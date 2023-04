Shit-shit-shit, dacht korfballer Sharona toen de bal kwam, maar ze dacht ook: maken

Sharona van der Kooye Beeld Jan Dirk van der Burg

Sharona van der Kooye (26), Maarssen

Sharona korfbalt al haar hele leven. Bij Rohda (Recht-Op-Het-Doel-Af) in Amsterdam dat al honderd jaar bestaat en bij Team-SU, het Surinaamse nationale team dat pas vijf jaar bestaat, maar vorig jaar wel pan-Amerikaans kampioen is geworden in Argentinië. ‘Al heel mijn leven hoor ik ‘korfbal is voor mietjes’, maar dat is gewoon onwetendheid. Wat wij er allemaal voor moeten doen... Het niveau is zó hoog.’ De laatste paar jaren is Sharona – die vooral uitblinkt in defensieve acties – alleen maar fanatieker geworden. ‘Ik hou niet per se van aanvallen, voor mij maakt het niet uit of ik scoor of niet. Dat is korfbal: nooit egoïstisch. Zo heb ik het ook geleerd, dames onder de paal, mannen voorin. Maar ik ben wel een koningin onder de paal!’

En nu trekt ze sinds het afgelopen toernooi in Argentinië ook ineens ten aanval. ‘Afgelopen zaterdag scoorde ik in de laatste vijf seconden het winnende doelpunt. Nog nooit gebeurd! Ik was echt like what the fuck, überhaupt toen die bal kwam dacht ik, shit-shit-shit, nu móét ik het doen. Maar ik dacht ook: maken.’ Dus dat belooft veel, het komende WK in Taipei, al helemaal als ze hun rivaal Duitsland tegenkomen. ‘Vorige World Games net van verloren, maar als we ze tegenkomen in Taipei... Wij zijn ready. We gaan ze opeten.’