Sir Matthew Bourne: ‘Ik ben mijn ouders eeuwig dankbaar dat ze mij op mijn 4de hun favoriete filmmusicals lieten zien’

De bekroonde choreograaf Matthew Bourne wil jong en oud vermaken met spicy danstheater en maakte van de romantische balletklassieker Sleeping Beauty een gothic sprookje. Maar de favorieten van de Brit zijn dan weer verrassend klassiek, met dank aan zijn ouders.

‘Ik verwacht het parfum iedere dag bij de post’, zegt Sir Matthew Bourne (63) via de telefoon vanuit zijn penthouse in Brighton, met uitzicht op zee. ‘Ik heb Guerlains Vetiver besteld. Ik las in de nieuwe biografie over Noël Coward dat dit op latere leeftijd zijn lievelingsgeur werd. Als ik binnenkort naar Nederland kom, neem ik hem mee om me onder te dompelen in de broeierige aroma’s van mijn favoriete acteur, toneelschrijver en componist. Vetiver schijnt te ruiken als heet gras op een warme zomerdag.’

Wat zijn eigen favoriete geur is en waarom Bourne in navolging van Coward graag aroma’s aan personages koppelt, vertelt de bekroonde choreograaf deze week als Weekendgids. ‘Wacht, ik kijk even in de badkamer... Ja, daar staat-ie: Mitsouko. Daarmee besprenkelde Sergej Diaghilev begin vorige eeuw al zijn gordijnen, tijdens zijn hoogtijdagen als leider van het vermaarde Ballets Russes. Ik moest het daarom hebben. Maar het ruikt verschrikkelijk. Te veel hout en eikenmos. Doornroosje zou ervan wakker schrikken.’

Romantische horror

Komende week is Bournes vampierversie van Sleeping Beauty (2012), door zijn gezelschap New Adventures a gothic romance genoemd, voor het eerst te zien in Nederland, vijf dagen in Carré. In navolging van zijn wereldberoemde Swan Lake (1995), vol homo-erotiek en freudiaanse koortsdromen over viriele mannen als woeste zwanen in zwarte verenpakken, legt Bourne ook deze romantische balletklassieker van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski op de snijtafel. ‘Drie jaar voor Swan Lake, toen ik nog een klein gezelschap had van zes dansers, heb ik De Notenkraker door een futuristische tijdmachine gehaald. Ooit moest ik Tsjaikovski's ballettrilogie compleet maken. Alleen is het Sleeping Beauty-sprookje erg conservatief. Terwijl ik jong en oud juist wil vermaken met spicy danstheater. Daarom voeg ik een scheut romantische horror toe aan de tijdreis van prinses Aurora.’

Bourne laat de 18-jarige Aurora in het Engeland van 1911 verliefd worden op tuinman Leo. Terwijl ze stiekem met hem door de paleistuinen danst in de edwardiaanse stijl van lichtgekleurde korsetten, hoeden en pakken, prikt ze zich aan een zwarte roos en valt – dat blijft – in een honderdjarige slaap. Om de jeugdige Leo die eeuw te laten overleven, schenkt Count Lilac – de goede fee is bij Bourne een man – hem met een beet in zijn nek het eeuwig leven. Of de verliefde vampier zijn Aurora krijgt, moet blijken. Leo wordt na de kus ontvoerd door de kwaadaardige Caradoc die wraak neemt voor de dood van zijn moeder, de boze fee Carabosse. De tuinjongen neemt het op tegen een leger gevederd fluweel.

Klassieke favorieten

Wie verwacht dat Bourne in het verlengde van dit gothic sprookje obscure horrorfilms, Dracula-kunst, gayballetten of genderfluïde performances tipt, wordt verrast. ‘Mijn favorieten zijn misschien klassiek. Maar ik dank al mijn inspiratiebronnen aan mijn ouders’, zo verklaart de in Oost-Londen geboren Bourne zijn keuzen. ‘Mijn vader reguleerde de drinkwatervoorziening in Londen. Mijn moeder was secretaresse bij de gemeenteraad. Beiden waren hartstochtelijke film- en musicalfans. Ze dompelden mij onder in een wereld vol fantasie en filmsterren. Ze zetten mij altijd voor de tv, West Side Story, Seven Brides for Seven Brothers, alles van Fred Astaire en Gene Kelly. En ik mocht iedere week naar het theater, met het goedkoopste kaartje, dus helemaal bovenin. Veel sterren die ik toen van een afstand zag, heb ik later als choreograaf echt ontmoet, omdat ze na een première naar mijn kleedkamer kwamen en mij uitnodigden voor een poolparty of lunch. Ik ben niet zo’n durfal en heb geen enkele ambitie een Bekende Brit te zijn. Maar ik ontmoet graag theatermensen. Mijn leven is wat dat betreft een sprookje.’

