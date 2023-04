Soms wil ze een kind. Jantine twijfelt over haar kinderwens en de vraag hoe je samen beslist of je ouders wilt worden

Lieve Coco,

Natuurlijk ben ik opgegroeid met het idee dat je er ooit zou komen. Al heel mijn leven is het in mijn beleving normaal om nageslacht te willen en nageslacht te maken. Toen ik klein was werden om mij heen continu broertjes, zusjes, neefjes en nichtjes geboren. Dat de wereld nakomelingen zou verzorgen was een aangename zekerheid. Het stond nog los van de vraag of ik zelf zou meedoen. Inmiddels weet ik dat er vrouwen zijn die al heel hun leven weten dat ze niemands moeder willen zijn, of al sinds hun tienertijd twijfelen over het ouderschap, maar ik denk dat ik een leven zonder jou lange tijd gewoonweg nooit als optie heb gezien. Moederschap was voor mij een wetmatigheid, met de afwijking van de norm was ik niet bekend.

Stoepkrijtend buurmeisje

Tot mijn 30ste was ik zo iemand die vreesde dat ze nooit met volle overtuiging zou kunnen kiezen, dat de tijd nooit rijp was, het moest maar eens een keer per ongeluk gebeuren. Daarna kwam de drift onverwacht alsnog. De aanblik van een klein, stoepkrijtend buurmeisje raakte me knalrecht in mijn onderbuik. Je vader was het met me eens, vanuit een soort organisch meebewegen. Het was geen zomaar-tussendoor-we-zien-wel-even, het was een daadkrachtig besluit dat we toen namen, een jaar of vier geleden. Je moest er komen. We lieten ons huis verbouwen zodat we een slaapkamer voor je hadden en we vertelden onze moeders dat we het gingen proberen, zwanger worden. God, je had me moeten zien destijds, er waren dagen dat ik week over de baby-afdeling van de Hema liep, mezelf soms als een gesmolten ijsbol op de vloer terugvond. Ik snap het best als jij er nog steeds van uitgaat dat je er ooit zal zijn – waarschijnlijk keek je mee bij alle pogingen thuis, en zag je het foliumzuur, het rompertje, de ovulatietesten achter in de rommella. Of je er ook verheugd over was, over je eigen komst, dat weet ik niet. Soms dacht ik van wel, dan voelde ik een warm soort levensvreugde, een brandend eitje in mijn eierstok, waarvan ik dacht dat jij het was die om mijn aandacht vroeg, maar soms proefde ik ook angst en achterdocht. Een soort terughoudendheid misschien. Verpakt in een niet zo eenduidige teleurstelling als een nieuwe menstruatie een mislukking aankondigde. Wat extra tijd zonder jou was misschien ook wel helemaal niet erg.

Wat er gebeurde na dat jaar waarin het niet echt wilde vlotten, dat is een goede vraag. Misschien was het de ervaring van een reis door Namibië, een nieuw verbond dat je vader en ik aan die ervaring overhielden, dat we plots voelden dat we ons wilden losrukken, niet wortelen juist. Misschien was het de aantrekkingskracht tot het kinderloze personage uit een boek dat ik toen las, waarin ik voor het eerst een ánder verhaal hoorde – waarna het onvermijdelijke gebeurde: de twijfel sloeg toe. Als een mokerslag. Hoe autonoom was de keuze voor jouw komst nou werkelijk geweest? En in hoeverre ingegeven door een maatschappelijk beeld? Waar verlangden we naar? Hoe wilden we leven? In de weken na die reis begon ons hoofd zich ermee te bemoeien, daar begon het denken, het bevragen, het twijfelen. We begonnen te wankelen, Coco, opeens wisten we niks meer zeker.

Overtuigde kinderwens

De twijfel heeft met jou niks te maken. Ik wil dat je dat weet. It’s not you, it’s me, of misschien is het: de wereld om ons heen. Toen je vader en ik een overtuigde kinderwens hadden, kenden we nog nauwelijks mensen die al ouders waren. De wens ontstond uit een romantisch idee, ingegeven door de liefde, of dwaasheid misschien. Het beeld van het ouderschap werd in de jaren daarna opeens rap ingekleurd, de abstractie vervangen door concrete beelden over wat het hebben van een kind in de dagelijkse praktijk inhoudt, want veel meer dan een product van de liefde zagen we dit nu voor het eerst om ons heen: de opoffering. Ik besefte dat het ouderschap niet altijd een verrijking is, maar soms ook een verschraling kan zijn.

