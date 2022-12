Soepgooiers: ‘Ik had nooit meegedaan aan deze actie als het schilderij niet achter glas zat’

Anna Holland en Alex de Koning. Beeld Daniel Cohen

Geen enkele spijt heeft Anna Holland van diens* actie, echt nul. Het was juist het hoogtepunt van het jaar, zegt de 20-jarige activist op een koud en winderig terras in hartje Londen, 3 kilometer van de plaats delict. Hollands ogen lichten op als we het hebben over ‘the souping’, zoals die het zelf noemt: het besmeuren van Vincent van Goghs Zonnebloemen in de Londense National Gallery. Holland is vooral trots op de stunt die overal het nieuws haalde, van The New York Times tot CNN.

En, tja besmeuren? Holland en medeactivist Phoebe Plummer wisten van tevoren dat het schilderij achter glas zat, ze hadden het werk daar op uitgekozen. Maar dat vertelden ze pas later. Laat de mensen maar denken dat klimaatactivisten zo woedend zijn, dat ze schilderijen gaan slopen. Ophef betekent immers: aandacht. ‘Ik had nooit meegedaan aan deze actie, als het schilderij niet achter glas zat’, zegt Holland stellig. ‘Maar ik kan wel begrijpen hoe mensen, door wanhoop gedreven, soms overgaan tot vernieling. Zelf ben ik geïnspireerd door de Britse suffragettes, die begin vorige eeuw het glas van het beroemde schilderij Venus voor de spiegel van Diego Velázquez beschadigden met een vleesmes. Ze sloegen ook ruiten in, bliezen brievenbussen op. Ik vind dat zo dapper van deze vrouwen, want ze werden genadeloos bestraft voor hun acties.’

* Anna Holland is non-binair en gebruikt het voornaamwoord them, vertaald met ‘die’ en ‘diens’ in deze tekst.

Holland zou geen levensgevaarlijke stunt uithalen, zoals suffragette Emily Davison, die tijdens een race voor het paard van koning George IV sprong. Maar een nacht in de cel, en de toorn van museumgangers? Dat heeft de jonge activist er wel voor over om mensen wakker te schudden. ‘Voor mij is de klimaatcrisis een kwestie van leven of dood.’

Het was op 14 oktober rond 11 uur ’s morgens dat Plummer en Holland hun mediagenieke protestactie uitvoerden, de beelden van ‘the souping’ gingen meteen de hele wereld over. Op die beelden zie je hoe de twee activisten zichzelf na het gooien van de soep vastlijmen aan de muur van het museum, beiden dragen T-shirts met de naam van hun actiegroep: Just Stop Oil. ‘Wat is meer waard, kunst of leven’, roept Plummer. ‘Is kunst meer waard dan voedsel, dan rechtvaardigheid?’

‘Het was Heinz-tomatensoep, die hadden we de avond ervoor gekocht’, vertelt Holland droogjes. ‘Toen ik die ochtend wakker werd, was ik nog niet zo nerveus, maar hoe dichterbij het moment kwam, hoe meer gespannen ik raakte. Het gekke was, toen we de soep gooiden, kwam er een enorme kalmte over me heen. De zaal werd ontruimd en zo waren wij alleen met die wereldberoemde kunstwerken, dat was zo surrealistisch. En toen kwam de politie en werden we meegenomen. Pas de volgende dag, nadat Phoebe en ik waren voorgeleid, ontdekten we dat we in een klap wereldberoemd waren. Buiten de rechtszaal stonden fans die selfies met ons wilden maken.’

Anna Holland. Beeld Daniel Cohen

Op deze novemberdag is het koud, maar Holland draagt een naveltruitje. De tatoeages op diens lijf geven blijk van een liefde voor literatuur: op diens linkerarm prijkt de tekst ‘My mother is a fish’, een citaat uit het existentiële boek As I Lay Dying van de Amerikaanse Nobelprijswinnaar William Faulkner.

Holland is hier vandaag zonder maatje en medesoepgooier Plummer, die klom op een portaalkraan, blokkeerde de M25-snelweg en zit op het moment van dit interview in de cel. Daarom heeft die een andere Just Stop Oil-activist meegenomen, de half Schotse, half Nederlandse Alex de Koning (24), een zachtaardige promovendus met gladde wangen en een muzikale voorkeur voor Simon and Garfunkel. De Koning doet onderzoek naar de productie van groene waterstof, maar heeft zijn werk tijdelijk neergelegd om zich te focussen op activisme. Gisteren zijn ze samen naar een poë­zie­avon­d over mentale gezondheid geweest, en nu zitten ze op dit terras tegenover de British Library dankbaar te nippen aan hun koffie. ‘Het gebeurt niet elke dag, dat een journalist ons trakteert’, zegt De Koning vrolijk.

