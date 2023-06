Stel je voor dat we mannen zouden vragen of ze onze ‘kut’ willen zien

Wat als we zouden proberen onszelf een kruimel van het zelfvertrouwen van mannen toe te eigenen en met trots onze benen zouden spreiden? Niet zo’n absurde gedachte, vindt actrice Joy Delima.

Ik liet mij vroeger liever niet beffen bij daglicht. De gedachte dat ik mijn benen moest spreiden in de warmte van een zonnestraal terwijl de ander een close-up nam van mijn minst favoriete lichaamsdeel deed mij altijd huiveren. En zo lees ik helaas veel verhalen van vrouwen die zich nooit oraal laten bevredigen, uit angst voor wat hun partner vindt van hun vulva. Nooit. Niet eens in het donker.

Ik snap dat wel, want ik groeide op met dezelfde beperkende overtuigingen. Zelfs voordat ik toe was aan seks had ik al besloten dat jongens mijn vulva lelijk zouden vinden. Het heeft er nooit toe geleid dat ik orale seks afwees, omdat het verlangen naar genot groter was dan de schaamte, maar het zorgde er wel voor dat ik niet uit mijn hoofd kwam. Wat dan weer resulteerde in seks waarvan ik eigenlijk niet kon genieten, omdat ik niet ontspande.

De meeste mannen met wie ik seks had, en met de meeste bedoel ik bijna allemaal, waren heel enthousiast om te worden gepijpt, wat het lichtplan ook was. Trots waren ze, om hun penis aan mij te tonen. Een beetje zoals een oude man op een naaktstrand die, zo bruin en gerimpeld als oud leer, met zijn handen in zijn zij staat terwijl hij zijn pelvis naar voren duwt waardoor die penis bijna lijkt te roepen: ‘Kijk naar mij, ik ben een pik, aanschouw mijn glorie!’

Ook de manier waarop de meeste mannen spraken over hun penis was heel zelfverzekerd. Ze gaven hun penis bijvoeglijke naamwoorden die ze waarschijnlijk ooit in pornofilms hadden gehoord of die ze werden aangepraat door vrouwen met wie ze het bed deelden.

En ik weet dat er ook veel druk ligt op hoe een penis eruit zou moeten zien en wat je ermee zou moeten kunnen, echt. Maar zelfs piemels die niet voldeden aan het schoonheidsideaal werden met veel lof aangekondigd, wat me dan altijd weer verbaasde, omdat ik dacht: een kleine penis groot noemen, maakt hem niet groter. Sterker nog, de grootte viel me pas op toen erover werd gelogen. Een kleine(re) penis mag er toch ook gewoon zijn?

Nog zo’n voorbeeld: de dickpic. Mannen die ongevraagd foto’s sturen van hun penis naar vrouwen die ze proberen te imponeren? Shockeren? Vervelen? Ik weet oprecht niet wat het doel is als ik sommige van die foto’s zie. Grappiger vind ik het als een ogenschijnlijk normale man met wie je net twee dagen appt plots vraagt: ‘Wil je m’n pik zien?’ Het vragen om consent maakt het bijna komisch omdat duidelijk wordt dat hij gewoon z’n pik wil laten zien. Ik hoef er niet eens iets mee te doen, hij wil hem enkel tonen, zoals een kind een kleurplaat wil laten zien.

Beeld Floor Rieder

Stel je voor dat we als vrouwen massaal zouden besluiten de ballast van het schoonheidsideaal van ons af te laten glijden en mannen zouden vragen of ze onze kut willen zien. Haha. Ik kan me niet eens voorstellen waar in mijn brein die gedachte gecreëerd zou worden.

Maar wat nou als we het echt zouden pogen onszelf een kruimel van hun zelfvertrouwen toe te eigenen en met trots onze benen zouden spreiden?

Dat als we seks hebben, wij ervan uitgaan dat onze lijven goed genoeg zijn. Dat we onszelf wijsmaken dat de persoon met wie wij intiem zijn ons lichaam wil beminnen, hoe dat lichaam er ook uitziet. Dat is niet zo’n absurde gedachte, toch?

Elk lijf, en elk geslachtsdeel, verdient het om genot te ontvangen. Daar hoef je niet voor op te scheppen; je mag er gewoon zijn.