De spijtmoeders schoten als paddestoelen uit de grond, of als duveltjes uit donkere doosjes. De wereld schrok ervan. In onderzoeken, boeken en artikelen vertelden ze dat als er een grote rode knop bestond om hun ouderschap ongedaan te maken, ze erop hadden gedrukt. Ze hielden heus wel van hun kinderen, maar de verdrukking verpletterde hen. Er bleef niks meer van ze over. Na vele eeuwen verafgoding van het moederschap bleek opeens dat moeder zijn niet voor iedereen een zaligmakend levenspad is. Het dominante verhaal liep een PR-deuk op. Misschien werd het tijd voor een tegengeluid, maar de onbevangenheid is er nu wel een beetje af.

Ik telde vorige week op openbare toiletten de verschoningskussens (11 x dames, 2 x genderneutraal, 1 x invaliden) omdat ik probeerde met een wiskundige formule een verklaring te vinden voor mijn opkomende aversie bij het moederschap. Dat vrouwen het zo vaak maar moeten oplossen is één antwoord op die som. Sinds de uitvinding van de pil en abortus mogen we kiezen of we willen dat er een kind bij komt, maar gelijkwaardig ouderschap, díé revolutie, is nog maar net begonnen. Misschien ben ik te vroeg geboren. Misschien kunnen we elkaar over honderd jaar ontmoeten? Vandaag zou ik liever je vader willen worden.

Ik krimp ineen bij het vooruitzicht dat ik als moeder altijd bezet en beschikbaar tegelijk zal moeten zijn. Daar hoef je je niet bezwaard over te voelen, zo is het gewoon. Door jou te scheppen, vernietig ik mijn eigen onafhankelijkheid. Ergens in de buurt van mijn middenrif hoor ik soms de piepende stem van mijn angst om mijn vrijheid kwijt te raken. Hoe moeten we met jou erbij nou een jaar in Osaka gaan wonen? Correspondent in Oost-Afrika worden? Elke zaterdagochtend anderhalf uur lang ongestoord de Volkskrant lezen? Nou?

Een doorsnee leven

Natuurlijk ga ik je missen als je niet komt (je nooit puber zien worden, wijs en opstandig, eerst je okselhaar afscheren en dan weer laten groeien, de gesprekken over onzekerheid en verlangens die nooit gevoerd zullen worden), maar er ontstaat ook ruimte, lucht, een zorgeloze horizon. Hoewel, in zekere zin lijkt het me makkelijker om je wél te krijgen. Niemand iets uit hoeven leggen. Want mag je zonder kind wel een doorsnee leven leven, niet in Osaka gaan wonen, geen kunstenaar worden? Staan we het toe dat een kinderloze vrouw een middelmatig leven leidt, niks spectaculairs bereikt en gewoon tevreden is? Als niet-moeder zal ik opgewekt, uitgerust en zinnig moeten zijn. Ertoe doen, iets ánders nalaten, een hongersnood oplossen, me nuttig maken. Zéker niet middelmatig zijn en de kantjes ervan aflopen. Ik zal moeten bewijzen dat ik alle vrije tijd die ik overhield door jou niet op te voeden waardig heb besteed. In die zin zou je komst ook een verlossing betekenen.

Maar, en dit zal niet leuk zijn om te horen, hoe kan ik er zeker van zijn dat jij je vader en mij niet uit elkaar zal drijven? Dat alle huilbuien, slapeloze nachten, de verplichtingen die bij de basisschoolleeftijd horen (dat ons gezin een bedrijf wordt, weet je wel), dat die geen wig zullen drijven? Ik haat het dat wij ooit hebben uitgezocht hoeveel je kost, dat we weten dat we de wachtlijsten voor kinderopvang moeten vrezen – om over jouw gezondheid nog maar te zwijgen (dat je ook meervoudig gehandicapt of doodongelukkig kunt worden, daar wil ik niet eens aan denken). Waarom is het geoorloofd om alles in het leven keurig af te wegen, maar moet ouderschap iets zijn dat je zomaar, intuïtief, vanuit liefde, spontaan beslist? Ik hou van je, en ik haat het hoe we voor je komst alles al hebben kapotgedacht.