‘De Scilly-eilanden zijn hondvriendelijk. Maar misschien moet ik ze niet tippen, om de rust daar niet te verstoren.’ Beeld ANP / Eyevine

Ligt er niet toch ergens een giftig appeltje in een mandje van een boze stiefmoeder? ‘Nee echt, alles waarvan ik als kind droomde is uitgekomen. Mijn partner heb ik ook aan de verbeelding te danken. Tijdens het maken van Swan Lake werd ik verliefd op een zwarte zwaan. We waren zenuwachtig want ik wilde niet dat iemand dacht dat ik hem bevoordeelde. Arthur is nu, na zijn danscarrière, een succesvol choreograaf, vooral in Amerika. We zijn meer dan 25 jaar samen.’

Waarom viel hij juist voor die ene zwarte zwaan uit dat mannelijke corps de ballet, de tien jaar jongere Zuid-Afrikaanse Portugees Arthur Pita? ‘Arthur heeft een onbegrensde energie en denkt altijd positief. Zijn mentaliteit verschilt van die ik ken uit Engeland. We hebben nooit ruzie. En nog nooit een voorstelling samen gemaakt.’

Jong talent

Voor zijn ouders was Bournes homoseksualiteit nooit een probleem. ‘Integendeel.’ Ook zijn broer liet zich vroeger gewillig door hem in een jurk hijsen ‘wanneer ik in de huiskamer een solo voor hem maakte.’ Zelf mijdt Bourne liever de schijnwerpers. Hij weigert te jureren bij talentenjachten, hoe vaak het hem ook wordt gevraagd. ‘Ik hou niet van camera’s.’ Liever geeft hij het podium aan jonge mensen, hetgeen hem meerdere onderscheidingen opleverde. Heeft die drijfveer ook met zijn ouders te maken, die veel energie staken in vrijwilligerswerk bij jeugdclubs? ‘Nu je het zegt. Ik denk dat ik daar onbewust heb meegekregen hoe allesbepalend kansen zijn voor jong talent. Nu mijn ouders zijn overleden, creëer ik met jonge mensen nieuwe familie om mij heen.’

Inspiratie/plek: West End

‘Deze plek is magisch. Boven in de theaters op West End is het allemaal begonnen. Met kijken, kijken, kijken. Ik ben pas laat, op mijn 22ste, aan een dansopleiding begonnen. Maar eigenlijk ben ik geschoold door alle voorstellingen die ik hier als kind kon zien. Ik nam bus 38 en zag sterren als John Gielgud, Alec Guinness, Roddy McDowall, Barbra Streisand en Elizabeth Taylor zingen en acteren. Als tiener wachtte ik hen met een vriendje bij hotels en theaters op om handtekeningen te verzamelen. Ik wilde kindster worden. Was jaloers op iedereen die meedeed aan The Sound of Music, Oliver! en Bedknobs and Broomsticks. Ik heb nog gewerkt in de boekwinkel van het National Theatre om dichtbij te komen. Kwamen grote acteurs bij mij boeken kopen. Ik ben er bewaker geweest. Later stapten ze zelf op mij af. Elizabeth nodigde mij uit voor een poolparty bij haar thuis, Barbra voor een lunch in haar duizelingwekkende gasthuis in Malibu. Dat is bijzonder, maar ik noem deze inspirerende plek om te benadrukken dat theater voor jong en oud, arm en rijk toegankelijk moet zijn.’

Beeld Getty

Filmster: Fred Astaire (1899-1987)

‘Ultiem geluk is voor mij: kijken naar dansoptredens van Ginger Rogers, Gene Kelly en Fred Astaire. Van dit drietal is Astaire mijn grootste stijlicoon en inspiratiebron. In welke musical of filmcomedy hij ook speelt, danst of tapt, hij zorgt altijd dat je als kijker verliefd op hem wordt. Dat is zijn natuurlijke gave. Honderden keren heb ik het hem zien doen in Top Hat (1935), The Band Wagon (1953) en Silk Stockings (1957). En ik kan er nog honderd keer naar kijken. Ik ben mijn ouders eeuwig dankbaar dat ze mij al op mijn 4de voor de televisie hebben gezet om hun favoriete filmmusicals te zien. Fred Astaire is de volmaakte entertainer. Door hem ben ik gaan dansen. Ik heb hem ontmoet toen ik 15 was en ik ben bevriend met zijn dochter Ava. Zij heeft zijn ring met initialen die hij in veel films draagt. In haar nabijheid voel ik nog altijd haar vaders aanwezigheid.’

