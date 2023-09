Sober in Tegelen is een sympathiek project, maar de keuken lijkt nog erg zoekende

Restaurant Sober, met een eigen wijngaard, moestuin en wijndomein. Beeld Els Zweerink

‘Weet je zeker dat het hier is?’, vraagt mijn tafelgenoot terwijl we het parkeerterrein oprijden, en ik tuur vertwijfeld door de motregen naar het gebouw voor ons. We hadden verwacht een wijngaard te vinden, dit is een oude fabriek met een aanpalende groothandel in bloempotten. ‘Geen druif te zien’, antwoord ik, ‘maar het adres klopt.’

Van verschillende kanten hoorde ik het afgelopen half jaar over deze plek. Een wijndomein slash moestuin slash restaurant net buiten Venlo van een, benadrukten al mijn bronnen, reusachtig leuke gast met grote ambities. De piepjonge Joni Sloesen werkte eerder bij Chateau Amsterdam en het eveneens Amsterdamse restaurant De Kas, maar ging terug naar zijn geboortegrond om er zelf druiven te telen en wijn te maken en die te schenken in zijn eigen zaak. De keramiekfabriek waar hij zijn restaurant vestigde is van Sloesens vader, en we worden enorm vriendelijk verwelkomd door een serveerster die zijn zusje blijkt.

Tot zijn stokken groot genoeg zijn, betrekt hij de druiven bij zijn vriend Dennis Wolf: mooi biodynamisch fruit uit de Duitse Palts. Het wijndomein, dat hij voert met compagnon Arno Janssen, heet Zavel: de naam van de grove zandgrond waarop zijn eigen toekomstige druiven groeien. Het restaurant – en dat vind ik voor een bedrijf met alcoholische drank als kerntaak bijna net zo grappig als een keramiekfabriek in Tegelen – heet Sober.

Tenenkrommende horecapraat

Over die ijverig volgekriebelde website had wel even een kwade eindredacteur met een snoeischaar gemogen. Ze maken ‘wijn met het doel kwaliteit te ademen’, hebben ‘een filosofie van puur ambacht’, zijn ‘erop gebrand om een ongekende beleving neer te zetten’ en hebben vooral een enorme hoeveelheid passie. ‘Sober is ontstaan uit pure passie, een grote passie voor eten, een nog grotere passie voor wijn máár de allergrootste passie voor de eenvoud van de natuur.’ Tenenkrommende horecapraat: passie moet je niet preken, maar praktiseren, die willen we próéven op het bord en in het glas in plaats van ermee om de oren te worden geslagen.

Joni zelf staat in de keuken, samen met de chef, maar komt ook af en toe aan tafel om een en ander toe te lichten. Ondanks de grootte doet de zaak knus aan, al is de akoestiek wel vrij beroerd – als de zaak vol zit kunnen we onszelf nauwelijks meer verstaan.

Er wordt bij Sober een vast menu gekookt van drie tot en met zeven gangen, eventueel uit te breiden met kaas. De gerechten veranderen mee met de oogst uit de moestuin, waar de meeste ingrediënten vandaan komen. We bestellen twee keer zes gangen, waarvan eenmaal zonder vlees en vis. Op de kloeke wijnkaart zien we, naast de maar liefst tien in kleine oplage gemaakte wijnen van Domein Zavel zelf, ook nog allerlei andere flessen waar we direct zin in hebben – voor opvallend schappelijke prijzen. We krijgen warm brood met verrukkelijke salieboter, een krokant hapje van knolselderij en prei, en een auberginecrème gevouwen in aangezuurde koolrabi: lekker allemaal. Minder geslaagd is de rare klont lavendelijs met komkommersap en pijnboompitten – een wonderlijk geval dat smaakt naar een cocktail van drie kleuren toiletblok.

