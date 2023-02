Socca, oesters en jazz: dit zijn de hotspots in en om levendig Nice

Beeld Joost Stokhof

Ze is deze maanden overal in Nederland te zien en te horen met de nummers van Ramses Shaffy en Jacques Brel, telkens begeleid door een andere HaFaBra, harmonie, fanfare of brassband. Maar zangeres Micheline Van Hautem (54) woont zelf in Vence, het mooie stadje vlak bij Nice, aan de Côte d’Azur. Van Hautem is Vlaams, en woonde lang in New York en in Amsterdam. Tot zij en haar man met hun toen nog kleine kinderen een huis huurden in Zuid-Frankrijk en niets liever wilden dan daar blijven. ‘Het was alles bij elkaar’, zegt ze. ‘De blauwe, zuivere lucht, de helderheid, een warme tomaat uit de tuin kunnen plukken, langs de azuurblauwe zee wandelen en de zoute zeebries op je tong proeven. En ik verlangde er bovendien zo naar om mijn Frans weer te kunnen ophalen.’ Nu wonen zij en haar man, honorair consul Willem-Hein Couwenberg, alweer tien jaar aan de Côte d’Azur.

Beeld Joost Stokhof

Keitjes

Micheline Van Hautem: ‘Ook ’s winters is Nice vol leven, zeker in deze carnavalsweken, met alle festiviteiten en parades. Nice is een grote stad, met een rijke en Italiaanse uitstraling. We wandelen graag langs de Promenade des Anglais, met de palmen en Hôtel Le Negresco, of direct aan zee over de keitjes. De branding in Nice heeft zijn eigen speciale geluid door het keienstrand. En dan neerstrijken in een van de strandrestaurants, zoals Le Galet, zeer lekker Italiaans eten. Of verder wandelen richting de oude stad, langs de Waka Bar, leuk voor een cocktail met uitzicht op zee, en verder naar de Colline du Château. Een heuvel zonder kasteel, maar wel met een waterval en een werkelijk prachtig uitzicht op Nice.’

Le Galet, 3 Promenade des Anglais (bij Hôtel Le Méridien)

Waka Bar, 57 Quai des États-Unis

Colline du Château

Bloemen en kikkererwten

‘Oorspronkelijk was de Cours Saleya de bloemenmarkt van Nice, maar nu zijn er naast de bloemen manden met groente en fruit uitgestald, meloenen, olijven, tomaten, reusachtige druiventrossen. Er staat natuurlijk ook een kraam waar socca wordt gebakken, de bekende pannekoek Niçoise, gemaakt van kikkererwtenmeel. Ik ga vlakbij wel eens lunchen bij het fijne restaurant Carmela op het terras.’

Cours Saleya

Carmela, 3 Place Charles Félix

Mousse au chocolat

‘Verborgen in de smalle straatjes van Vieux Nice vind je het kleine restaurant met de zalmroze gevel en de Franse keuken: Comptoir du Marché, vers, heerlijk, betaalbaar. En ze hebben een uitgebreide dessertkaart, mousse au chocolat, tarte tatin...’

Comptoir du Marché, 8 Rue du Marché

Oesters bij de haven

‘Al meer dan honderd jaar zit visrestaurant Café de Turin bij de haven. Misschien hebben Matisse en Chagall hier nog oesters geslurpt. Een fantastische historische plek voor mosselen, sole meunière of een groot plateau fruits de mer.’

Café de Turin, 5 Place Garibaldi

Jazzbars

‘Nice is supercultureel. De steden aan de Côte d’Azur doen erg hun best zo veel mogelijk toeristen te lokken en als gevolg daarvan is er veel te doen, ook buiten het hoogseizoen. Zo heeft Nice verschillende jazzbars, zoals Le Shapko, blues, soul en jazz in het oude centrum, of Cave Romagnan, jazz en poëzie bij de basiliek. Ik ken verder een gezellig restaurant buiten Nice, in Villefranche: La Trinquette. Dineren met livemuziek, geweldig.’

Le Shapko, 5 Rue Rossetti

Cave Romagnan, 22 Rue d’Angleterre

La Trinquette, 30 Avenue du Général de Gaulle, Port de la Darse, Villefranche-sur-Mer

Het blauw van Chagall

‘Dit is toch zo’n mooi museum, met net zo’n mooie tuin erbij. Marc Chagall heeft lang in Saint-Paul-de-Vence gewoond, hij was betoverd door het scherpe en heldere licht en het diepe blauw van de Côte d’Azur. Hij is er begraven, op het Saint-Paul-de-Vence cimetière. Het museum in Nice heeft een grote collectie Chagalls.’

Musée National Marc Chagall, Avenue Dr Ménard

Matisse, de non en de kapel

‘We wonen zelf aan een bosweg in het stadje Vence, niet ver van Nice. We verhuren ons chalet achter het huis en houden elk jaar in juni een fête des Lucioles, een muzikaal vuurvliegjesfeest. De Chapelle du Rosaire is voor mij zeker het mooiste gebouw van Vence. Henri Matisse kwam in de oorlog in Vence wonen, tegenover het Dominicanenklooster, waar een meisje dat vroeger voor hem had geposeerd non was geworden. Matisse heeft toen voor het klooster deze prachtige kapel ontworpen, rustig en intens tegelijk, met het blauwe glas en de blauwe ramen.’

Chapelle du Rosaire à Vence, 466 Avenue Henri Matisse, Vence

Beeld Joost Stokhof

Gouden duif

‘Vence ligt naast Saint-Paul-de-Vence, waar vroeger veel kunstenaars en beroemdheden naartoe kwamen. Kunstenaars als Kees van Dongen, Picasso en Miró betaalden in hotel-restaurant La Colombe d’Or soms met een schilderij voor onderdak en een maaltijd. De wanden hangen vol met kunst. Yves Montand en Simone Signoret hebben hier hun huwelijksfeest gehouden. La Colombe d’Or ligt naast de Fondation Maeght, het beroemde modernekunstmuseum met de beeldentuin. Maar let op, het is gesloten tot juli.’

La Colombe d’Or, Place du Général de Gaulle, Saint-Paul-de-Vence

Fondation Maeght, Chemin des Gardettes, Saint-Paul-de-Vence

Achterland

‘Een bijzonder achterland heeft Nice, met uitbundige flora en fauna, berglandschappen en gorges. En Vence is omringd door baous, heuvels met een platte, rotsachtige top. Fijn wandelen daar. Maar de diepe kloven en watervallen van de Gorges du Loup zijn ook geweldig. Of wandelen rond de Cap d’Antibes over Le Chemin de contrebandiers, het smokkelaarspad dat strak over de rotsen langs de zee loopt, een ruige route met opspattende golven. Wat ik ten slotte aan zou raden, is een trip naar Gourdon, een lieflijk dorp dat als een adelaarsnest boven op de rots ligt.’

Chemin de contrebandiers, Le Sentier de Tirepoil, Plage de la Garoupe, Antibes