Fred Astaire circa 1935. Beeld Getty / Hulton Archive

Boek: Masquerade: The lives of Noël Coward (1899-1973) van Oliver Soden (2023)

‘Ik lees nu deze nieuwe biografie over acteur, toneelschrijver, regisseur en componist Noël Coward. Ik dacht dat ik al alles over hem wist, maar ontdekte dat Coward als 12-jarige een grijze paddestoel speelde in een dansje in het Savoy Theatre in Londen. Precies vijftig jaar geleden overleed hij, op 26 maart 1973. Coward was een cultfiguur. Een meester in het creëren van zijn eigen mythe. Dit boek laat goed zien hoe Coward speelt met wat hij wel en niet onthult, over zijn leven als openlijk homoseksueel, maar ook over de achtergrond van zijn personages. Van Coward heb ik geleerd hoe belangrijk het is te jongleren met subplots en alle personages in een voorstelling een achtergrond en geschiedenis te geven. Ook als het om kleine rollen gaat. Dat doe ik ook in mijn dansvoorstellingen. Ik vraag alle dansers een achtergrond te bedenken bij het personage dat ze dansen. En net als Coward adviseer ik ze een geur te kiezen. Dat geeft houvast voor een doorleefde vertolking op het podium. Zeker ook bij dubbelrollen. Een specifiek aroma rond een kostuum roept direct de psychologie op van het bijbehorende personage.’

Geur: Colonia van Acqua Di Parma

‘Deze Italiaanse parfum is mijn favoriet. Ik vind de geur fris en kruidig. Er zit citrus en sinaasappel in. Als ik mij met deze aroma’s omhul verbeeld ik me dat ik door een Italiaanse boomgaard wandel. Ik voel me er elegant en stijlvol door, ook al ben ik dat als persoon niet. Maar bovenal heb ik Colonia van Acqua Di Parma omdat het de favoriete eau de toilette is van de legendarische Hollywoodacteurs Audrey Hepburn, Cary Grant en Ava Gardner. Niet op toneel of op het witte doek, maar in hun dagelijks leven. Deze geur herinnert mij dagelijks aan hun wereld.’

Film: The Red Shoes (1948)

‘Dit is de eerste film ooit die ik zag waar veel ballet in zit. Ik was betoverd. Het is de ultieme balletfilm. The Red Shoes gaat over een jonge ballerina, Vicky Page, die wordt verscheurd door twee even creatieve als bezitterige mannen. Haar echtgenoot en impresario Boris Lermontov eist volledige overgave aan het ballet. Maar dan neemt hij een jonge componist onder zijn hoede en wordt zij verliefd op deze Marius Goring. Ze moet kiezen tussen de liefde en de danskunst. Ik heb de film in 2016 naar het podium gebracht en bewerkt tot een dansvoorstelling, omdat ik de passie die eruit spreekt zo indrukwekkend vind. De personages zouden hun leven geven voor hun kunstvorm. Die enorme toewijding wil ik ten voorbeeld stellen. Kunst is het waard om voor te vechten.’

The Red Shoes (1948).

Filmregisseur: Alfred Hitchcock (1899-1980)

‘Ik zal niet de enige zijn die Hitchcock noemt als favoriete filmregisseur. Hitchcock weet als geen ander hoe je verhalen moet vertellen door te spelen met plotwendingen. Hij gaat veel verder dan een basisstrijd tussen good and bad guys. Met zijn fantastische thrillers is hij natuurlijk the Master of Suspense. Maar ik vind ook zijn humor geweldig. Hij weet hoe je comedy moet maken. Hij stopt zo veel geheimtaal in zijn films. Mijn job is ook om publiek met een goed verhaal te entertainen. Ik trek me eerst maanden terug om het script van een dansvoorstelling te schrijven. Dan lees ik echt alles wat ermee te maken heeft. En dan maak ik een schema van alle personages, verhaallijnen en subplots. Wie is wie, waarom komen ze op, wie vinden ze aardig, wie niet? Al die details geven diepte aan een voorstelling. Ook al zie je er soms maar een seconde van terug.’