Hotseklotsend gerecht

Het eerste voorgerecht is gemaakt met gele en groene courgettes uit de tuin: gepoft, dungesneden en aangezuurd en verwerkt in een soort cakeje dat helaas te zoet is en slecht gerezen. Er zit een saus van wei bij en een minuscuul likje uitgehangen yoghurt – hier was echt véél meer zout, zuur en pit nodig geweest om ook maar een beetje tegen die cupcake op te kunnen. Zo hotseklotsend als het gerecht is, zo verrassend gestroomlijnd is de wijn die erbij wordt geschonken. De pinot gris van het domein is gerijpt op de gisten en knisperend fris maar ook een tikkie wulps, met fijne zuren. Hartstikke goed gemaakt.

De tweede gang is opnieuw een mank gaande combinatie van gepofte rode biet, verveine-olie, tomaat, ingelegde aalbessen en maatjesharing. Het lijkt vooral alsof er minimaal één ingrediënt te veel in het gerecht is gepropt, en de vegetarische versie, zonder de haring, werkt beter dan die mét. Wederom is de boel slecht op smaak, en er wordt een oranje wijn van gele muskaat uit de Languedoc bij geschonken (Brut d’Orange van L’Arjolle), die sterk naar sinaasappeltictac ruikt, wat het geheel er niet overzichtelijker op maakt.

Geslaagd – op een soort huiselijke macaroni-met-kaassausachtige manier – is het kleine gerecht van parelgort met romige andijvie en gelepaprikachutney, en die paprika doet het ook leuk met de marsanne uit de Rhône (L’envie, David Reynaud) die erbij wordt geschonken. Het lijmerige andijvieschuim en het nogal stoffig smakende poeder van kropsla bovenop hadden mogen worden weggelaten. De vierde gang is erg goed: paarse zoete aardappel met lekker droppige, zachtgegaarde venkel, peer, scheermes en een fijne saus van visgraten. De vegetariër krijgt opnieuw hetzelfde als de vleeseter, maar dan zonder saus en zonder scheermes.

Karig vegetarisch

Bij het hoofdgerecht wordt de pinot noir van het domein geschonken, gerijpt in chique barriques uit de Bourgogne. De wijn is opnieuw goed gelukt: supersappig met elegante tanninen, veel lekker rood fruit en een likje cacao. De vleeseter krijgt een echt hoofdgerechtbord met varkensvlees, aardappels en groenten: buikspek, filet en een stoofje, jus, mousseline, gestoofde spitskool, lamsoor, zeebanaan, gekonfijte tomaat en mierikswortel. Het vlees is goed en de jus uitstekend, maar ik vind zo’n overcompleet avg’tje als hoofdgerecht in een zesgangenmenu wel een beetje misstaan: een stukje vlees met een likje jus en wat lamsoor had van meer zelfverzekerdheid getuigd.

Het vegetarische hoofdgerecht is dan juist weer uitermate karig: een rolletje van dezelfde gestoofde spitskool die de vleeseter ook als bijgerecht kreeg. Ik heb het eerder gezegd en ik blijf het zeggen: als een ruim van tevoren aangekondigde vegetariër de volle mep voor een vast menu betaalt, hoor je als chef gewoon je best te doen diegene iets vervangends te geven in plaats van alleen het dode dier weg te laten. Hier heeft de vega in zes gangen vrijwel geen gram eiwit binnengekregen – in mijn boek geldt dat als een gemankeerd menu.

Het dessert is een prima blauwebessensorbet met klaverzuring en plompe bessen: lekker. De bijgeleverde honingcake lijdt aan hetzelfde euvel als de courgettecake in het voorgerecht: taai, plat zoet en slecht gerezen, ondanks de duidelijk aanwezige baksoda.

We zijn blij verrast door de kwaliteit van de wijn van Zavel, en het grote enthousiasme en de werklust van het jonge team is beslist aanstekelijk. De keuken lijkt echter nog erg zoekende naar wat voor restaurant dit nou eigenlijk wil zijn. Zo’n toch best prijzig veelgangenmenu met priegelige bordjes, amuses en aangeklede koffie wordt nu nog niet gerechtvaardigd door de kwaliteit en finesse van het gebodene. Mogelijk zou een soberder (en betaalbaarder) concept, in ieder geval tot de keuken z’n vorm gevonden heeft, beter passen bij de rest van dit sympathieke project.