De twee hebben een stevige mediatraining gehad, ze zullen meerdere keren vragen beantwoorden met ingestudeerde zinnen vol feiten over de huidige klimaatcrisis. Maar tijdens het gesprek zijn ze ook ontwapenend. Zoals wanneer De Koning vertelt over ‘zijn eerste keer’, toen hij midden in de nacht voor een tankwagen rende bij een olieopslaginstallatie in Birmingham. ‘We waren op de grond gaan zitten, en hadden ons aan elkaar vastgelijmd om de weg te blokkeren. Eerst was er nog de adrenaline: het is ons gelukt om een tankwagen tegen te houden! Maar toen gebeurde er veertien uur lang helemaal niets. Omdat we vastgelijmd zaten, konden we ook niet zelf opstaan, we moesten op de politie wachten om ons te ‘ontlijmen’. Nou, dan zit je daar, je te vervelen. Ik kreeg het ook verschrikkelijk koud.’

Beider levens zijn ingrijpend veranderd in 2022. Holland werd vier keer gearresteerd, en dat terwijl die in 2021 nog in een ‘klimaatdepressie’ zat en zich afsloot van al het nieuws. ‘Ik ben dol op lezen en als tiener verslond ik boeken over rebellen en revoluties. Ik deed mee aan de klimaatspijbelacties van Greta Thunberg en sloot me aan bij een klimaatorganisatie in Manchester. We schreven brieven naar parlementariërs, we stelden petities op, maar het haalde niets uit. Ik raakte daar wanhopig van. Terwijl ik nog steeds doodsbang was voor de toekomst, trok ik me terug en praatte ik met niemand meer over de klimaatcrisis. En toen werd ik in mei dit jaar door een vriendin overgehaald om naar een Just Stop Oil-lezing op de universiteit te gaan. Alex gaf die lezing, hij vertelde de eisen van zijn organisatie. Het voelde alsof ik weer wakker werd. Wat ik fijn vind: Just Stop Oil strijdt voor concrete en haalbare doelen. Voor die tijd voelde ik soms de verantwoordelijkheid om de hele planeet de redden, nu richt ik me op concrete doelen.’

De Koning had nog nooit gedemonstreerd toen hij in maart dit jaar een flyer van Just Stop Oil in handen gedrukt kreeg, en besloot naar een bijeenkomst te gaan. Twee weken na die lezing deed hij al mee aan zijn eerste actie, ook hij is inmiddels vier keer in de boeien geslagen. ‘Ik was als promovendus natuurlijk wel bezig met de gevolgen van klimaatverandering. Maar die lezing kwam echt bij me binnen. Ik raakte volledig overtuigd van de noodzaak in actie te komen tegen de vervuilende olie-industrie. Just Stop Oil eist niet dat we per direct stoppen met het gebruik van gas en olie, maar verzet zich tegen nieuwe vergunningen die de Britse overheid toekent aan bedrijven om naar olie en gas te zoeken. In het Ver­enigd Ko­nink­rijk hebben we acht jaar aan bewezen olie- en gasreserves, we zouden die periode moeten gebruiken om de overstap te maken naar duurzame energie, daar vol op in te zetten, en niet om nieuwe plekken in de Noordzee te vinden.’

Alex de Koning. Beeld Daniel Cohen

Met zijn vader had hij er lange gesprekken over. Moest hij activist worden? ‘Mijn pa houdt van geschiedenis en weet veel van protestbewegingen. Hij zei: als je het gevoel hebt dat je dit moet doen, dan zal ik met je moeder praten, hopelijk kan ik haar overtuigen.’ Verlegen lachend: ‘Zij maakt zich nog steeds zorgen, ik denk dat ze bang is dat mijn academische loopbaan in gevaar komt door mijn activisme. Maar ik lig wakker van het klimaatprobleem, van de vraag of we over vijftien jaar nog wel voldoende voedsel hebben. Door extreem warm weer mislukte dit jaar een flink deel van de aardappel- en tarweoogst in Groot-Brittannië. Hoe zal het de komende jaren met ons voedsel gaan, waarom maken niet meer mensen zich daar zorgen over? Of over de extreme weersomstandigheden en hongersnood in de Hoorn van Afrika? Bij alles speelt de olie-industrie zo’n verwoestende rol.’