Alfred Hitchcock. Beeld AFP

Kunstenaar: David Hockney

‘Al het werk van de Amerikaanse kunstenaar David Hockney zindert van energie en barst van levenslust. Hij is inmiddels 85 jaar, maar vindt zichzelf nog altijd opnieuw uit. Hockney heeft een enorme productie en verrast telkens met een andere stijl. We kennen zijn beroemde zwembadschilderijen uit de late jaren zestig. Maar hij heeft ook hyperrealistische portretten gemaakt. En hij speelt met beweging en verdwijnpunten. Na de Amerikaanse première van Swan Lake in Los Angeles kwam hij met een lange brief vol complimenten naar mijn kleedkamer. Die koester ik nog steeds. Hockney nodigde alle dansers uit voor een lunch in zijn studio. Daar stonden vele tientallen schilderijen tegen de muur. Dat bleek de productie van slechts drie maanden. Later bood hij ons gezelschap zijn strandhuis aan om te verblijven. Dat stond ook vol kunstwerken; hij had zelfs alle behang beschilderd. Ongekend dat hij ons zo vertrouwde dat hij ons zomaar de sleutel gaf.’

David Hockney poseert voor zijn schilderij 'The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire in 2011' in Parijs, 2017. Beeld Getty

Plek: Scilly-eilanden

‘Arthur en ik hebben deze groep eilanden bij Cornwall ontdekt als heerlijk rustige vakantieplek. Ze hebben prachtige zandstranden en er is slechts een handvol hotels. Als het even kan, gaan we eilandhoppen om vogels en zeehonden te spotten. Onze hond Ferdinand gaat altijd mee. Het is een Russische toyterriër, vernoemd naar een Spaanse legende over een oude stier die weigerde te vechten. De Scilly-eilanden zijn hondvriendelijk. Maar misschien moet ik ze niet tippen, om de rust daar niet te verstoren.’

Wit zandstrand op eiland Tresco, Scilly Isles, UK. Beeld Colourbox

Toevluchtsoord: Flat in Brighton

‘Arthur en ik wonen in Brighton op de bovenste etage van een vroeg georgiaans gebouw van vijf verdiepingen. Het is hoog genoeg om vrij uit te kijken over zee. Hier kan ik me schuilhouden voor de buitenwereld en kom ik tot rust tussen alle tournees door. Sleeping Beauty is tien jaar geleden gemaakt, in 2015 hernomen en dit seizoen weer, met een nieuwe cast. We zijn net in Edinburgh geweest, nu gaan we naar Nederland. Swan Lake studeren we ook om de vijf jaar in met jonge dansers van New Adventures. Binnenkort ook weer. Het mag misschien als gayballet worden gezien, bijna dertig jaar geleden gemaakt, het verveelt blijkbaar nog steeds niet in deze genderfluïde tijden.’



Cv Matthew Bourne 13 januari 1960 Geboren in Hackney, Oost-Londen.

1982 Dansopleiding aan Trinity Laban Conservatoire in Music and dance in Londen.

1987 Richt met Laban-laureaten Adventures in Motion Pictures op (AMP).

1992 Maakt The Nutcracker!, eerste bewerking Tsjaikovski-balletklassieker.

1995 Breekt door met mannenballet Swan Lake, die uitgroeit tot langst lopende dansvoorstelling op Londen West-End en New York Broadway.

1997 Verplaatst balletsprookje Cinderella naar decor van de Blitzkrieg in Londen.

1999 Wint als enige Brit in één jaar de Tony Award als beste choreograaf én beste regisseur.

2000 Stopt met AMP, richt kleiner gezelschap op: New Adventures.

2000 Mixt Bizets operasuite Carmen met de film The Postman Always Rings Twice tot dansvoorstelling The Car Man.

2005 Bewerkt film Edward Scissorhands tot bekroonde danstheaterproductie.

2007 Tony Award Best Choreography voor Mary Poppins.

2008 Bewerkt Oscar Wildes A Portret of Dorian Gray tot dansvoorstelling.

2010 Wint met Oliver! de Laurence Olivier Award voor Best Theatre Choreography.

2016 Geridderd door Queen Elizabeth II voor buitengewone bijdrage aan de danskunst in Engeland.

2019 Bewerkt Shakespeares Romeo & Julia tot dansvoorstelling.

2017 National Dance Award/Best Modern Choreography voor The Red Shoes.

2023 Nederlandse première Sleeping Beauty - a gothic romance door New Adventures, 2 t/m 7 mei in Koninklijk Theater Carré. Matthew Bourne woont in Brighton met partner Arthur Pita en hond Ferdinand.