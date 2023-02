Studio in Maastricht husselt zorgvuldig duizend-en-een smaken tot voltreffers van gerechten

Restaurant Studio in Maastricht. Beeld Els Zweerink

De paddestoel cordyceps (ook wel rupsendoder genoemd) speelt een hoofdrol in de momenteel erg populaire, superspannende HBO-serie The Last of Us. Daarin evolueert deze parasitaire schimmel, die zich normaal in levende rupsen en andere insecten huisvest om hen van binnenuit op te eten, tot een soort die ook mensen kan besmetten. Het gevolg is een dystopische zombie-apocalyps, waaruit twee helden dan een weg moeten zoeken. We zijn verbaasd, en een beetje bezorgd, als we zien dat restaurant Studio in Maastricht cordyceps doodleuk in een voorgerecht serveert. Het potentiële einde van de wereld zoals we ’m kennen wordt geflankeerd door sint-jacobsmossel op twee manieren, kefirwei, tahinsaus, cevichemarinade, zalmeitjes en sparretop-olie. ‘Als ik tegen gang drie ineens klikgeluiden begin te maken en wazig uit mijn ogen kijk, kun je er beter vandoor gaan’, zeg ik tegen mijn tafelgenoot – zij eet vandaag vegetarisch en de chef heeft verteld dat hij de cordyceps, vanwege die rupsen natuurlijk, doorgaans niet aan vleesmijders serveert. Daarover valt te twisten, lijkt mij, hoewel ik me kan voorstellen dat het voor een vegetariër nog extra vervelend is om in een vleesetende zombie te veranderen.

Studio Wycker Grachtstraat 24, Maastricht

www.studio.restaurant

Cijfer: 8

Vast menu van vijf (€ 79), zes (€ 92) of zeven gangen (€ 105). Op weekendavonden alleen zeven, tijdens de lunch ook vier. Vanaf eind maart is Studio alleen nog doordeweeks open. Vegetarisch kan, maar zou ik voorlopig niet doen.

Zuigende Ibiza-house

Dit alles even ter inleiding van onze lunch bij restaurant Studio, een klein zaakje dat sinds een jaar of twee in een fraai oud pandje in het centrum van Maastricht zit. Chef-eigenaar Gilbert von Berg kookte eerder zeventien jaar in het superchique en klassieke Château Neercanne in het Jekerdal. In Maastricht begon hij voor zichzelf, in een moderne zaak waar het allemaal wat avontuurlijker en losser kan. We worden ontvangen door twee hartelijke dames, en ook de dame en heren uit de keuken komen regelmatig even aan tafel. Er staat, wel écht irritant hard, een wonderlijk eclectische playlist op waarop van die zuigende Ibiza-house wordt afgewisseld met Miley Cyrus, Crowded House en Nirvana.

Ook het eten is eclectisch, maar dan wél goed uitgevoerd. De vegetarische amuses beloven goeds: een krokant taartje met romige macadamia-knolselderijcrème, aangemaakte rettich, mosterdzaad, wasabi en sumak – er zit ook nog iets van kerrie in. Er is ook een hapje van ingekookte tomaat met gepofte aubergine, labneh en komijn, en een Thais aandoend currysoepje. Dan volgt voornoemde coquille met zombiepaddestoel – zowel rauw geserveerd in de cevichemarinade, als net even in de schelp aangetikt door wat hitte. Vooral de saus van tahin, kefir en spar met de gezouten zalmeitjes, vier ingrediënten uit compleet verschillende keukens, werkt ontzettend goed. De tahin geeft die een subtiele, nootachtige romigheid die erg fijn aansluit bij de zilte, pekelige kuit en het zoete schelpdier. De cordyceps vind ik zelf niet bepaald een ingrediënt om de toekomst van de mensheid voor op het spel te zetten – het zijn een soort oranje fliebertjes die inderdaad wat paddestoelig smaken.

Tetterende smaken

Een uitstekende, stevige tartaar van even gezouten kalfshaas is in het tweede gerecht aangemaakt met crème fraîche, en wordt geserveerd met gestoofde, geplukte en daarna krokant gebakken ossenstaart. Ook hier komen in de saus weer allerlei tetterende smaken samen die elkaar desalniettemin niet in de weg zitten: jus de veau die nog extra hartigheid heeft gekregen door toevoeging van dashi, een lekker pittige olie met kruiden uit Szechuan, steranijs en kruidnagel, en fris aangemaakte sla. Heel goed. In het gerecht met kingkrab, gegaard in boter, vinden we het wel een beetje te druk geworden. De zoete krab ligt in een vinaigrette met de smaken van een waldorfsalade (bleekselderij, dille, appel, rozijntjes), en op knolselderij in mayonaise, eroverheen wordt een schuimige champagnesaus geschept. Het zijn zo veel smaken en associaties dat de mooie krab een beetje wordt ondergesneeuwd.

