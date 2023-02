Stijn de Vries wordt warm van kunstboekhandel Mendo: ‘De inrichting is gewoon absurd goed’

Stijn de Vries is het meest op zijn plek in kunstboekhandel Mendo in Amsterdam. Beeld Jordi Huisman

Waarom heb je voor Mendo gekozen?

‘Dit is mijn favoriete winkel in Amsterdam. Toen een vriend me deze winkel liet zien, kwam ik erachter dat er boeken bestaan waarin je kunst kunt bekijken van andere fotografen. Er ging een wereld voor me open. Je kon overal doorheen bladeren en je rook de geur van dat papier. Ik kon alleen maar denken: ik moet alles hebben. Zo begon mijn verzameldrift. Ik blader graag door fotoboeken voor inspiratie voor mijn eigen shoots en omdat ik geobsedeerd ben door het werk van andere fotografen en kunstenaars.’

Wie? Stijn de Vries (24)

Waar? Kunstboekhandel MENDO

Werkzaamheden? Presentator, fotograaf en journalist

Wat vind je zo mooi aan deze plek?

‘De winkel zit sinds een paar jaar in Hotel de L’Europe, een hele fijne plek op een druk punt van Amsterdam, een rustige en kunstige haven. Er zijn plekken waar je kunt gaan zitten met een boek en gewoon even kunt bladeren; het is een soort woonkamer. Dat willen ze denk ik ook uitstralen. De zachte verlichting en dat donkerbruine hout tegen de muren wil ik ook graag, het geeft een heel huiselijk gevoel. Die tafel in het midden van de winkel met die grote kroonluchter erboven die een heel rustig licht de winkel in straalt; die wollen vloerkleden waarmee ze eilandjes creëren in de ruimte. De inrichting is gewoon absurd goed, ik word er heel warm van. Eigenlijk wil ik dit kopiëren en plakken in mijn eigen huis later.’

Hoe heb je je eigen huis ingericht?

‘Ik heb een muur in mijn huis die helemaal vol hangt met kunst. Daar hangen prints van mijn eigen werk, van jonge artiesten, kringloopkunst en vintage stukken. Schilderkunst, graphic design, foto’s. Kortom: van alles. Die muur is heel druk, daarom heb ik de rest rustig gehouden. Ik maak mijn huis warm met kunst, boeken en zachte stoffen. Ik heb door mijn hele huis stapels boeken, echt hoge stapels ook. Best hysterisch. Ik hou ook van design. Ik heb een Ligne Roset Togo, zo’n stoel met rimpels die een beetje op een drol lijkt. Hij zit als een tierelier. Ik heb hem op de kop getikt bij een jongen die ze tweedehands opkoopt en dan opnieuw vult en stoffeert. Dat scheelt qua geld echt de helft met een nieuwe. Mijn hele huis is een mix van hoog en laag. Die stoel is dan design, maar mijn bank is van Ikea. Dat mixen vind ik lekker.’

Stijn de Vries: ‘De inrichting van Mendo is gewoon absurd goed, ik word er heel warm van.’ Beeld Jordi Huisman

Hoe zou je je kledingstijl omschrijven?

‘Hier heb ik over nagedacht: Berlijn, skater, grunge, eclectisch, oversized en queer. Die woorden omschrijven mijn stijl goed. Ik hou van combineren. Zo heb ik een boerenoverall uit de legerdump, en die draag ik dan met dure schoenen of nette loafers. Ik ben een enorme ekster: ringen, kettingen, goud, zilver, parels, het kan me niet gek genoeg. Ik hou ontzettend van accessoires en sieraden, en draag ook weleens nagellak. Vroeger droeg ik dat soort dingen nooit. Ik ben opgegroeid in Almelo, ik droeg alleen maar Jack & Jones omdat iedereen dat deed. Ondertussen keek ik ’s nachts wel de H&M x Alexander Wang-modeshow op mijn telefoon. Ik was toen al geobsedeerd door mode, maar ik durfde dat nog niet uit te dragen. Nu ben ik volledig mezelf en heb ik mensen om me heen die dat vet vinden. Dus nu draag ik wel gewoon een parelketting.’

Muts

‘Ik ben obsessed met de skaterboy-esthetiek van Carhartt en ik hou van hoofddeksels – mutsen, petten, sjaaltjes. De mutsen van Carhartt zijn niet eens zo duur, ze zijn er in allemaal snoepkleurtjes en ze staan goed. Ik heb deze muts in het bruin en zwart, en wil hem ook in het lichtblauw.’

Een muts van Carhartt. Beeld Jordi Huisman

Trui

‘Deze trui is enig hè? Hij is van Yourturn, en hij is heel uitgesproken en een beetje retro. Ik kan hem overal mee combineren: jeans, een nette broek, leer. Het is een enorme hit. Ik heb er wel per ongeluk een gat in gemaakt. Ik overweeg nu er meerdere gaten in te maken zodat dat dan het sfeertje wordt.’

Broek

‘Deze broek heb ik uit de kringloop in Almelo. In Amsterdam is tweedehands echt veel te duur, dus als ik in Twente ben ga ik met mijn moeder of tante naar een kringloopwinkel. Ik ben bijna 2 meter, dus broeken zijn vaak te kort, maar deze kwam tot de vloer. En hij was maar een paar euro, dat verzin je toch niet?’

Tas

‘Deze tas is echt de ontdekking van de eeuw. Het is de Carry Bag van Weekday. Hij is minimalistisch, simpel, maar wel mooi. Ik ben freelancer, dus ik ga altijd van hot naar her. Deze tas is daarvoor perfect, want mijn laptop past erin en daarnaast kan ik er nog van alles in kwijt. Ik heb altijd de halve Etos bij me, daar heb je een tas voor, toch?’

De Carry Bag van Weekday. Beeld Jordi Huisman

Ring

‘Deze ring is van de vrouwenafdeling van Zara. Waarom zou ik alleen maar op de mannenafdeling moeten winkelen? Ik vind het een mooie ring en hij staat leuk, dus of iets nu van de vrouwen- of mannenafdeling is, who cares? Het is een miniprotest, het voelt alsof ik ermee tegen de saaie, heilige huisjes aan schop.’

Een ring van de vrouwenafdeling van Zara. Beeld Jordi Huisman

Loafers

‘Deze loafers zijn van Selected Homme. Ik zocht al heel lang naar bruine loafers met een antieke glans. Het zijn net van die antieke loafers die je opa zou dragen. Ze vallen op, maar zijn wel net. Ik combineer ze graag met jeans of een wijde broek, dat vind ik gezellig. Met witte sportsokken erin vind ik het al helemaal een vibe.’

Bruine loafers van Selected Homme. Beeld Jordi Huisman

Ketting

‘De lange ketting is van Liesch, ik hou van dat merk. Het is een ketting met een parel en een stuk handgeblazen glas. Mijn vrienden wisten dat ik deze al een tijdje op het oog had. Voor mijn verjaardag hebben ze hem voor mij gekocht, dus dat is mij heel dierbaar.’