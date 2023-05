Storingsmonteur, vrijwilliger, zanger: John uit Appingedam is het allemaal – en meer

John Molenberg Beeld Jan Dirk van der Burg

John Molenberg (62), Appingedam

John is allround storingsmonteur, maar nog allrounder in het vrijwilligerswerk. Bij vereniging De Zonnebloem, bij Petje af, bij het Rode Kruis en vroeger als penningmeester van aquariumvereniging de Maanvis in Farmsum, om maar iets te noemen. Vandaag is hij zanger in popkoor Mixed Melody, dat op het hippiefestival van Appingedam – HippieDaam – de Woodstock-vibe naar de Eemsdelta brengt. ‘Als hier iets is, dan zijn we erbij. Met het festival Dickens in Daam bijvoorbeeld, of binnenkort weer met het zeemannengebeuren. Wij zijn met 26 vrouwen en twee mannen, ik moet een beetje de onderbas erin leggen, we zingen vierstemmig. Als er maar één aandachtig luistert in het publiek, dan is het voor mij al goed. De kleding hadden we van een zaakje hier dat ermee ophield. Heb ik ook nog een clownspak meegenomen, ik ben ook weleens clown.’ En als John volgend jaar pensioneert, gaat hij van start met zijn grootste project: een legomuseum annex speelgoedmuseum annex bed and breakfast voor de mensen met de kleine portemonnee, in een oude stoffeerderij. ‘We hebben met zeventien man de afgelopen drie weekenden alles verhuisd. Vroeg mijn zoon: pa, heb je je rotzooi nou ook weggegooid? Had ik gedaan, maar hij zag er niks van.’