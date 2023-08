Slecht weer? Deze slimme flatbreads van Yvette van Boven slepen je erdoorheen

Flatbread van Yvette van Boven Beeld Oof Verschuren

In mijn herinnering waren alle Ierse zomers aan zee zonnig. Dat komt hoogstwaarschijnlijk door mijn optimistische kijk op het leven, maar ook omdat het kinderen helemaal niet zoveel uitmaakt of de zon schijnt of niet. Die gaan op het strand toch wel los. Er is altijd wat te doen: zwemmen, rondscharrelen aan de rand van getijdepoeltjes, modderen met krabbetjes en schepnetten, elkaar ingraven, schelpen zoeken.

Ik zag het afgelopen zomer vaak. Toen de zon maar niet tevoorschijn wilde komen en ouders toch maar hun kroost naar het strand torsten, omdat die nou eenmaal vakantie hadden. Moeders hielden hun badjassen aan, sloegen hun handdoeken als dekens om en zaten kletsend in kleine strandstoeltjes, of warm tegen elkaar aan op het grote picknickkleed. Hun kinderen luid gillend in de branding.

Zo moet het er in mijn jeugd er ook vaak hebben uitgezien aan het wijde strand van Brittas Bay onder Dublin.

Je kunt van het weer nooit verwachten dat het je goed gezind is en daarom kun je maar beter doorgaan met de dingen die je toch al van plan was en er maar het beste van maken. Om die reden kun je ook maar beter altijd slim eten inpakken, bedacht op elke weersomstandigheid. Ik geef u daarom vandaag een gerechtje mee dat ons door deze hele onbetrouwbare zomer heeft getrokken: zachte, huisgemaakte flatbreads. Te vullen met van alles wat u op een picknicktafel zet op een zonnige dag, maar ook uitstekend van tevoren te vullen als het weer onzeker is. En uit het vuistje te eten, droog onder de openstaande achterklep van uw auto. Ik geef u onze favo vullingen van deze zomer, maar u kunt er vast ook veel verzinnen.

Flatbreads

basisrecept voor 4 stuks (reken op 1 p.p. als lunch en 2 als hoofdgerecht) 250 gram tarwebloem, plus extra 1,5 theel. bakpoeder 0,5 theel. zout 3 eetl. olijfolie ca. 125 ml water om te bakken olijfolie om in te bakken

Meng alle ingrediënten voor het deeg, behalve het water. Giet al knedend zoveel water erbij tot een niet plakkend deeg ontstaat. Kneed op het aanrecht een paar keer tot het mooi glad en soepel is en laat de bal dan afgedekt onder een doek zeker 30 minuten rusten. Rust is hier essentieel, dit voorkomt dat de uitgerolde deeglappen straks steeds weer krimpen nadat u ze hebt uitgerold.

Verdeel het deeg dan in 4 gelijke porties en rol ze tot bolletjes. Laat ze weer rusten terwijl u de vullingen maakt. Een kwartiertje of zo.

Rol ze een voor een uit op een met bloem bestoven aanrecht, keer ze tijdens het rollen geregeld om, trek ze met uw vingers ook een beetje uit.

Verwarm een scheutje olijfolie in een koekenpan op middelhoog vuur, niet te heet. Bak de flatbreads een voor een, tot ze mooi goudbruin en gaar zijn. Ongeveer 3-4 minuten per kant. Bewaar ze tot gebruik in een doek.

Of vul ze, bijvoorbeeld met de mozzarella-cavolovulling hieronder. Maak de randen nat. Trek die over de vulling en druk ze goed dicht, draai het broodje om met de naden naar onder en druk zachtjes met de deegroller het broodje iets platter, zonder dat het deeg scheurt. Bak ze zoals boven beschreven, op niet al te hoog vuur, zodat de vulling ook goed warm kan worden. Bewaar ze ook in een doek of keukenpapier.

Open broodjes met geroosterde peen, uitgebakken ui en geklopte feta

Besmeer ze met een dikke lik fetaroom:

100 gram feta, gladgedraaid en doorgeroerd met 200 ml Griekse yoghurt, verdeel daarop 10 geroosterde waspenen of 6 overlangs gehalveerde wortelen, geschrapt, (op een bakplaat in de oven op 200 graden in 2 eetl. olijfolie, 1 eetl. tijm, zout en peper). Top ze met 2-3 uien, in fijne ringen, heel langzaam uitgebakken in 3 eetl. olijfolie tot ze zoet en diepbruin zijn. Bestrooi de broodjes met verkruimelde feta.

Dichte broodjes met mozzarella, gebakken cavolo en za’atar

Vul ze met 300 gram cavolo nero (palmkool), harde nerven verwijderd, fijngehakt en uitgebakken in 2 eetl. olijfolie met 2 fijngehakte tenen knoflook, 2 ansjovis en een snuf chilipepers.

Beleg met 2-3 plakjes (van 2 bollen) mozzarella (geen buffel! Die heeft te veel vocht) en bestrooi met 2 eetl. za’atar (of rozemarijn & oregano, of kruiden naar smaak).

Opmaaktip

Goed afgedekt bewaart u het deeg goed tot de volgende dag, in de koelkast. Eenmaal gebakken brood moet dezelfde dag nog worden opgegeten. Elk restje uit de koelkast kan erin. Een echt opmaakgerecht.