Beide activisten groeiden op in linkse mid­den­klas­sen­ge­zinnen: De Koning is de enige zoon van twee wetenschappers, Holland komt uit een gezin van vier kinderen, Hollands moeder is basisschooldirecteur. Beiden zijn enorm begaan met de dalende koopkracht van Engelse huishoudens waardoor niet alleen minima, maar ook verpleegkundigen, jeugdzorgmedewerkers en onderwijsassistenten steeds vaker gebruik moeten maken van de voedselbank. Daarom koos Holland een blik soep als wapen. ‘Steeds meer Britse gezinnen kunnen zich zo’n blik niet eens meer veroorloven, we wilden een verband leggen tussen de koopkrachtcrisis en de klimaatcrisis.’

De Koning vult enthousiast aan. ‘Want die koopkrachtcrisis heeft alles te maken met de Britse regering, die de olie-industrie subsidieert met 236 miljoen pond per week en nauwelijks belasting heft op oliewinst. Britse huizen zijn de slechtst geïsoleerde huizen van Europa, burgers worden onvoldoende gecompenseerd voor de gestegen energiekosten. Wist je dat duurzame energie negen keer goedkoper is dan olie en gas? De overheid zou onmiddellijk moeten stoppen met het afsluiten van nieuwe olie- en gascontracten, ze zou fatsoenlijk belasting moeten heffen op oliewinsten, en dat geld stoppen in klimaatvriendelijke alternatieven en in gesubsidieerd openbaar vervoer.’

De Koning verwoordt zo in een adem de belangrijkste strijdpunten van Just Stop Oil. De actiegroep werd begin dit jaar opgericht door onder andere Roger Hallam, voorman van Extinction Rebellion (XR), en zet in op directe actie: geen petities en lobby’s, maar blokkades en sabotage. De activisten laten zich in hun burgerlijke ongehoorzaamheid inspireren door de suffragettes, door het geweldloze verzet van Mahatma Gandhi, en door de Amerikaanse burgerrechtenbeweging.

Ze lijmen zich vast aan oliepijpen, graven tunnels onder wegen naar olieterminals, blokkeren belangrijke snelwegen. Ze spuiten verf op de winkelruiten van peperdure merken als Rolex en Aston Martin, om zo solidariteit met de klassenstrijd te betuigen. Met hun acties en blokkades roepen ze de woede over zich af van Britten, die vast komen te staan in de file, of geen olie kunnen tanken bij hun tankstation. Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel noemde de activisten in augustus dit jaar ‘tuig’ en ‘eco-zeloten’, Boris Johnson verweet de activisten dat ze ‘een ravage aanrichten’ en ‘miljoenen aan belastinggeld kosten.’ De Britse tabloids schrijven over ‘eco-terroristen’, ze verwijten de leden van Just Stop Oil dat ze bloed aan hun handen hebben, omdat ze met hun wegblokkades ook ambulances zouden tegenhouden. Holland spreekt dat ferm tegen: ‘Wij zorgen er altijd voor dat ambulances via een speciale zone kunnen doorrijden. Het is wel een keer gebeurd dat een ambulance was vertraagd met drie minuten, maar dat kwam omdat de sirene niet aanstond.’

Holland heeft maling aan de stortvloed aan kritiek, vooral vanuit conservatieve hoek: ‘Ik heb er niet zo veel moeite mee als mensen mij haten. Ik ben enorm geïnspireerd door Martin Luther King, die was op een gegeven moment ook de meest gehate man van de Verenigde Staten, maar nu vinden we hem terecht een held.’ Allebei zijn ze ervan overtuigd dat er onconventionele methoden nodig zijn om de Britse regering ertoe te dwingen geen enkel nieuw oliecontract af te sluiten, de belangrijkste eis van Just Stop Oil. Ze staan dan ook pal achter hun meest controversiële actie: het aanvallen van kunst. Vanaf juni begon Just Stop Oil haar pijlen te richten op beroemde kunstwerken. Activisten lijmden zich vast aan Horatio McCullochs My Heart’s in the Highlands, aan Perzikbomen in bloei van Van Gogh en een werk van William Turner. En toen besmeurden ze de Zonnebloemen.

Veel mensen begrijpen niet waarom je een kunstwerk zou aanvallen, om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis.

Holland: ‘Bijna iedereen heeft wel een speciale connectie met een kunstwerk. Als je beroemde kunstwerken aanvalt, zorgt dat voor massale verontwaardiging. En dat is precies wat we nodig hebben: die woede, en dus ook die aandacht. Daarom zijn we voor de Zonnebloemen gegaan: iedereen kent het werk.’

