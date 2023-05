Slugging, flooding en double cleansing? Wij maken je wegwijs in het jargon van de beautyvloggers

Beeld Willemien Ebbinge

Smeren, make-uppen, alles er weer afhalen – herhaal. Het klinkt als een normale beautyroutine, maar tegenwoordig hebben veel beautyfans verrassender huidverzorgingtechnieken op hun repertoire. En de namen van die technieken zijn vaak nog wonderlijker. Soms schuilt achter zo’n bizarre titel een doodgewone huis-, tuin,- en keukenmethode en soms is het precies andersom. Daarom een handig overzicht van trending beautytechnieken voor iedereen die nog niet afgestudeerd is in de nieuwe beautytaal.

Double cleansing

Een uit Zuid-Korea afkomstige methode waarbij, je raadt het al, de huid niet in één, maar in twee stappen wordt gereinigd. Tijdens de eerste ronde worden met een cleansing oil of micellair water de make-up verzorgingsproducten verwijderd, waarna de huid met een milde cleanser echt helemaal wordt schoongemaakt.

Flooding

Last van een droge, trekkerige of schilferige huid? Om deze ongemakken tegen te gaan is flooding in opkomst: het welhaast doen overstromen van de huid met vochtinbrengende producten. Denk aan een toner, gevolgd door een serum, gevolgd door een dagcrème en eventueel nog een crème met SPF. Het is cruciaal dit te doen met producten die ingrediënten bevatten met hydraterende capaciteiten, zoals hyaluronzuur, en zonder de afzonderlijke producten eerst te laten intrekken.

Retinol sandwiching

Producten met retinol zijn populair in de strijd tegen rimpels, maar kunnen ook voor overgevoelige reacties zorgen. Door het te sandwichen tussen twee lagen moisturizer hoopt men dergelijke reacties te voorkomen.

Reverse skincare

De traditionele volgorde waarin huidverzorgingsproducten worden aangebracht is van dun naar dik: toner, serum, moisturizer. Bij reverse skincare wordt dit procedé op z’n kop gezet door te beginnen met een dikke laag dagcrème, gevolgd door van serum en toner doordrenkte watjes in de huid te ‘duwen’. Uitvinder van de techniek, tiktokker @glowwithava, gelooft dat de huid er daardoor ultiem glanzend uit gaat zien.

Skincycling Beeld Willemien Ebbinge

Skincycling

Een door de Amerikaanse dermatoloog Whitny Brown geïntroduceerde techniek waarbij een nachtelijke huidverzorgingsroutine in een cyclus van vier dagen wordt toegepast. De eerste twee nachten zijn voor spullen met actieve ingrediënten (nacht één is voor een exfoliërend product, nacht twee voor een product met retinol). De derde en vierde nachten zijn vervolgens juist bedoeld voor rust en herstel en kan er na het reinigen bijvoorbeeld alleen een hydraterend serum gebruikt worden.

Slugging

Klinkt als iets goors met slakken, maar dat valt reuze mee. Sluggen is naar bed gaan met een laag afsluitende crème zoals vaseline op het gezicht, om de huid op die manier diep te hydrateren. Het idee erachter is dat de huid zo, afgesloten door die laag, vocht beter vasthoudt. Je kunt overigens ook droge handen of voeten sluggen (wel handig om ze verpakken in handschoentjes of sokken alvorens ermee in bed te stappen).

Skinimimalism

Helemaal klaar met al die stappenprogramma’s en de daarbij behorende beauty-boodschappenlijst? Wordt dan een skinimalist en beperk de routine tot een aantal cruciale stappen. Reinigen, hydrateren en zonnebescherming bijvoorbeeld. Of gebruik twee-in-een producten zoals een serumfoundation. Ook handig voor iedereen met een wat nonchalanter huidverzorgingsregime; die lakse aanpak heeft voortaan een pakkende naam.

Jello skin

Wat alle bovenstaande technieken gemeen hebben is de queeste naar een jello skin, een huid die er niet alleen uitziet als, inderdaad, een perfect glanzende drilpudding, maar ook de soepelheid en elasticiteit van dat toetje heeft.