(Coco, hoe zou je straks überhaupt kunnen leven met het idee dat je moeder je op momenten zo gewenst en op andere zo verafschuwd heeft? Hoe kan ik het moederschap ooit nog aan ons verkopen? Kan het wel door de beugel om je te verwekken nadat ik ook zo aan je heb getwijfeld? Of: kan het dan juist?)

Ik moet je er gelijk in geven dat het menselijke voorstellingsvermogen niet altijd een eerlijke raadgever is. Ik kan me makkelijk een voorstelling maken bij het moeilijke, het zware, de verveling van jong ouderschap, de woede die mijn zus en vriendinnen soms voelen bij hun kinderen. Dat zijn zaken die ik ken, in mindere mate misschien, van dynamieken met je vader of familieleden – dat je elkaar in de weg zit, je autonomie verliest, je onbegrepen en ongezien voelt en soms juist overvraagd.

Maar de reden dat de vrouwen die ik ken géén spijt hebben van hun moederschap, komt door de andere helft – die meer is dan de helft, die zwaarder weegt – die ervoor zorgt dat onder aan de streep het mooie wint: het deel dat niet onder woorden te brengen is, en dat tot ik het zelf meemaak altijd onbevattelijk vaag zal blijven. Het gewicht van liefde als mijn neefje vanuit het niets tegen mijn zus zegt hoe lief hij haar vindt, en de trots die ze voelt als haar dochter tijdens zwemles eindelijk onder water durft.

Trouwens, je vader heeft je naam bedacht toen we nog wilden dat je kwam. Eerst moest ik lachen, toen hij Coco zei, vanuit het niks. Het klonk me zo erg niks voor ons. Ik kende Coco’s van hockeyvelden en uit theaterscholen, uit de uitgesproken werelden waar wij ons toch niet in bevinden. Maar hoe vaker ik je naam herhaalde, in mijn hoofd en soms hardop, aan de keukentafel of al wandelend langs de volkstuintjes om de hoek – eerst als grapje (haha, Coco, hoor mij nou toch) en later heel normaal – hoe meer ik ben gaan houden van hoe je zou gaan heten. Misschien door de herhaling die ik ook in de Canto Ostinato juist zo erg waardeer, en door de dubbeling, die voelt als een Co van je vader en een Co van mij, als een co-creatie van ons samen.

Lieve Coco, ik zou je willen leren hoe het moet. Beter voor jezelf zorgen, minder geluk en meer tevredenheid nastreven, niet bang zijn, je nooit conformeren aan de ideeën van onbekenden, in je oren knopen dat je mooi bent, weten dat er altijd genoeg is, dat je nooit iets tekortkomt, dat je vrij mag zijn. Je kunt mijn tipp-ex zijn, mijn tweede kans, mijn manier om de fouten die mijn ouders en hun ouders maakten te herstellen. Ik wil je laten zien hoe mooi het is, het leven, hoe mooi jij bent, dat word je zeker.

Stiekeme blikken

Je vader zei laatst dat ondanks dat hij twijfelt of hij je nog wil, hij niet twijfelt of we goede ouders zouden zijn. In mijn hoofd fantaseer ik hem als volgt: hij zou je aan je hand mee naar de zee nemen om je de golven te laten zien en voordoen hoe het ruisen je rustig maakt, zelfs als je je ogen toe doet, of misschien dan nog wel meer. Hoe je ontspant en de tijd vergeet en de vloed langzaam uit je kleine hompige lijfje glijdt. Jullie zouden geheimen hebben, een verstandhouding van stiekeme blikken omdat jullie samen een croissantje deelden en mij daarbuiten hielden en ik zal doen alsof ik het niet zie. Ik zal de kruimels uit je broekplooien plukken en jullie niet verklikken. Hij zou je voorleven dat iedereen gelijk is en hoe fijn het kan zijn om contact te maken met mensen die je helemaal niet kent. Hij zal met je koken, je de blaadjes van een kaffir limoentje laten proeven en leren hoe je van niets soms toch iets kunt maken of eigenlijk: bijna altijd.