De Koning: ‘We wilden ook de kunstwereld wakker schudden, ze moeten veel meer reflecteren op de klimaatcrisis waar we middenin zitten. Kunstinstellingen hebben de macht om verbindingen te leggen tussen mensen, het gesprek op gang te brengen en zo sociale verandering teweeg te brengen. Ik citeer graag Van Gogh die zei... O, wacht, wat zei hij nou precies?’ (duikt in zijn telefoon).

Beeld Daniel Cohen

Maar hebben mensen niet voornamelijk kritiek op deze strategie, in plaats van dat ze praten over jullie doeleinden? Is zo’n actie dan wel effectief?

Holland: ‘De initiële reactie was: ‘Waarom zou je in godsnaam een schilderij besmeuren?’ Maar al snel veranderde het gesprek van koers en ging het ook over onze doelstellingen. Inmiddels praten mensen niet langer over wat we deden, maar waarom we het deden.’

De Koning: ‘Doordat Phoebe en Anna zich vastlijmden, kwamen we op CNN bij Good Morning Britain. Het krankzinnige is dat meer mensen het over deze actie hadden, dan over de 33 miljoen Pakistanen die deze zomer door de hevige overstromingen dakloos raakten. Hele levens en gemeenschappen zijn vernietigd door klimaatverandering, waar is de woede en ophef daarover, vraag ik me dan af.’

De Internationale Museumraad (ICOM) schreef in een statement: ‘De activisten hebben de kwetsbaarheid van deze onvervangbare objecten ernstig onderschat.’ Musea hebben er nu allemaal problemen bij: ze moeten hun instellingen extra beveiligen, de uitleen van kunstwerken wordt moeilijker, verzekeringen duurder. Hebben jullie nagedacht over deze consequenties?

Holland: ‘Absoluut, maar terwijl musea zich zorgen maken over beveiliging van hun kunst, maak ik me zorgen over de veiligheid van mijn toekomst. Musea zijn zenuwachtig over soep dat over glas wordt gegooid, ik maak me zorgen over dat we in 2040 geen drinkwater meer hebben. Het is een kwestie van perspectief, dit is zo veel groter dan de veiligheid van een kunstwerk. En aan de Museumraad zou ik graag een wedervraag willen stellen: onderschatten zij niet de kwetsbaarheid van onze levens?’

Veelgehoorde kritiek is dat jullie medestanders van je vervreemden. Zo schreef journalist Morgan Ome in The Atlantic: ‘Door een valse keus te poneren tussen kunst en het klimaat, drijven de soepdemonstranten zichzelf in een hoek, waar ze geen support krijgen van kunstliefhebbers, noch van sympathisanten van de klimaatbeweging.’

De Koning: ‘Daar ben ik het niet mee eens, en dat blijkt ook niet uit onze cijfers. Uit een recente peiling, gepubliceerd in The Guardian, blijkt dat 66 procent van de respondenten voorstander is van directe actie, als het doel is klimaatverandering tegen te gaan. Met deze actie duwen we tegen de buitengrenzen aan, daarbij vergeleken lijken andere protestvormen opeens een stuk redelijker. Ik noem dat het verschuiven van het Raam van Overton, een sociologisch concept dat draait om het wat acceptabel is in de ogen van de publieke opinie. Toen wij net begonnen met het blokkeren van olieterminals, vonden mensen ons roekeloos. Nu, zes maanden later, is er veel meer steun voor deze acties, omdat het publiek zich bewuster is geworden van de vernietigende effecten van fossiele energie. Hetzelfde gebeurde met Insulate Britain, een actiegroep die zich inzet voor betere isolatie van huizen. Eerst waren mensen woedend omdat ze wegen blokkeerden, maar inmiddels is er brede steun voor hun eisen.’

Holland: ‘Ik denk oprecht niet dat mensen minder gaan recyclen, of meer benzine gaan verbruiken omdat ze het niet eens zijn met onze actie. Wat je wel ziet is dat mensen ons te radicaal vinden, maar zich vervolgens aansluiten bij een andere klimaatorganisatie, en dat is prima. Het is echt de bedoeling dat milieubewegingen elkaar versterken.’

