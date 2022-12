Een onvolledige erectie overkomt de beste minnaars, weet actrice Joy Delima, maar ze begrijpt echt niet dat mannen dan net doen alsof er niets aan de hand is.

Ik weet nooit zo goed wat ik aanmoet met halve erecties die niet worden erkend door de eigenaar. Het gebeurt best vaak dat een man moeite heeft met stijf worden of blijven tijdens de eerste keer seks. Dat is uiteraard helemaal oké en overkomt de beste minnaars weleens. Maar wat ik dan altijd extreem ongemakkelijk vind, is wanneer hij de half slappe penis ontkent. Gewoon echt doet alsof het niet aan de hand is. Maar je ziet toch dat ik zie dat je penis niet... stijf is? En jullie weten hopelijk toch ook dat ik dat kan voelen? Gepenetreerd worden door een slappe penis die net nog hard was doet bij mij niet zo veel.

Mannen, het is ook voor jullie oké om te stoppen tijdens de seks, hè? Ik schrijf vaak over hoe ik als vrouw de ruimte niet voel seks te stoppen, maar ik zie júllie soms ook verdwijnen in je hoofd. Waar die slappe penis ook vandaan komt; of het nou zenuwen zijn, vermoeidheid of verliefdheid: je staat volledig in je recht om een stapje terug te doen of te vragen om extra voorspel bijvoorbeeld. Maar stop alsjeblieft die slappe piemels in vagina’s te proppen.

Ik vind het oprecht elke keer weer zielig, want ik wil geloven dat ik ruimte laat voor de ander om te stoppen, maar alsnog blijven ze zichzelf en hun halve erectie forceren.

Als ik terugdenk aan mijn partners die soms moeite hadden met stijf worden, heb ik nooit aangedrongen, ergernis uitgesproken of mijzelf boos zitten vingeren in een hoekje en ‘prima, dan doe ik het zelf wel’ gemompeld. Ze wilden allemaal zelf doorgaan. En ja, het kan dat er dan, na vijf keer porren met zo’n penis die steeds bijna dubbel knakt, van mijn gezicht was af te lezen dat ik liever samen op de bank The Office US wilde kijken. Vergeef me, mijn acteerwerk laat ik graag buiten de deur.

Toen ik er laatst met een goede vriendin over sprak, had zij precies dezelfde ervaring als ik, dus ik weet dat het niet alleen een ‘probleem’ is van de mannen in mijn leven.

Mijn reacties op de slappe piemels waren per persoon anders: ik heb eens geprobeerd om het net als hij compleet te negeren, wat echt ab-surd was, want het condoom bleef niet eens meer strak zitten. Ik heb een keer gepoogd allemaal lieve en geile dingen tegen hem te zeggen en toen werd diegene boos. Hij zei: ‘Je hoeft me niet extra te kleineren, oké?’ Ik heb ook ooit gewoon gevraagd: ‘Ben je oké?’ En toen zei hij snel: ‘Ja, hoezo?’ O, gewoon, omdat je al een minuut lang een halfgare croissant in mijn vagina probeert te duwen. Maar ga vooral door.

Ik krijg vrijwel nooit een reactie terug die de situatie erkent. En ik snap het. Als ik niet nat word, ontken ik dat ook liever en hoe meer ik mij bewust word van de droogte, hoe verder de geilheid te zoeken is. Maar het lijkt alsof deze mannen meer last hebben van prestatiedruk − die ze hoogstwaarschijnlijk door porno en onze patriarchale maatschappij is aangepraat, en voor hen dus ook nadelig uitpakt omdat ze niet kwetsbaar durven zijn.

Zo veel verschillen we eigenlijk niet van elkaar in bed. Wat je gender ook is, op wie je ook valt, of je nu een penis of een vulva hebt: we worden allemaal weleens onzeker tijdens seks en we verdienen het allemaal om dan even te kunnen stoppen. Ons lijf kan geen groter stopsignaal geven dan het wegvallen van vocht of erecties. Laten we eens proberen daarnaar en naar elkaar te luisteren.