Toch moet ik je nog iets pijnlijks schrijven – iets wat groter is dan ik. Kunstenares Tinkebell heeft zich ooit als daad van verzet laten steriliseren om de bevolkingsgroei tegen te gaan, een oplossing voor de klimaatcrisis. Het is een bescheiden bijdrage, maar het is waar: jou niet geboren laten worden scheelt de aarde enorme hoeveelheden broeikasgas (veel meer dan nooit meer vliegen, altijd veganistisch eten, met de trein reizen en geen nieuwe spullen kopen bij elkaar). Broeikasgas dat de wereld verwarmt, haar ijs doet smelten, landen laat overstromen en ruimte beperkt. Als jij afwezig blijft, schenk je leefruimte aan de kinderen van mijn vrienden en mijn zus, en aan hun kleinkinderen en achterkleinkinderen. Is dat niet ook een eervolle taak?

(Ik zeg er eerlijk bij: geen baby baren om de aarde het geweld te besparen is misschien vooral ook valse nobelheid, een als heldendaad verpakte drogreden die verbloemt dat je er gewoon geen zin in hebt. De staat van de aarde vertelt ons dat dat soort opofferingsgezindheid in werkelijkheid een zeldzaamheid is. Alsof een kinderwens iets anders dan een particuliere aangelegenheid is. Alsof het milieu bij jezelf begint.)

Maar Coco, dit is wel echt waar: hoe kan ik het over mijn hart verkrijgen om je op een wereld te zetten die ten onder gaat aan de klimaatcrisis en de directe gevolgen ervan zoals een onbehapbare vluchtelingencrisis en toenemend fascisme? Of, zoals de Verenigde Naties in officiële taal in hun rapporten zeggen: de aarde is hard op weg een onbewoonbare hel te worden. Er is op deze planeet een hoop moois om vertederd van te raken (ik zal je de details nu even besparen om het niet te aanlokkelijk voor je te maken), maar hoe echter je in mijn fantasie wordt (je lange bruine haren, hoe je lacht en praat en hoe ik in je sterrenogen een nieuw idee geboren zie), hoe meer ik je wil behoeden voor wat je te wachten staat. Ik wil de wereld jou wel aandoen, maar durf ik dat ook andersom? Misschien heb jij er ook meer aan om voor altijd mijn fantasiekind te blijven, warm in mijn hoofd, hart en eierstok. In mijn voorstellingsvermogen zal weinig je tegenvallen in de tijd tussen geboren worden en weer doodgaan. In mijn droom is het zacht, de wereld stelt je nooit teleur want er zullen geen overstromingen zijn, er zal nooit oorlog zijn, het zal er rustig zijn, zo kalm.

Ver-van-mijn-bedshow

Op tv werd pas aan een 74-jarige kinderloze psychiater gevraagd of hij nooit vader heeft willen worden. Hij antwoordde dat hij zichzelf er inmiddels te oud voor vindt, en ik realiseerde me dat ik met mijn 35 jaar een haast van beslissen voel die voor veel mannen een ver-van-mijn-bedshow is. In mijn hoofd klinkt vaak een metronoom die de maat aangeeft om te voorkomen dat ik uit de pas ga lopen. Moeder worden, moeder worden, moeder worden.

Hoe zal je naar me kijken als je geboorte of het verstrijken van de tijd mijn keuze definitief hebben gemaakt? Ik hoop maar dat je lacht. En mild voor me bent. Misschien ben je trots op me omdat ik je niet heb gekregen, voor een ander leven durfde te gaan – al is een leven met jou misschien wel de overtreffende trap van anders, vergeleken met waar ik nu sta.

Lieve Coco, ik gun jou de wereld. Al is het misschien uitsluitend in spreekwoordelijke zin.

Alle liefde,

Je geestelijk moeder