Wat Holland en De Koning ongetwijfeld steunt in hun overtuiging, is de support die Just Stop Oil van over de hele wereld krijgt. De organisatie ontvangt geld uit het Climate Emergency Fund, van olie-erfgenaam Eileen Getty. Grote namen in het klimaatdebat zoals columnist George Monbiot en Nasa-onderzoeker Peter Kalmus scharen zich volledig achter de doelstellingen van de Britse klimaatgroep – Kalmus noemde de soepactie op Twitter een ‘visionaire en geïnspireerde actie’. Oud-Labourleider Jeremy Corbyn sloot zich met zijn Peace and Justice Project in juni aan bij de actiegroep, in een verklaring stelde hij: ‘Als we samenkomen, dan kunnen we de wereld veranderen. En we moeten wel, want de oliegiganten, de miljardairs en de overheden die ze in hun macht hebben, pikken onze zakken leeg en stelen onze toekomst.’

En toen zes Just Stop Oil-activisten de baan oprenden tijdens de Britse Formule 1 Grand Prix, stak Lewis Hamilton een duim voor ze op. In een persconferentie zei de coureur: ‘Ik houd ervan dat mensen vechten voor de planeet, daar hebben we er meer van nodig.’ (Later die dag nuanceerde hij op Instagram zijn uitspraken en riep hij de activisten op om veiligheid voorop te stellen.)

The Guardian-columnist Andy Beckett roemde onlangs jullie soepactie. Hij vreest ook dat als klimaatactivisten niet serieus worden genomen, jullie mogelijk overgaan tot geweld. Zouden jullie dat overwegen?

Holland: ‘Nee, ik zie genoeg manieren dit gevecht te winnen zonder gewelddadige acties. Ik heb wel veel respect voor activisten die – in andere landen of in het verleden – geweld pleegden om hun doel te bereiken. Maar ik denk dat we in het huidige Verenigd Koninkrijk ook nieuwe oliecontracten kunnen tegenhouden zonder geweld.’

De Koning: ‘Ik geloof niet in geweld, het is gewoon niet effectief, en het kan ongelooflijk uit de hand lopen. Just Stop Oil heeft wel oliepijpleidingen kapotgeslagen, dat ligt nog binnen de marges van geweldloos verzet. Maar als je explosieven gaat gebruiken is dat een heel andere situatie, dan kun je ieders veiligheid niet langer garanderen. Ik wil graag onderstrepen dat ik hoop dat het nooit daarvan komt.’

Anna, voor jou was dit de vierde keer in de gevangenis, je krijgt ontzettend veel online haat over je heen. Is dit het je allemaal wel waard?

Holland: ‘Mijn ouders maken zich enorme zorgen om mij, maar ik maak me toch nog meer zorgen over het klimaat, over de vraag of ik kleinkinderen zal hebben. Ik ben ook vrienden kwijtgeraakt die het niet eens zijn met mijn acties. Ik hoop dat ze begrijpen dat ik het juist uit liefde doe, voor de planeet. Het doet pijn als mensen om je heen je niet begrijpen, maar we hebben gelukkig ook elkaar. Het is best gezellig als wij sa...’

De Koning: ‘Ah, hier is het! Ik heb het Van Gogh-citaat gevonden.’ Hij leest voor: ‘Het is niet de taal van de schilders zozeer als de taal van de natuur waar men naar luisteren moet. Het voelen van de dingen zelf, van de werkelijkheid, is van meer belang dan het voelen van schilderijen.’ Ik denk dat als Van Gogh nu had geleefd, hij het volledig eens zou zijn met onze doelstellingen, hij gaf net als wij meer om de werkelijkheid dan om de plaatjes.’

Een andere werkelijkheid: er is nog geen enkele eis ingewilligd door de Britse overheid. Is 2022 dan wel een succesvol jaar?

De Koning: ‘We hebben nu onze activiteiten even gestaakt, in afwachting van een reactie van deze overheid. Maar ik vind dit jaar wel heel geslaagd. De video waarin je Phoebe en Anna soep ziet gooien is door vijftig miljoen mensen bekeken, ik denk dat honderd miljoen mensen inmiddels hebben gelezen over of gehoord van onze actie. Als 10 procent van deze mensen hierdoor over klimaatcrisis gaat praten, zijn dat ontzettend veel mensen. En stel dat maar 1 procent zich geïnspireerd voelt om een vergelijkbare actie uit te voeren, dan zijn dat nog steeds duizenden mensen over de hele wereld, dat is enorme winst. Iedereen kent Just Stop Oil nu, en hopelijk ook onze eisen.’

Holland: ‘Ik had nooit verwacht dat mijn actie zo veel internationale aandacht én zo veel navolging zou krijgen. Ik zou het zo weer doen.’