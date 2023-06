Spectaculair om te zien, fijn voor op de socials, maar in het echte leven is stuntdressing misschien toch te lastig

Het icoon: Kim Kardashian

Stuntdressing, het was een ding de afgelopen tijd. Met als ultieme doel viral te gaan, steken beroemdheden als Doja Cat, Lil Nas X en Jared Leto elkaar de loef af als het gaat om zo krankzinnig mogelijk gekleed ter rode loper te verschijnen. Of ze daarvoor nou bijna naakt moeten of in kattenkostuum. Maar er is een celeb die alle anderen in de schaduw zet, en dan vooral vanwege haar toewijding aan de zaak, en dat is Kim Kardashian. De hele avond niet plassen en nauwelijks ademen om in een korset van Thierry Mugler te kunnen? In drie weken tijd 7 kilo afvallen om in de oude jurk van Marilyn Monroe te passen? Komt voor de bakker. In de creatie van Balenciaga die ze in 2021 droeg naar het Met Ball kon ze vanwege het gezichtsbedekkende masker niet eens kijken en veel zuurstof zal ze ook niet binnen hebben gekregen. Aandachttrekkerij, hysterisch, borderline-gevaarlijk? Allemaal, maar voor Kim telt bovenal: made you look.

Kim Kardashian op het Met Gala benefit, Metropolitan Museum of Art. September 2021. Beeld WireImage

De sterveling: Elsa Hosk

Is het verleidelijke aan de couture van Viktor & Rolf dat ze altijd aan het plagen zijn met perceptie? Een serieus defect is, zeker in tijden van sociale media-perfectie, het ergste wat iemand op de rode loper kan overkomen; die onverwachte scheur in de broek waardoor – oelala – de witte Sloggi ineens frisse lucht krijgt, of de hoge hak die pardoes in tweeën breekt.

Dat spelen met perceptie gaat bij Viktor & Rolf vaak hand in hand met het tarten van de zwaartekracht. Bij hun surrealistische show afgelopen januari in Parijs hingen de jurken omgekeerd en zijwaarts om de modellen. Bij het Zweedse model Elsa Hosk, die zich op de rode loper in Cannes meldde voor de première van La Passion de Dodin Bouffant, deed de babyblauwe jurk net alsof het van haar lichaam afviel, waardoor een beigekleurig korset zich als een onaangekondigde gast presenteerde aan de verzamelde fotografen. Heur hakken braken niet af, dat dan weer niet.

Elsa Hosk-Simone Comi. Cannes Film Festival 2023. Beeld ANP / SIPA Press France

Op de catwalk

Stuntdressing doe je meestal niet naar je werk, tenzij je werk zich gedeeltelijk op rode lopers afspeelt natuurlijk. En hoewel de catwalk prachtige prinsessenjurken biedt, zul je daarin nooit voortleven als meme. Viral potentieel vind je wel bij Moschino of JW Anderson. En wie zowel op financieel als fashiongebied echt eens uit de band wil springen, wendt zich tot haute couture, waar publiekslieveling Daniel Roseberry voor Schiaparelli en spektakelstuk-recidivisten Viktor & Rolf nog steeds regeren op stuntgebied.

Stijlschoolv.l.n.r. Schiaparelli, Kay Kwok, Viktor & Rolf, Moschino, JW Anderson Beeld Imaxtree

Huiswerk

* Het is een flinterdunne grens tussen geslaagd stunten en gestoorde cosplay. Beperk dat laatste tot bezoekjes aan Comic Con.

* Houd rekening met de aard van het event; op een huwelijk het bruidspaar outshinen mag nooit de bedoeling zijn.

* Bedenk of je écht de hele avond in een bloedheet Choupette-pak, met gezichtsbeperkende hoofdconstructie of halfnaakt wil doorbrengen.