Slakkenstalletjes en vrijdagmiddagcouscous: op deze plekken moet u zijn in Casablanca

Beeld Joost Stokhof

Het is het land van haar ouders, en ze kwam er al vaak, maar sinds 2017 woont Samira Jadir (39) zelf in Marokko, in Casablanca. Ze is er freelance correspondent voor onder andere de NOS. Jadir: ‘Rabat is de hoofdstad, maar Casablanca, aan de Atlantische kust, is de grootste stad en het economische centrum van Marokko. Een havenstad van 4 miljoen inwoners die overweldigend aanvoelt: al die voorbijrazende auto’s, mensen op weg naar hun werk, het is ongelooflijk druk. Maar het is ook een stad die in het weekend opvallend relaxed is, met overal restaurants en een bloeiend avond- en nachtleven. Casablanca is die geweldige mix van Frans, Afrikaans, Europees en het Midden-Oosten, alles tegelijk. Er staan grote, dure huizen, maar er zijn ook genoeg vreselijk vervallen buurten; alle realiteiten bestaan naast elkaar. Een interessante stad met vele kanten, die me erg aantrekt. Blij dat ik Casablanca mag meemaken.’

Of all the gin joints…

Samira Jadir: ‘Rick’s Café is het nagebouwde café uit de film Casablanca uit 1942 en een leuk en goedbezocht café-restaurant. In de film is dit het café van Rick, gespeeld door Humphrey Bogart, die er midden in de oorlog zijn oude geliefde Ilsa, Ingrid Bergman, terugziet en de beroemde woorden uitroept: Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine. In een hoek van het café draait de film en er staat een oude piano waarop soms iemand langzaam As time goes by speelt. Zaterdagavond is er vaak livemuziek in Rick’s.’

Rick’s Café, Place du jardin public, 248 Boulevard Sour Jdid

Beeld Joost Stokhof

Moskee aan het water

‘Prachtig, imposant, de grote moskee aan de oceaan is zo mooi, met marmer, graniet, houtsnijwerk, mozaïeken, glazen kroonluchters. Maar ik heb wel een haat-liefdeverhouding met de moskee, omdat de Marokkaanse koning Hassan II in de jaren tachtig alle Marokkanen om een niet-vrijwillige bijdrage heeft gevraagd voor de bouw van de moskee, die tussen de 400 en 700 miljoen dollar heeft gekost. Op de opvallend nette boulevard bij de moskee staan de slakkenstalletjes, een streetfooddelicatesse hier. Die moet ik nog een keer proberen, maar ik durf niet zo goed.’

Hassan II Moskee, Boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah/Boulevard de la Corniche

(Erg) stevige scrub

‘In het moskeecomplex is een super-de-luxe hammam gevestigd, een rustpunt in de stad, therapie bijna. Hier ga ik graag om de zoveel tijd heen voor een speciale waterdrukmassage. En natuurlijk voor de stevige scrub, de erg stevige scrub. Maar het schone gevoel achteraf is heerlijk.’

Les hammams (van de Hassan II moskee), Boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah

Oude Medina

‘De oude Medina is de kern van Casablanca. Van daaruit heeft deze wereldstad zich ontwikkeld. Een drukke, rommelige buurt, met smalle straten, straatverkopers, kleine winkels, waterfonteintjes en kleurige muren. Let op, het is een echt labyrint, verdwalen is makkelijk. In de oude Medina staat ook een oude, gerestaureerde synagoge, en daar vlakbij het Spaanse kerkje van San Buenaventura. Gebouwen waarbij je de mystiek van deze stad voelt. Er hebben altijd meer religies naast elkaar bestaan in Casablanca. Wat dat betreft is ook de sneeuwwitte katholieke kathedraal uit 1930, wat verder uit de buurt, een bijzonder gebouw. Die wordt nu verbouwd.’

Oude Medina, Avenue des FAR

Ettedgui Synagoge, Rue Al-Aidi Ali Al-Maaroufi

Kerk van San Buenaventura, Rue de Tanger

(Heilig hart) kathedraal van Casablanca, hoek rue d’Alger et boulevard Rachdi, quartier Gautier

Draadgordijnen

‘Een van mijn favoriete wijken is het gebied rond de Marché Central, de markt, waar ik in de buurt woon. Een toffe wijk in Frans-Marokkaanse stijl, gezellig, levendig, maar ook rauw en smoezelig, vol geuren en kleuren, de geur van vis, een bloemenkraam, plekken waar mensen stiekem drinken, obscure cafés met draadgordijnen en een heleboel vergane glorie. Je legt er heel makkelijk contact, of je nu wilt of niet.’

Marché Central, Boulevard Mohammed V

Verrukkelijke baklava

‘Indiaas, Frans, sushi, deze stad kent vele keukens en Ahmet Chef is een Turks restaurant op hoog niveau, echt goed. De baklava vind ik verrukkelijk. Het is bovendien een mooi, modern restaurant op een drukke plek. Genoeg te zien.’

Ahmet Chef, hoek 199 Rue Normandie en Boulevard d’Anfa

Ontbijt met donuts

‘In Casablanca heb ik leren ontbijten. Dat is ontzettend belangrijk hier. En iedereen komt op zondag bij La Sqala brunchen. Het is een restaurant in Marrakech-stijl, sfeervol en kleurig, met veel diepblauw, in de buurt van de oude Medina. Ze hebben er een geweldige uitgebreide ontbijtkaart, waar natuurlijk sfenge, Marokkaanse donuts, niet op ontbreken.’

La Sqala, Boulevard des Almohades

Beeld Joost Stokhof

Vrijdagmiddagcouscous

‘Wat zeker bij Casablanca hoort, is de vrijdagmiddagcouscous. Eerst het vrijdaggebed in de moskee, dan met z’n allen couscous eten. Dat kan thuis, het is wel een familiemoment, of bij dit heerlijke, echt Casablancaanse restaurant in de wijk Habous. Bij Zayna serveren ze verschillende soorten topcouscous, en goeie tajines trouwens. Habous is leuk om rond te lopen en antiek te kijken en te kopen.’

Zayna Moroccan taste, 44 Rue Ibnou Khaldoun

Miami in Marokko

‘Iets heel anders. Ik vind het fijn om af en toe de tram te nemen naar een van de stranden van Casablanca. Het strand van Ain Diab heeft een decadente, Miami Beach-achtige vibe, voor een dagje strand of wat flaneren. De chique Morocco Mall zit bij Ain Diab. De eerste keer dat ik naar het strand kwam, heb ik uren met een kop thee bij café N’Zaha voor me uit zitten staren en naar de branding gekeken, lekker rustig daar.’

Ain Diab, Boulevard de l’Océan Atlantique

Morocco Mall, hoek Boulevard Sidi Abderrahmane, Boulevard de Biarritz

Café Restaurant N’Zaha l’Océan, Boulevard de l’Océan Atlantique