Coquille in twee bereidingen. Links: ceviche met jus van kefirwei en ikura. Rechts: de coquille met 'zombiepaddestoel' (cordyceps), tahin, sponszwam en sparrentop-olie. Beeld Els Zweerink

Dan een stukje gebakken rogvleugel, dat misschien wat textuur en smaak betreft iets beter op kan tegen zo veel smaakgeweld. Er ligt een Chinees geïnspireerde XO-saus van Hollandse garnalen bij, een Zuid-Amerikaans aandoende groene salsa van tijm, habaneropeper en angosturabitters, een Franse schaaldierenbisque met Indiase tandoorikruiden en een Thaise gestampte salade die de chef een laarb noemt, maar die mij meer een soort som tam lijkt, met sliertjes gestampte groente in plaats van met gehakt. Dat zijn zo vijf wereldkeukens op een stukje rogvleugel – op papier had ik het ook nooit zien werken, maar op de een of andere manier gaat het hartstikke goed.

Hertenrug van de Veluwe met hertenpeper, gepofte bietjes, groene harissa, jus van maitake, sjalot en specerijen. Beeld Els Zweerink

Gedurende de lockdown heeft Studio donburi geserveerd, Japanse rijstkommen met beleg, en dat is zo goed bevallen dat ze er nog altijd eentje in het menu stoppen. De ronde, warme sushirijst is heel smakelijk en bovenop ligt een venkelsalade met wat mandarijn en een gelakt stukje gestoofde en daarna knapperig gebakken shortrib, sesam, en een nogal geweldige saus van gedroogde bonito en vin jaune. De chef heeft een raar hoofd voor smaken, maar het werkt allemaal wél. Het hoofdgerecht is hertenrug van de Veluwe met wat stoofvlees ernaast en een braadjus met eikhaas, sjalot en specerijen. Er liggen een paar verrukkelijke bietjes naast, gedroogd tot het bijna een soort Agen-pruimpjes zijn geworden, en een groene harissa.

O fuck, een vegetariër

Het valt wel op dat ze bij Studio weinig met groenten doen – de wilde, eclectische combinaties en bereidingen waar deze zaak zich echt mee onderscheidt, betreffen bijna alleen het vlees, de vis en de vele interessante sauzen en smaakmakers; er staat zelfs geen enkel vegetarisch gerecht op de kaart. Dat is precies waar het vegetarische menu, dat we ruim van tevoren hebben aangekondigd, ook op spaak loopt. Terwijl ik verwend word met allerlei grappige vindingen, krijgt mijn tafelgenoot een serie gerecht-achtige creaties die het best kan worden samengevat als het ‘O fuck, hebben we nog iets vegetarisch?’- menu.

Als voorgerecht krijgt ze een rommelig slaatje met avocado, blokjes tomaat en komkommer en quinoa; de kingkrab is vervangen door een gepocheerd ei dat ook nog net te gaar is, de rog door zijdetofu, en het hoofdgerecht is een bordje grove Palestijnse couscous. Het is allemaal niet slécht – koken kunnen ze wel bij Studio en er zijn sauzen en condimenten te over. Maar dat vegetarische menu kost € 105, en dan mag je gewoon echt wel verwachten dat er iets meer werk in wordt gestoken dan een hutsekluts van bijgerechten van het reguliere menu, aangevuld met wat er toevallig nog in de koelkast lag. Als je voor 105 euro geen héél erg goed groentemenu kunt serveren, bied het dan liever gewoon niet aan, dan gaan we wel ergens anders heen. Een onsamenhangend garniturenmenu voor die prijs is je reinste afzetterij.

IJs van peperkoek, met gebakken kweepeer, jus van Sakura-thee met citrus, shiro miso en koffie-karamel. Beeld Els Zweerink

Het dessert is weer een voltreffer. Gebakken kweepeer wordt geserveerd in een soort jus van Japanse kersenbloesemthee, een vinaigrette met koji-olie, dopjes shiro miso, peer, peperkoekijs, een koekje met wat bittere gemalen koffie en zest van bergamot (de citrusvrucht die ook earlgreythee zijn smaak geeft). Het is eigenlijk een wonderlijk licht nagerecht, terwijl het werkelijk uit elkaar knalt van de smaak: bloemig en bitter en hartig, fris en aromatisch. Echt heel erg goed.

Vlak voor we weggaan vertelt chef Von Berg tussen neus en lippen door dat hij vanaf april een volledig parallel, volwaardig vegetarisch menu wil gaan serveren. Daar kijken we dan alvast naar uit – zonder zombiepaddestoelen graag.