Het is een interessante levensfase. En ik vind het heerlijk om zonder man te zijn, dat gevoel komt uit mijn tenen. Ik heb mijn kinderen, mijn nageslacht, mijn vrienden en vriendinnen. Misschien heeft het te maken met mijn ontwikkeling als feminist, maar op dit moment denk ik: laat mij maar met rust. Ik kom bovendien ruimschoots aan mijn trekken. En ook even een shout-out naar alle leuke mannen die met mij flirten, want ik heb de laatste tijd zoveel sjans. Laatst nog in de auto, bij het stoplicht. Die man weet dan heus wel wie ik ben, en toch denkt hij: ik ga ervoor. Ik vind dat leuk.’

Ik heb het idee dat de maatschappelijk houding naar jouw persoon is verbeterd. In 2017 was er nog het carnavalslied Oh Sylvana, er was op Facebook een uitzwaaipagina voor jou. Dat soort massale haatuitingen zie ik niet meer, klopt dat?

‘Ja, dat ben ik met je eens. Ik heb in de rechtbank gestaan met 22 mensen die online de meest verschrikkelijke dingen over mij zeiden, dat soort haat komt nu minder vaak voor, ik kan me bovendien zonder beveiliging redelijk vrij bewegen op straat. Er zijn daarnaast zulke grote positieve ontwikkelingen gaande. We zijn goed bezig: de excuses voor het slavernijverleden, het koningshuis dat stelt: we moeten onze eigen rol onderzoeken. Er komt een slavernijmuseum. Daar doen een paar Twitterroepers niet aan af.’

Hoor ik optimisme in je stem?

‘Ik ben sowieso optimistisch ingesteld. Maar mijn hoop ligt wel bij de toekomst, bij de komende generatie, en de generatie daarna. Die groeit op in een heel andere wereld, en die vinden racisme, seksisme, validisme en zelfs kapitalisme geen vanzelfsprekendheid meer. En daar word ik vrolijk van.’

We spreken Sylvana Simons ten slotte nog een keer, vijf dagen nadat ze heeft bekendgemaakt te vertrekken als lijsttrekker. Ze is die week in krantenartikelen geprezen om haar invloed op het Nederlandse politieke landschap, haar voortrekkersrol in de strijd tegen seksisme en racisme. De lofbetuigingen dwingen wellicht af dat het rouwproces nu echt kan beginnen: Simons oogt kwetsbaarder, alsof ze door de erkenning voor haar werk niet langer in de overlevingsstand hoeft te staan. ‘Ik heb ontzettend veel lieve reacties gehad. Maar het doet niet minder pijn, ik blijf het jammer vinden dat ik dit werk moet opgeven.’

Ze ziet uit naar Prinsjesdag, zegt ze, ze wil haar werk als lid van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening goed afronden. Ze is nog niet weg. ‘Wat ik boven alles wil is de rust vinden om te reflecteren op de afgelopen acht jaar. Want dat waren heftige jaren waarin ik mezelf niet altijd heb toegestaan om te voelen wat ik moet voelen. Om echt tot zelfreflectie te komen, heb je afstand nodig. Daar zie ik naar uit, om uit al deze gebeurtenissen de juiste lessen te trekken.’

Maar laat er geen misverstand zijn, die trots, of gevoel voor eigenwaarde waarover Simons sprak, die is niet minder nu ze haar lijsttrekkerschap opgeeft. ‘Ik heb ervoor gezorgd dat een hele groep mensen, die zich nooit vertegenwoordigd voelde, zich is gaan bemoeien met politiek. Ik ben hopelijk een voorbeeld voor een nieuwe lichting mensen die de politiek in wil. Ja, ik zou wel een mentor willen worden.’